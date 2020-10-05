«МЮ» подписал с 18-летним Диалло контракт до 2025 года. За форварда заплатили 30 млн евро «Аталанте»

объявил о трансфере форварда «Аталанты» .

18-летний игрок подписал с клубом контракт до июня 2025 года, в соглашении есть опция продления еще на год.

Стоит отметить, что договоренность о трансфере была достигнута еще в последний день летнего окна, но чтобы не спешить с оформлением документов, «МЮ» перенес сделку на зиму.

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Сообщалось, что за ивуарийца заплатили 30 миллионов евро плюс бонусы. Игрок провел 1 матч в этом сезоне Серии А, всего в турнире у него 4 игры и 1 гол.

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