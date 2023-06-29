«Милан» не хочет платить больше 15 млн евро за Пулишича, «Челси» требует более 20 млн. Вингер готов снизить зарплату ради перехода
«Милан» продолжает работу над трансфером Кристиана Пулишича.
Итальянский клуб не хочет платить за вингера больше 15 миллионов евро, в то время как англичане требуют более 20 миллионов. Стороны еще не пришли к договоренности.
Сам футболист готов согласится на снижение зарплаты ради перехода в «Милан». Сейчас он зарабатывает около 4 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне американец провел 24 матча в АПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
С Челси спутал человек, что сразу-то)
имхо, для ротации он точно пригодится
В Итальянском футболе в плане финансов конечно проблемы, но это слишком уже.
ты главное держи карман пошире )
Подумай логически, ну
Ясно же, что в Челси приуныл - обычная опечатка/оговорка
Там дальше не раз про деградирующий Челси (который, к слову, я написал как "деградирую", аххах)
Пулю надо продавать, но, согласен, что не за 15кк или 20кк. Вот за 25кк + бонусы уже можно думать.