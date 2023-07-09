«МЮ» согласовал контракт с Хейлундом еще в мае – проблем не было. Он с детства болеет за клуб

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» уже давно договорился с Расмусом Хейлундом.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, английский клуб согласовал условия личного контракта с нападающим «Аталанты» еще в мае. Это никогда не вызывало проблем, так как Расмус любит «Ман Юнайтед», он в детстве болел за этот клуб. Поэтому Хейлунд очень хочет перейти в «МЮ».

Ранее стало известно, что «Юнайтед» предложит почти 60 миллионов евро за датчанина. В клубе верят, что «Аталанте» хватит такой суммы.

Также сообщалось, что в рамках сделки по Хейлунду в «Аталанту» на правах аренды может перейти Мэйсон Гринвуд, не выходивший на поле с января 2022 года.

20-летний нападающий забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Полную статистику датчанина можно найти здесь.

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39 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Marina_Greta
Это МЮ, тут можно и 90 попросить.
не в этом сезоне, маша
+23
-3
+20
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laudrup
Смешно читать, как Хейлунда оценивают те, кто не смотрел полные его матчи за Аталанту и сборную. Статистика не показывает перспективы игрока. А в том, что он станет Топ - форвардом я уверен!
+19
-8
+11
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Dm Kznts
Ответ jexOn
Свет клином сошелся на этом Хейлунде. Гринвуд сильнее него. Почему бы шанс не дать ему?
пока не могут.
долбанная английская пресса и спонсоры не угомонятся.
на сезон его спрячут подальше от апл
+8
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Steppenwolf
Мы все уже привыкли к тому, что Юнайтед (впрочем, как и все другие топы) подписывает только тех футболистов, которые с детства за них топят.) И как это так получается ? Удивительное совпадение ! ))
Смотрел на Хейлунда в сборной: напористый такой, всегда старается головой забить. В Юнайтед таких давно не было, конечно, он нам нужен.
+4
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Никита Самарин
Если он будет забивать как в сборной Дании, то отличное приобретение. 👍
+2
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Vezdexodof
Верните Гриню в основу!!!
+2
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Dm Kznts
Ответ Джорджио Че
Непонятно что такого в нем, 32 игры и 9 голов за Аталанту. Разве это уровень МЮ?
там скорее не только по сериалу но и по сб Дании выводы делали.
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пей
Ответ Алексей Гусев
Кулусевски, Ромеро, Бастони, МЮшный вундеркинд...Это только те кто легко вспоминается, из тех кто по завышенным ценам и значительно завышенным переходили.
Бастони по факту ушел миллионов за 10, там мутная сделка с плюсваленцой была при участии молодняка Интера, за вундеркинда на данный момент получили всего 20 миллионов, остальные 20 были в бонусах которые возможно никогда не активируются, что не так с трансферами Ромеро и Кулушевски? Аргентинца покупали за 16, в Аталанте он стал лучшим защитником всего чемпионата и железным игроком основы сборной, швед тащил на себе мертвую Парму и однозачно на тот момент был лучшим молодым игроком чемпионата, доказал свой высочайший уровень в АПЛ, тем более Юве тогда сбавило цену на 7 миллионов плюсваленцой в виде Мураторе.
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RedDevil1909
Ответ Dm Kznts
за счёт Грини может ценник до 50 скинут. Гриня даже не в форме легко настреляет в сериале 15+
не факт что у Гасперини он будет даже в основе - у него надо пахать а мы даже не знаем сможет ли он набрать форму,с другой стороны если он сможет у Гасперини заиграть то это будет огромный успех для него но это далеко не легкий вариант для Гринвуда
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Андрей
Ответ Stanislav Cherchesov
Гринвуд лучше. Натаскали бы его на предсезонке, глядишь к зиме нормальную форму бы имел. 60млн за датчанина выглядят переоцененными.
он актив. а значит будет набирать форму и ценник будет расти
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BZB
Пожелаем Гринвуду вернуться более сильным и зрелым!
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пей
Да и с Аталантой по цене сойтись никаких проблем возникунуть не должно, то что в прессе пишут якобы о 80-100 миллионов запрашиваемых итальянцами бред, бергамаски всегда своих игроков по приемлемым ценам отпускали и никому из них никогда не вставляли палки в колеса если те хотели уйти, уверен сойдутся на 50-55 миллионов, тем более замену Хойлунду уже нашли.
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Максим Манчестер
Почти Холанд.
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Stanislav Cherchesov
Гринвуд лучше. Натаскали бы его на предсезонке, глядишь к зиме нормальную форму бы имел. 60млн за датчанина выглядят переоцененными.
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jexOn
Свет клином сошелся на этом Хейлунде. Гринвуд сильнее него. Почему бы шанс не дать ему?
+4
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udod
Ответ Stanislav Cherchesov
Гринвуд лучше. Натаскали бы его на предсезонке, глядишь к зиме нормальную форму бы имел. 60млн за датчанина выглядят переоцененными.
Гринвуд не играл центра в МЮ, у него удар хороший, но он не умеет играть головой, что для центрфорварда очень важно
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Алексей Гусев
Ответ пей
Да и с Аталантой по цене сойтись никаких проблем возникунуть не должно, то что в прессе пишут якобы о 80-100 миллионов запрашиваемых итальянцами бред, бергамаски всегда своих игроков по приемлемым ценам отпускали и никому из них никогда не вставляли палки в колеса если те хотели уйти, уверен сойдутся на 50-55 миллионов, тем более замену Хойлунду уже нашли.
Кулусевски, Ромеро, Бастони, МЮшный вундеркинд...Это только те кто легко вспоминается, из тех кто по завышенным ценам и значительно завышенным переходили.
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Dm Kznts
Ответ Alex Rhea
Комментарий удален пользователем
он разве с ним знаком?
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Dm Kznts
Ответ Marina_Greta
Нет, молодой человек) Мария это одно, а Марина - другое, но ничего, не парьтесь) Меня друзья доводят так постоянно, называя Машей 😂
как скажешь
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QWertY
Ответ Marina_Greta
Да я уже не отрицаю, что мы сезон денежный) Сорят деньгами на шлак всякий... вот смотрите, 700 млн отдали в то ТО... если разумно потратить их, это Осимхен, Рабьо, один хороший ЦЗ, тот же Ким, один хороший опорник! Ведь можно было купить готовый материал за тем же деньги... чем набрать пачку игроков, из котрых дай Бог парочку раскроется...
Боули лучше знает кого купить. У Челси уже новый курс -купить молодняк и продать подороже. Этакий клуб-трамплин.
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QWertY
Ответ Мукунку хороший
К сожалению покупают и продают не по красным ценам,а по фантастическим..))
45+15(если бонусы за забитые голы) вполне нормально
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QWertY
Ответ Marina_Greta
Это МЮ, тут можно и 90 попросить.
Сказала Маришка, которая болеет за Челси😂
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Амир Ким
Ответ Marina_Greta
Это МЮ, тут можно и 90 попросить.
Также ограничение 120 млн трансферы в МЮ: ...
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Мукунку хороший
Ответ QWertY
Красная цена за него 50 млн, не больше. Это учитывая то, что цена на траснфермаркте у него 45
К сожалению покупают и продают не по красным ценам,а по фантастическим..))
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Андрей
не надо продовать, через год он будет стоит 120 миллионов.
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