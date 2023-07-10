«МЮ» заплатит «Интеру» 43 млн фунтов и бонусы за Онана. Трансфер оформят на этой неделе (Daily Mail)

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

Андре Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Сделка по переходу вратаря «Интера» в английскую команду будет оформлена на этой неделе, сообщает Daily Mail. Стоимость трансфера составит 43 миллиона фунтов без учета бонусов. 

Ранее сообщалось, что камерунский голкипер подпишет контракт на 5 лет с новым клубом. 

В прошедшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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19 комментариев

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QWertY
Адекватная цена за такого биста
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CriminalJoint62
Год назад можно было подписать бесплатно. Теперь МЮ платит 43+ миллиона фунтов 😂😭
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Игорь Кантона
"провел 24 матча и провел 24" ...и пропустил 24 гола. "очепятка".
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Сергей Алексеев
я не думаю, что Оннана настолько лучше Де Хеа, что надо было тратить треть своего бюджета на летние трансферы чтобы просто чуть улучшить эту позицию. Я смотрел матчи МЮ, и улучшать стоит защиту а не кипера
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Fark
кажись чуть переплатили
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Глебиньо
вот опять же,ты шел в клуб и знал,что там за вратари.Почему нельзя было подтянуть Его прошлым летом бесплатно....
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Barsenoga
почему никого из топов не интересует Ливакович?
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QWertY
Ответ Фанат спорта01
которого можно было забрать бесплатно в прошлом году.
И?
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
И?
что мешало забрать его когда он был свободным агентом?
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*** Ruslan ***
Ответ Луизао фром мексика
Переоцененный вратарь из миланского середняка, так ещё и темнокожий…
Середняк не выходит в финал ЛЧ, на счёт чернокожий какие проблемы или ты расист!?
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Master Slova
Ответ CriminalJoint62
Год назад можно было подписать бесплатно. Теперь МЮ платит 43+ миллиона фунтов 😂😭
год назад он был не нужен
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Диер Ташкент
Ответ CriminalJoint62
Год назад можно было подписать бесплатно. Теперь МЮ платит 43+ миллиона фунтов 😂😭
Можно было подписать бесплатно, конечно. Только тогда ещё непонятно было что делать с Де Хеа
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Манковский
Ответ CriminalJoint62
Год назад можно было подписать бесплатно. Теперь МЮ платит 43+ миллиона фунтов 😂😭
Год назад были приоритеты на другие позиции. Чтож ты год назад не советовал МЮ подписать Онану раз такой умный? Хотя скорее ты о нём вообще не знал.
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