«МЮ» согласовал контракт с Хейлундом еще в мае – проблем не было. Он с детства болеет за клуб

«Манчестер Юнайтед» уже давно договорился с Расмусом Хейлундом.

Как сообщил журналист , английский клуб согласовал условия личного контракта с нападающим «Аталанты» еще в мае. Это никогда не вызывало проблем, так как любит « », он в детстве болел за этот клуб. Поэтому Хейлунд очень хочет перейти в «МЮ».

Ранее стало известно, что «Юнайтед» предложит почти 60 миллионов евро за датчанина. В клубе верят, что «Аталанте» хватит такой суммы.

Также сообщалось, что в рамках сделки по Хейлунду в «Аталанту» на правах аренды может перейти Мэйсон Гринвуд, не выходивший на поле с января 2022 года.

20-летний нападающий забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Полную статистику датчанина можно найти здесь.