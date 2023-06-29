«Милан» не хочет платить больше 15 млн евро за Пулишича, «Челси» требует более 20 млн. Вингер готов снизить зарплату ради перехода

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

«Милан» продолжает работу над трансфером Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб не хочет платить за вингера больше 15 миллионов евро, в то время как англичане требуют более 20 миллионов. Стороны еще не пришли к договоренности. 

Сам футболист готов согласится на снижение зарплаты ради перехода в «Милан». Сейчас он зарабатывает около 4 миллионов евро в год. 

В прошлом сезоне американец провел 24 матча в АПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь

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26 комментариев

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DolJun
пулишича синим лучше бы оставить. и с точки маркетинга и с точки зрения подстраховки - хоть он лечится больше чем играет, но 15 за него это смех. за 15 пусть одои возьмут
+24
-7
+17
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WhatZ
Ответ King_X
Пулишич приуныл в Милане, но он явно не 15-20 стоит, игрок оч толковый, что в хорошие сезоны в Челси, что в БД А в этом Челси все деградирую, не показатель
Что ты написал? Пулишич еще не играл в Милане, но уже там приуныл?
+20
-5
+15
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London.is.blue
Может за 10? За опытного, но при этом молодого добротного вингера не могут 20 отвалить.
+10
-1
+9
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ WhatZ
Что ты написал? Пулишич еще не играл в Милане, но уже там приуныл?
Он с будущего пишет)
С Челси спутал человек, что сразу-то)
+10
-2
+8
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*MVP*
Ответ DolJun
пулишича синим лучше бы оставить. и с точки маркетинга и с точки зрения подстраховки - хоть он лечится больше чем играет, но 15 за него это смех. за 15 пусть одои возьмут
я бы его и за 25 не отдал, а тут 20 просят...

имхо, для ротации он точно пригодится
+10
-3
+7
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Айрат Ситдиков
Ответ *MVP*
я бы его и за 25 не отдал, а тут 20 просят... имхо, для ротации он точно пригодится
Так у него мотивации играть нет за Челси. За сборную как-то больше огня было
+7
-1
+6
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Born is the King
Лучше оставить, чем продавать за 15-20. И так Челси Милану дарят воспитанников за полцены. Пулишич за США рвёт и популярен в штатах. Тем более в команде останется 3 вингера если Пулишич уйдет.
+8
-3
+5
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ WhatZ
Что ты написал? Пулишич еще не играл в Милане, но уже там приуныл?
То что хотел человек сказать и так ясно, как и то что он просто случайно ошибся.
+4
-1
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misha___97
Ответ DolJun
пулишича синим лучше бы оставить. и с точки маркетинга и с точки зрения подстраховки - хоть он лечится больше чем играет, но 15 за него это смех. за 15 пусть одои возьмут
Так итальянцы всегда такую трансферную политику вели. С Челси даже за такого Пулишича не меньше 25-30 бы просили.
+3
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QWertY
Нищий Милан как всегда зажимает бабки
+10
-7
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milan111
Любопытно мы соберем всех хрусталей из Челси в это ТО…?
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KeriLLo
Ответ London.is.blue
Может за 10? За опытного, но при этом молодого добротного вингера не могут 20 отвалить.
За 5, 4 из которых рассрочкой на 2 года.
В Итальянском футболе в плане финансов конечно проблемы, но это слишком уже.
+3
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milan111
Ответ Born is the King
Лучше оставить, чем продавать за 15-20. И так Челси Милану дарят воспитанников за полцены. Пулишич за США рвёт и популярен в штатах. Тем более в команде останется 3 вингера если Пулишич уйдет.
Мне вот он ну совсем на ЧМ не понравился,конечно,видно технику и пас , но чет аморфный он какой-то что-ли….как и Веа-младший(он забил,но паренек совсем сырой мне показался).
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milan111
Ответ ya_za_ac_milan
Думаю Милан дожмет Челси до 20 млн+ бонусы. Хороший игрок. Если Пулишич хоть 1 сильный сезон в Милане отыграет его трансферная цена до 50-70 млн в легкую подымется. Игрок с большим потенциалом.
А где он у нас будет играть?Его левый фланг занят Леао,в нападении насколько он продуктивен при схеме Пиоли с одним столбом?Сомневаюсь,что эта покупка себя оправдает,нам надо бы правый фланг усилять,на левом все более-менее отлично.
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Ann Tretiakova
Ответ ya_za_ac_milan
Думаю Милан дожмет Челси до 20 млн+ бонусы. Хороший игрок. Если Пулишич хоть 1 сильный сезон в Милане отыграет его трансферная цена до 50-70 млн в легкую подымется. Игрок с большим потенциалом.
бери выше... сразу до 200-300 миллионов ! а если еще и инопланетяне не нападут на нас, то и вообще все 500 будет ..

ты главное держи карман пошире )
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Sinister Kid
Да за 20 за Пулишичем очередь должна стоять.
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King_X
Ответ WhatZ
Что ты написал? Пулишич еще не играл в Милане, но уже там приуныл?
Вроде 32 года, судя по профилю, откуда такая резкость/критичность и максимализм))

Подумай логически, ну
Ясно же, что в Челси приуныл - обычная опечатка/оговорка

Там дальше не раз про деградирующий Челси (который, к слову, я написал как "деградирую", аххах)
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Е.Р.
лол. в италии топарь берарди, а они какого-то пулисика беспонтового берут))) Милан верю , верной дорогой)))
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madjer163
Нищие итальянцы
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Абай Ахметкалиев
Ответ *MVP*
я бы его и за 25 не отдал, а тут 20 просят... имхо, для ротации он точно пригодится
Жаль, что ротация особо и не потребуется, только чемп + два кубка, где будут, скорее всего, другие играть. Я лично надеюсь, что в кубке будут не Пулю ставить, а того же Хатчинсона, пусть лучше молодым дадут играть.
Пулю надо продавать, но, согласен, что не за 15кк или 20кк. Вот за 25кк + бонусы уже можно думать.
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*MVP*
Ответ Айрат Ситдиков
Так у него мотивации играть нет за Челси. За сборную как-то больше огня было
ну так сейчас клуб серьезно обновился, плюс много конкурентов ушло по позиции. кто остался - Стерлядь, Мадуэке и Мудрик.
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