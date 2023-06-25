Гвардиола обещал не удерживать Бернарду этим летом после отказа отпустить в «ПСЖ» в 2022-м. Парижане еще заинтересованы в хавбеке
Пеп Гвардиола будет вынужден отпустить Бернарду Силву, если он захочет уйти.
В прошлом августе «Манчестер Сити» отказался продать хавбека «ПСЖ», сделавшему стартовое предложение в размере 70 млн евро. Обсуждая это решение, Гвардиола пообещал, что не станет блокировать трансфер, если португальский игрок в 2023 году захочет сменить команду.
«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником. На него также претендует «Барселона», которая, впрочем, не в состоянии предложить такую же зарплату, как ее конкуренты.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» пытается сохранить Силву и предлагает перезаключить контракт на улучшенных условиях.
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