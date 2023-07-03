«МЮ» готовит второе предложение по Хейлунду. За форварда «Аталанты» предложат 40 млн фунтов

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Мэйсон Маунт деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит улучшенное предложение о трансфере Расмуса Хейлунда.

Ранее «Аталанта» отклонила предложение «МЮ» по Хейлунду на 35 миллионов евро (31 млн фунтов). Как передает Goal со ссылкой на The Sun, «МЮ» готов улучшить предложение до 40 миллионов фунтов (более 46 млн евро).

Сообщается, что «МЮ» не сможет подписать Харри Кейна или Виктора Осимхена из-за высокой трансферной стоимости. С учетом трансфера Мэйсона Маунта клуб сможет потратить на подписание форварда лишь 65 миллионов фунтов, чтобы остаться в рамках финансового фэйр-плей.

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд забил 9 голов в 32 матчах. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ювентус что думает?
К сожалению, не участвует кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бодякин
За необстреленную молодёжь, такие деньги? Продолжение марлизонского балета...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
они у Аталанты за 30 млн года два назад покупали пацана в атаку. и где он?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erakha
Че прицепились к форварду с 9 голами за сезон?? Неужели других вариантов нет на рынке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ А.Э.РАСИМ
Ювентус что думает? К сожалению, не участвует кажется.
Ювентус ничего делать не будет пока в команде есть Влахович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий