«Мбаппе большой игрок, но не лидер, великолепный бомбардир, но не созидатель. Он пока не способен вести за собой команду». Леонардо о форварде «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» сомневается в лидерских качествах Килиана Мбаппе.

«Своим поведением в последние два года Мбаппе демонстрирует, что он пока не способен вести за собой команду.

Он большой игрок, но не лидер. Он великолепный бомбардир, но не созидатель.

Сложно строить команду вокруг него», – сказал Леонардо.

Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»