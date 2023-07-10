«МЮ» заплатит «Интеру» 43 млн фунтов и бонусы за Онана. Трансфер оформят на этой неделе (Daily Mail)
Андре Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Сделка по переходу вратаря «Интера» в английскую команду будет оформлена на этой неделе, сообщает Daily Mail. Стоимость трансфера составит 43 миллиона фунтов без учета бонусов.
Ранее сообщалось, что камерунский голкипер подпишет контракт на 5 лет с новым клубом.
В прошедшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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