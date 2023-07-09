Фердинанд об Онана в «МЮ»: «Андре играет рискованно, ошибки будут. Но это фантастическое подписание, он большой талант и по-настоящему современный вратарь»

Рио Фердинанд считает, что Андре Онана будет допускать ошибки после перехода в «МЮ».

Ранее сообщалось, что « » и « » близки к согласованию перехода 27-летнего голкипера за 55 млн евро.

«Если Онана перейдет, я думаю, это фантастическое подписание. Он большой талант и по-настоящему современный вратарь. Можно заметить, как на него давят, а он даже не паникует. Он берет мяч и провоцирует прессинг, говорит: «Давай, иди сюда», – а затем, когда игрок приближается, он знает, что где-то поблизости есть свободный футболист и, как правило, находит его.

Думаю, при такой рискованной игре будут и ошибки, такое действительно случается. Но речь идет о том, чтобы оставаться верным себе, находить верный баланс и сохранять уверенность в себе на протяжении таких периодов. Интересно посмотреть, чем все обернется, но я полагаю, в какой-то момент трансферного окна эта сделка состоится», – сказал бывший защитник «МЮ» на своем ютуб-канале.