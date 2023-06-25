Гвардиола обещал не удерживать Бернарду этим летом после отказа отпустить в «ПСЖ» в 2022-м. Парижане еще заинтересованы в хавбеке

Пеп Гвардиола будет вынужден отпустить Бернарду Силву, если он захочет уйти.

В прошлом августе « » отказался продать хавбека « », сделавшему стартовое предложение в размере 70 млн евро. Обсуждая это решение, пообещал, что не станет блокировать трансфер, если португальский игрок в 2023 году захочет сменить команду.

«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником. На него также претендует « », которая, впрочем, не в состоянии предложить такую же зарплату, как ее конкуренты.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» пытается сохранить и предлагает перезаключить контракт на улучшенных условиях.