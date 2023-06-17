Глава «Локо» о Зиньковском: «Игроки такого плана интересны любой прогрессивной команде. Но переговоров мы не ведем»

Юрий Нагорных подтвердил, что «Локомотив» интересуется Антоном Зиньковским из «Спартака».

Ранее сообщалось, что полузащитник красно-белых попал в сферу интересов железнодорожников.

– Действительно ли есть интерес у « » к Антону Зиньковскому?

– У нас есть интерес к хорошим российским игрокам. На последнем совете директоров мы поручили менеджменту клуба подготовить изменения в стратегию.

Скорее всего, поставим задачу привлекать российских игроков двух возрастных категорий – молодых, 17-21 год, и опытных до 27 лет. Антон попадает в эту категорию. Он входит в возраст футбольной зрелости, обладает уникальными качествами.

Игроки такого плана, как , интересны любой прогрессивной команде. И естественно, «Локомотив» не исключение. Но никакой конкретики нет, никаких переговоров мы не ведем, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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