Масалитин о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Это даже не по‑свински, а еще хуже. Плевок в сторону ЦСКА, Гинера и фанатов»

Валерий Масалитин разочарован решением Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

Сообщалось, что бывший защитник ЦСКА подпишет контракт с петербуржским клубом на два года.

«Честно говоря, казалось, что это вбросы от агента, чтобы набить цену. У Марио был действующий контракт с ЦСКА, ему пошли навстречу, дали разрешение играть в Бразилии, а потом выяснилось, что за его возвращение надо платить деньги. Теперь он вообще уходит в « », это даже не по‑свински, а еще хуже.

Понятно, что у ЦСКА есть проблемы с финансовой сметой и мог в нее не укладываться, но так поступать нельзя. Это плевок в сторону клуба, и фанатов.

Если есть юридические зацепки, то надо сделать так, чтобы он вообще не мог нигде играть», – сказал бывший игрок .

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