«Мбаппе большой игрок, но не лидер, великолепный бомбардир, но не созидатель. Он пока не способен вести за собой команду». Леонардо о форварде «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Леонардо Килиан Мбаппе Футбол

Бывший спортивный директор «ПСЖ» сомневается в лидерских качествах Килиана Мбаппе.

«Своим поведением в последние два года Мбаппе демонстрирует, что он пока не способен вести за собой команду.

Он большой игрок, но не лидер. Он великолепный бомбардир, но не созидатель.

Сложно строить команду вокруг него», – сказал Леонардо.

Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»

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45 комментариев

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Los Galácticos
Надоели новости о Мбаппе, но стоит отметить что Леонардо сказал прямо в точку!
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Не уверен!!
Нужно быть честным до конца. Леонардо ни какой не спортивный директор.
+29
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Не уверен!!
Ответ Назар Игорь
А разве можно быть честным не до конца, а наполовину?
Это легко. Когда критикуешь футболистов, которых сам приглашал в клуб. А про свою никчемную работу в клубе помалкиваешь...
+10
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Talgat Ergeshov
леонардо: "мбаппе - лучший игрок мира! он парижанин и все будут рады,если он долго будет в псж"
24.04.2022
р.с. ты как бы известность,твои интервью читают многие и достать их можно легко,но зачем вот так откровенно противоречить самому себе,не уже ли им плевать на это...
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Этот Райола хочет денег
Может все таки команду должен создавать тренер? И он же должен участвовать в трансферах, ставить игру, отвечать за тактику? Строить команду вокруг кого то из игроков заведомо провальная затея, многократно это подтверждено
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&_Bishep_&
Ну перегибать не стоит. В финале ЧМ-22 в одиночку затащил Францию на серию пенальти, в 1/8 ЛЧ-22 в одиночку бился с Реалом, в первой игре 1/8 ЛЧ-23 выйдя на замену против Баварии перевернул сценарий матча и чуть не вытащил сам матч....Не, в футбол он умеет играть.
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Burel
Ответ Турист4005
то что Мбаппе не лидер тут он не прав. Мбапе потошил за собой Францию в Финале ЧМ и почти вытащил.
потащили замены Дешама. Мбаппе только пенали забивал, а до 80й минуты даже мяча не касался
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RealJon
Ответ Los Galácticos
Надоели новости о Мбаппе, но стоит отметить что Леонардо сказал прямо в точку!
он лидер, в двух ЧМ он это доказал
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STAVRsSC
Всё это отчасти так, но с уходом на пенсию Месси и Роналду, именно Мбаппе по своим игровым качествам способен выиграть несколько "Золотых мячей". Надо только лигу сменить.
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0:4 на спотифай камп ноу
Мбапе на мой взгляд уже года как перестал вызывать восхищения, потому что свой шанс поиграть в топ 5 он упустил, хорошая статистика? Да, но ради этой статистики он стал обычным бегунком хотя в 18 лет будучи игроком Монако в её игре была магия обояние, сейчас такое ощущение что он играет на статистику и на свой кошелёк, и пытается одновременно успеть тут и там, работая над соц сетями и отдыхая с людьми не связанными с футболом.
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Мыло "судейское"
ждем мнения Рафаэля, Донателло и Микиланджело...
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Камбоджа Иванов
То есть, в соло вытащить финал ЧМ на серию пенальти, который почти выиграл Ди Мария (до травмы сделал Месси титул с помощью своих 1+1)- это не лидерство?
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Геннадий Тимченко
ну как бы на последнем ЧМ Мбаппе доказал, что он лидер и в нужной ситуации готов взять игру на себя и дать результат... выходит Леонардо был занят в это время чем-то важным и даже финал ЧМ посмотреть не смог🤣
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Bunyod Turgunov
Ответ Не уверен!!
Это легко. Когда критикуешь футболистов, которых сам приглашал в клуб. А про свою никчемную работу в клубе помалкиваешь...
С 2010 года именно при нём пришли все основополагающие игроки ПСЖ. Мотта, Сильва, Матюиди, Ибра, Лавесси, Кавани, Вератти, Маркиньос, Донарума, Хакими и другие. Если ему есть вопросы то минимальные. В прошлом году Кампуш что сделал? Кого купил? Саншеш, Руиз, Экитик, Мукиэле, Витинья кто-то из них выстрелил? Витинья более или менее попал заиграл, а остальные плотно сидели на банке. В этом году за какого-то ноунейма дали 60 млн евро и за травмат Эрнандесу дали почти 40 млн евро. Леонардо собрал норм команду в отличие от других спорт директоров ПСЖ
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Об этом слишком рано судить. Ни одного матча не провели ещё.
как рано: а что разве звучало, что покупки согласованы (или сделаны по просьбе) нынешнего главного тренера❓🤔
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RealJon
Ответ Гамарджоба Генацвале
А вы знаете когда именно договорились с Энрике? Асенсио, Эрнандес, Шкриньяр, Ли Кан Ин, молодой Угарте. Отличные трансферы.
Витинья, Солер, Фабиан, Ренато, Экитике тоже были молодыми
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Павел Аникеев
Что он несет. Черепашка на данный момент уже дважды играл в финале чемпионата мира, первый раз победил, а во втором был лидером и тащил французов. Дешам конечно гений, но вклад Мбаппе в этот успех очень большой.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Геннадий Тимченко
как рано: а что разве звучало, что покупки согласованы (или сделаны по просьбе) нынешнего главного тренера❓🤔
А вы знаете когда именно договорились с Энрике? Асенсио, Эрнандес, Шкриньяр, Ли Кан Ин, молодой Угарте. Отличные трансферы.
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Xxx zzz
Ответ Гамарджоба Генацвале
Об этом слишком рано судить. Ни одного матча не провели ещё.
При чем тут матчи провели,ну ?)) Вы думаете Энрике учавствовал в трансферах ?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Геннадий Тимченко
и в этом сезоне политика не меняется - кого то покупают, а главный тренер смотрит на покупки охеревая и пытается хоть как-то слепить из игроков что-то наподобие команды
Об этом слишком рано судить. Ни одного матча не провели ещё.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Wizard Harry
Ну все по стандартному сценарию идет) Сначала мешок скупает все и вся, барахтается несколько сезонов в еврокубках попутно доминируя в местной лиге, потом они как обычно меняют вектор развития, якобы теперь никаких звезд и ставка на молодежь, попутно виня звезд( неймара отпустить, месси плох а мбаппе вообще виноват в плохой игре в ЛЧ), потом сезона 3-4 и клуб сплавят👍🏼 Видели уже кучу таких примеров, аля Анжи) Псж заканчивается и это хорошо)
Посмотри трансферы на вход в этом сезоне. ПСЖ заканчивается, ага.
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Жанболат Аманжол
Ответ Talgat Ergeshov
леонардо: "мбаппе - лучший игрок мира! он парижанин и все будут рады,если он долго будет в псж" 24.04.2022 р.с. ты как бы известность,твои интервью читают многие и достать их можно легко,но зачем вот так откровенно противоречить самому себе,не уже ли им плевать на это...
Так он же сказал он конечно играет отлично но не стоит забывать что он ещё молодой,У него капитанских опытов мало,он если проигрывает то сразу начинает реветь и все т.к ,так должен себя вести капитан?
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Talgat Ergeshov
Ответ <CRISTIANO>
НЕУЖЕЛИ
спасибо,а я то думаю,что что-то не так,когда писал все раздельно😁
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Имя Фамилия
Ответ Камбоджа Иванов
То есть, в соло вытащить финал ЧМ на серию пенальти, который почти выиграл Ди Мария (до травмы сделал Месси титул с помощью своих 1+1)- это не лидерство?
Леонардо это видный представитель секты гормонального со всеми вытекающими комплексами к хозяину Мбаппе. Просто почитай его высказывания про лёньку и сам в этом убедишься. Лидерство это когда ты против реала запарываешь пенки и ничерта не делаешь, а тот кто эти пенки зарабатывает и тащит всю атаку на себе это так замыкун обыкновенный.
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Назар Игорь
Ответ Не уверен!!
Нужно быть честным до конца. Леонардо ни какой не спортивный директор.
А разве можно быть честным не до конца, а наполовину?
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