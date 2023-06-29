«Милан» не хочет платить больше 15 млн евро за Пулишича, «Челси» требует более 20 млн. Вингер готов снизить зарплату ради перехода

«Милан» продолжает работу над трансфером Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб не хочет платить за вингера больше 15 миллионов евро, в то время как англичане требуют более 20 миллионов. Стороны еще не пришли к договоренности.

Сам футболист готов согласится на снижение зарплаты ради перехода в « ». Сейчас он зарабатывает около 4 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне американец провел 24 матча в , забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.