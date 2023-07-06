«Аль-Хилаль» предлагает Бернарду 500 тысяч фунтов в неделю – в 3+ раза больше, чем в «Сити»

Саудовцы готовы платить Бернарду Силве больше, чем «Манчестер Сити».

По данным ESPN, « » предлагает полузащитнику почти 500 тысяч фунтов (585 тысяч евро) в неделю. В английском клубе он сейчас зарабатывает около 150 тысяч фунтов (175 тысяч евро).

Португалец хотел бы остаться в Европе, но не исключает вариант с переездом в ближневосточный клуб. На прошлой неделе у агента игрока была встреча с представителями саудовцев.

«Горожане» готовы предложить новый контракт, но зарплата все равно будет меньше, чем в «Аль-Хилале».