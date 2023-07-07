Фердинанд о Саудовской Аравии: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, Джейми?»

Теги Рио Фердинанд Джейми Каррагер Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Бернарду Силва Футбол

Рио Фердинанд обратился к Джейми Каррагеру на фоне отъезда игроков в Саудовскую Аравию.

«Джейми, Джейми Каррагер, где же ты? Я слышал много разговоров, много негатива по отношению к саудовцам. «Ох, Бернарду Силва, я не могу поверить, это позор, нужно это расследовать...»

Стивен Джеррард уехал. Ты таскал его бутсы и сумки на «Энфилд». Твой пацан уехал туда, и я что-то ни слова от тебя не слышу. Не слышу, как ты разочарован. Я хочу услышать, как Каррагер говорит: «Не могу поверить, что Стиви уехал туда».

На самом деле я болею за каждого, кто уехал в Саудовскую Аравию.

Из-за того, что это Саудовская Аравия, люди сходят с ума. Но другие страны и лиги на протяжении многих лет делали точно то же самое», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Напомним, несколько дней назад Джеррард стал тренером саудовского «Аль-Иттифака».

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35 комментариев

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DancePunk
Красиво, щас Карра молча это проглотит)
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Los Galácticos
Каррагер и сам бы туда поехал работать ассистентом Джеррарда за кругленькую сумму денег.
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NIRVANA
Нормально Рио сказал
+23
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Николай Корягин
«Все не так однозначно» - ответит Каррагер
+21
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Заяцволк
Ха, Рио спёр комменты со Спортса, у нас тут ровно то же самое про Каррагера писали ещё в первой новости )
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Alex1104
Ответ DanielCarvalho
Представляете, если бы это у нас сказал допустим сёмин про Семака, где его кореш уехал играть или тренировать в страну, про которую Семак говорил позор, как можно туда уезжать. Сказала бы что это неуважение, нет этикета как у профессионального тренера к коллеге. А тут свобода слова)
Молодец. Нашел способ. "Авотеслибыунас..." - хороший ник, пользуйся.
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damondiamond
спортс, обновите твит, там про Россию дальше, похайпите
+6
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ApXuMaHqPuT
Ответ &_Bishep_&
Это разные вещи. Одно дело когда тренер, не очень сильно востребованный на данный момент, решил поехать чуть капусты срубить, заодно без практики не засиживаться, и совсем другое когда футболист мирового уровня в расцвете сил уезжает туда.
Вы не понимаете, это другое! (с)
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zer
хоть один не лицемер нашёлся и сказал как есть
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Ola BP
Ответ Заяцволк
Ха, Рио спёр комменты со Спортса, у нас тут ровно то же самое про Каррагера писали ещё в первой новости )
Дак это же очевидно.
Демонизация другой страны - тупейший признак любой пропаганды)
А все кто гонят на СА - типичные лицемеры.
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Ronny92
Не мешайте Каррагеру, он празднует кубок севенапа
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Ivan85
Ответ zer
хоть один не лицемер нашёлся и сказал как есть
все не лицемеры сидят на спорце, как известно
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paster_bibo
Я дочь Каррагера - поверьте тут не все так однозначно(с)
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Kranmeister
Джейми, Джейми, аха аха!
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Tiestorzn17
А он хорош 😁
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Роман Агеенко
Ответ damondiamond
спортс, обновите твит, там про Россию дальше, похайпите
Что там?
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damondiamond
Ответ Роман Агеенко
Что там?
https://twitter.com/rioferdy5/status/1677202609491288064?t=ICFgBWib9YVyn0T1A2hV_g&s=19
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AIBOLIT66
половина АПЛ под шейхами, но ходят с гордо поднятой головой...
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Станнис Баратеон
Деньги не пахнут
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Gnoyniy Jacques Derrida
Рио стал каким-то рэпером средней руки.
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forward1988
каррагер откровенный баран,был футболистом тупым а экспертом еще тупее
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Рашпель793
Нормас Рио приложил Карру ))
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Say Hello to the Robots
Ответ damondiamond
https://twitter.com/rioferdy5/status/1677202609491288064?t=ICFgBWib9YVyn0T1A2hV_g&s=19
Россия наравне с Премьер-Лигой, Серией А, ПСЖ, Барсой и Реал Мадрид вытягивает лучших талантов из других лиг, ничоси. Фердинанд что-то знает?
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Roman Araslanov
Умыл
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SergScouser
Ответ zer
хоть один не лицемер нашёлся и сказал как есть
Точно такой же лицемер, только в других вопросах (например расзима).
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