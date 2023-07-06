«Аль-Хилаль» предлагает Бернарду 500 тысяч фунтов в неделю – в 3+ раза больше, чем в «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Бернарду Силва деньги Футбол

Саудовцы готовы платить Бернарду Силве больше, чем «Манчестер Сити».

По данным ESPN, «Аль-Хилаль» предлагает полузащитнику почти 500 тысяч фунтов (585 тысяч евро) в неделю. В английском клубе он сейчас зарабатывает около 150 тысяч фунтов (175 тысяч евро).

Португалец хотел бы остаться в Европе, но не исключает вариант с переездом в ближневосточный клуб. На прошлой неделе у агента игрока была встреча с представителями саудовцев.

«Горожане» готовы предложить Силве новый контракт, но зарплата все равно будет меньше, чем в «Аль-Хилале».

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30 комментариев

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ɔculpa
Зп в 3.5 раза больше, а напрягаться на работе в 35 раз меньше. Тут действительно есть над чем подумать)
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Фанат спорта01
Ответ FINT\REDONDO
Тот самый момент, когда Сити может сказать другому клубу «Денежный мешок без истории»
Так то Аль хилял денежный мешок с историей.
+9
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FINT\REDONDO
Тот самый момент, когда Сити может сказать другому клубу «Денежный мешок без истории»
+8
-2
+6
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Lionel Andres Messi 10
Ответ ɔculpa
Зп в 3.5 раза больше, а напрягаться на работе в 35 раз меньше. Тут действительно есть над чем подумать)
С учётом колоссальной разницы в налогах между Англией (45%) и СА (там статусных игроков вообще от них освобождают), то разница составляет почти 7,5 раза.
+6
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+6
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Фанат спорта01
25млн фунтов в год?
чё так мало?
+9
-4
+5
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Этот Райола хочет денег
Вот же арабские Якубовичи! Одни уже обеспечили приз, теперь другие-деньги)
+3
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+3
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Фанат спорта01
Ответ Lux_Vid Александров
53 умножить на 500 у тебя получилось 50 миллионов. Похоже Зеленский ещё и математику запретил
может для начала научится читать?
причём тут Зеленский и почему 53недели а не 52😂😂?
+3
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ivan ivanov
Ответ Нелысый шарлатан
лучше бы эти деньги направили голодающим детям в Африке и Азии. Всё равно тут бизнесом даже не пахнет. Так, тешат своё эго лицемерные арабы
А правительства африки и азии будут и дальше сидеть разворовывать гуманитарку и строить замки себе. Хорошо устроятся
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Нелысый шарлатан
Ответ ivan ivanov
А правительства африки и азии будут и дальше сидеть разворовывать гуманитарку и строить замки себе. Хорошо устроятся
есть много способов помочь лично, а не переводить в разные фонды
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FINT\REDONDO
Ответ Ман Сити
При этом у Сити длинее история чем у реала. Для Сити и реал мешок без истории.
Какая там история? История подвигов в шипе и 1-8 от Мидлсбро?)
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topeleven
Ответ _FoX-
Я вот не особо разбираюсь в финансовых махинациях мира больших денег, но мне кажется, что не репутацию саудовцы отмывают и не игрушки себе покупают)
В Дохе один район крутой построили, потратив $5 млрд. Купить МЮ стоит $5 млрд, или чуть больше. $5 млрд это контракт Роналду ($200 млн в год), Бензема ($100 млн), и 20 топ игроков как Бернарду Силва ($30 млн) - по 1 миллиарду в течение 5 лет. Саудовская Аравия может себе позволить. Годовая прибыль национальной нефтяной компании Saudi Aramco в 2022 году - $161 миллиард. Расходная часть госбюджета на 2023 год - $297 миллиардов. Могут поднять свою лигу, зрелище для народа, и не всё это уйдет просто так игрокам без отдачи, где-то лига будет больше зарабатывать, бренды клубов вырастут. Вспоминаю, как раньше укоряли Абрамовича, что купил Челси, а не поднимал клуб в России, и хвалили Галицкого за то, что создал ФК Краснодар. Тут как бы возможностей больше, чем у инвесторов из Катара и ОАЭ, и размер домашнего рынка, уровень футбола повыше, позволяет вложить деньги в развитие своей лиги. Параллельно начнут строить новые стадионы во всех городах, чтобы принять чемпионат мира в будущем.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Lux_Vid Александров
Не 65, а 90. Но к сожалению для тебя, даже при таком курсе у вас всё дороже. Как же так выходит?)))
У вас это у кого? Мне тут твой однополчанин говорил, что зимой без газа замёрзну и что мыться в душе можно только по 7м минут. Про полчища мусульман на улицах говорил. По итогу он куда-то делся. Не знаешь куда? Дел сол его звали. А по поводу цен) ну конечно все дороже, по этому россияне выезжая, просят других россиян себе в багаж положить пару запечатанных айфонов и везут их наверное туда, где все дешевле?
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Lux_Vid Александров
Ответ Газонокосильщик Хави
По ходу ты деда слушаешь с его математикой с времен. "Раньше за доллар давали 32, а теперь а теперь 65)"
Не 65, а 90. Но к сожалению для тебя, даже при таком курсе у вас всё дороже. Как же так выходит?)))
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Газонокосильщик Хави
Ответ Lux_Vid Александров
53 умножить на 500 у тебя получилось 50 миллионов. Похоже Зеленский ещё и математику запретил
По ходу ты деда слушаешь с его математикой с времен. "Раньше за доллар давали 32, а теперь а теперь 65)"
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Николай Иванов
Ответ Фанат спорта01
25млн фунтов в год? чё так мало?
В году 52 недели,тобиш 26 лямов фунтов или 30,5 лямов евро,не кисло
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Manu Maks
Ответ Фанат спорта01
как 500тысяч в неделю получается почти 50млн в год?
С бонусами наверное))
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Александр Колосов
Ответ Фанат спорта01
как 500тысяч в неделю получается почти 50млн в год?
Ерунду написал))
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Александр Колосов
Ответ Фанат спорта01
25млн фунтов в год? чё так мало?
Комментарий удален пользователем
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гилберт
Слишком мало дают, чтобы Берни соблазнился.
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Nerazzurri-88
Это 96 рублей в секунду и 8 миллионов в день)
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Алексей Гусев
ему 27 лямовв год? всего то??
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Master Slova
если он не дурак, то согласится
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Н.Ф.
Для справки: до конца трансферного окна ещё почти 2 месяца. Нас ждёт ещё много "хороших" новостей.
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_FoX-
Я вот не особо разбираюсь в финансовых махинациях мира больших денег, но мне кажется, что не репутацию саудовцы отмывают и не игрушки себе покупают)
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Мурат Морин
Думаю не откажется) Выиграл все почти можно и подзаработать)
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