«Аль-Хилаль» предлагает Бернарду 500 тысяч фунтов в неделю – в 3+ раза больше, чем в «Сити»
Саудовцы готовы платить Бернарду Силве больше, чем «Манчестер Сити».
По данным ESPN, «Аль-Хилаль» предлагает полузащитнику почти 500 тысяч фунтов (585 тысяч евро) в неделю. В английском клубе он сейчас зарабатывает около 150 тысяч фунтов (175 тысяч евро).
Португалец хотел бы остаться в Европе, но не исключает вариант с переездом в ближневосточный клуб. На прошлой неделе у агента игрока была встреча с представителями саудовцев.
«Горожане» готовы предложить Силве новый контракт, но зарплата все равно будет меньше, чем в «Аль-Хилале».
чё так мало?
причём тут Зеленский и почему 53недели а не 52😂😂?