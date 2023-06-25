Гвардиола обещал не удерживать Бернарду этим летом после отказа отпустить в «ПСЖ» в 2022-м. Парижане еще заинтересованы в хавбеке

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола будет вынужден отпустить Бернарду Силву, если он захочет уйти.

В прошлом августе «Манчестер Сити» отказался продать хавбека «ПСЖ», сделавшему стартовое предложение в размере 70 млн евро. Обсуждая это решение, Гвардиола пообещал, что не станет блокировать трансфер, если португальский игрок в 2023 году захочет сменить команду.

«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником. На него также претендует «Барселона», которая, впрочем, не в состоянии предложить такую же зарплату, как ее конкуренты.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» пытается сохранить Силву и предлагает перезаключить контракт на улучшенных условиях.

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12 комментариев

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predMBAPPE
Ответ llolishe
Гол с аута+пенальти за то что мяч попал в руку защитника который стоял СПИНОЙ к мячу Смотри внимательнее футбол
Да хоть с углового. Хоть и валидольно но МС нагнул европу и АПЛ в очередной раз 👍🏻
+3
-1
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mqh9pzrxgf
Что нравится в Гвардиоле он никого не держит, не нравится, уходи, нет проблем
+1
0
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predMBAPPE
Ответ Spiker1606
Впервые в жизни кое-как выиграли ЛЧ и уже нагнул Европу. Интер просто не повезло, могли 3 гола забить и спокойно выиграть 3-1
А могли попасть на Реал и быть размазанными 8.0
+1
0
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Spiker1606
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Ответ predMBAPPE
Да хоть с углового. Хоть и валидольно но МС нагнул европу и АПЛ в очередной раз 👍🏻
Впервые в жизни кое-как выиграли ЛЧ и уже нагнул Европу. Интер просто не повезло, могли 3 гола забить и спокойно выиграть 3-1
+1
-1
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ llolishe
Бернарду видимо сам хочет сбежать с клуба друзей Марчиняка
Да, он об этом говорил. Гюндоган поэтому сбежал
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