«МЮ» готовит второе предложение по Хейлунду. За форварда «Аталанты» предложат 40 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» готовит улучшенное предложение о трансфере Расмуса Хейлунда.

Ранее « » отклонила предложение « » по Хейлунду на 35 миллионов евро (31 млн фунтов). Как передает Goal со ссылкой на The Sun, «МЮ» готов улучшить предложение до 40 миллионов фунтов (более 46 млн евро).

Сообщается, что «МЮ» не сможет подписать Харри Кейна или Виктора Осимхена из-за высокой трансферной стоимости. С учетом трансфера клуб сможет потратить на подписание форварда лишь 65 миллионов фунтов, чтобы остаться в рамках финансового фэйр-плей.

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд забил 9 голов в 32 матчах. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.