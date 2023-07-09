«МЮ» согласовал контракт с Хейлундом еще в мае – проблем не было. Он с детства болеет за клуб
«Манчестер Юнайтед» уже давно договорился с Расмусом Хейлундом.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, английский клуб согласовал условия личного контракта с нападающим «Аталанты» еще в мае. Это никогда не вызывало проблем, так как Расмус любит «Ман Юнайтед», он в детстве болел за этот клуб. Поэтому Хейлунд очень хочет перейти в «МЮ».
Ранее стало известно, что «Юнайтед» предложит почти 60 миллионов евро за датчанина. В клубе верят, что «Аталанте» хватит такой суммы.
Также сообщалось, что в рамках сделки по Хейлунду в «Аталанту» на правах аренды может перейти Мэйсон Гринвуд, не выходивший на поле с января 2022 года.
20-летний нападающий забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Полную статистику датчанина можно найти здесь.
долбанная английская пресса и спонсоры не угомонятся.
на сезон его спрячут подальше от апл
Смотрел на Хейлунда в сборной: напористый такой, всегда старается головой забить. В Юнайтед таких давно не было, конечно, он нам нужен.