Фердинанд об Онана в «МЮ»: «Андре играет рискованно, ошибки будут. Но это фантастическое подписание, он большой талант и по-настоящему современный вратарь»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия серия А Италия Андре Онана Футбол

Рио Фердинанд считает, что Андре Онана будет допускать ошибки после перехода в «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Интер» близки к согласованию перехода 27-летнего голкипера за 55 млн евро.

«Если Онана перейдет, я думаю, это фантастическое подписание. Он большой талант и по-настоящему современный вратарь. Можно заметить, как на него давят, а он даже не паникует. Он берет мяч и провоцирует прессинг, говорит: «Давай, иди сюда», – а затем, когда игрок приближается, он знает, что где-то поблизости есть свободный футболист и, как правило, находит его.

Думаю, при такой рискованной игре будут и ошибки, такое действительно случается. Но речь идет о том, чтобы оставаться верным себе, находить верный баланс и сохранять уверенность в себе на протяжении таких периодов. Интересно посмотреть, чем все обернется, но я полагаю, в какой-то момент трансферного окна эта сделка состоится», – сказал бывший защитник «МЮ» на своем ютуб-канале.

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6 комментариев

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skxgpkt7xn
к ошибкам мы привыкли, увы…
+3
0
+3
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Kubinec_
Ответ b45f5vkvh2
От ошибок никто не застрахован. Все мы люди.
одна ошибка и ты ошибся. Стетхем
+1
0
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b45f5vkvh2
От ошибок никто не застрахован. Все мы люди.
0
0
0
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Максим Маслов
Ответ skxgpkt7xn
к ошибкам мы привыкли, увы…
смотря какие это ошибки. Если ключевые, то да, а если нет - не страшно)
0
0
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Under
Ответ Vlados 86
Ничего он кардинально не изменит в игре. Если команда играет через розыгрыши с вратарём, то будет небольшой плюс. От него какие-то завышенные ожидания у англичан, как будто молодого Роберто Баджо подписывают.
на фоне Де Хеа именно в розыгрышах через вратаря это будет большой плюс
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