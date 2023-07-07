Фердинанд о Саудовской Аравии: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, Джейми?»
Рио Фердинанд обратился к Джейми Каррагеру на фоне отъезда игроков в Саудовскую Аравию.
«Джейми, Джейми Каррагер, где же ты? Я слышал много разговоров, много негатива по отношению к саудовцам. «Ох, Бернарду Силва, я не могу поверить, это позор, нужно это расследовать...»
Стивен Джеррард уехал. Ты таскал его бутсы и сумки на «Энфилд». Твой пацан уехал туда, и я что-то ни слова от тебя не слышу. Не слышу, как ты разочарован. Я хочу услышать, как Каррагер говорит: «Не могу поверить, что Стиви уехал туда».
На самом деле я болею за каждого, кто уехал в Саудовскую Аравию.
Из-за того, что это Саудовская Аравия, люди сходят с ума. Но другие страны и лиги на протяжении многих лет делали точно то же самое», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Напомним, несколько дней назад Джеррард стал тренером саудовского «Аль-Иттифака».
Демонизация другой страны - тупейший признак любой пропаганды)
А все кто гонят на СА - типичные лицемеры.