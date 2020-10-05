«МЮ» подписал с 18-летним Диалло контракт до 2025 года. За форварда заплатили 30 млн евро «Аталанте»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Амад Диалло Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере форварда «Аталанты» Амада Диалло.

18-летний игрок подписал с клубом контракт до июня 2025 года, в соглашении есть опция продления еще на год.

Стоит отметить, что договоренность о трансфере была достигнута еще в последний день летнего окна, но чтобы не спешить с оформлением документов, «МЮ» перенес сделку на зиму. 

Диалло присоединится к «Манчестер Юнайтед», когда получит визу.

Сообщалось, что за ивуарийца заплатили 30 миллионов евро плюс бонусы. Игрок провел 1 матч в этом сезоне Серии А, всего в турнире у него 4 игры и 1 гол.

«МЮ» подписал 18-летнего вингера из «Аталанты» за 30 млн евро. Звучит красиво, но у него мало минут во взрослом футболе

 
 
 
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Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

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