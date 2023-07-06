Масалитин о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Это даже не по‑свински, а еще хуже. Плевок в сторону ЦСКА, Гинера и фанатов»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Гинер премьер-лига Россия Валерий Масалитин Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Валерий Масалитин разочарован решением Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

Сообщалось, что бывший защитник ЦСКА подпишет контракт с петербуржским клубом на два года. 

«Честно говоря, казалось, что это вбросы от агента, чтобы набить цену. У Марио был действующий контракт с ЦСКА, ему пошли навстречу, дали разрешение играть в Бразилии, а потом выяснилось, что за его возвращение надо платить деньги. Теперь он вообще уходит в «Зенит», это даже не по‑свински, а еще хуже.

Понятно, что у ЦСКА есть проблемы с финансовой сметой и Фернандес мог в нее не укладываться, но так поступать нельзя. Это плевок в сторону клуба, Евгения Гинера и фанатов.

Если есть юридические зацепки, то надо сделать так, чтобы он вообще не мог нигде играть», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

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27 комментариев

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Руслан Узденов
Что за истерия детская? Я искренне считаю, что за деньги бразильцы продадут мать родную. Не сомневаюсь, что есть накинуть ещё несколько сотен тыщ к его з/п, он развернёт летящий в Питер самолёт, в сторону Тарасовки.
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mastersolist
это заговор РФС. чтобы отмена обоюдных оскорблений на матче суперкубка обнулилась. До кричалок против фанайди уже никому не будет дела, полстадиона будут хейтить фернандеса за иудничество, а вторая половина будут хейтить руководство за пособничество иудничеству...
+10
-2
+8
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idemidov
Ответ Prise
Это кто вообще?)
Рекордсмен СССР и России по числу голов в одном матче (пять).
+7
0
+7
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igls54
Марио поступил по-конски
+13
-10
+3
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Owen_the_Simple
Ответ Новый тренер ФК Спартак
как я понял были джентльменские договоренности или там о таких вещах не слышали?
Очень интересно. А можно цитату о сути этого соглашения?
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Нефанатик
Ладно бы в сторону ЦСКА и болельщиков, но в Гинера… это непростительно
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Faust Doc
чё сразу Спартак?
гы гы гы
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ValeriyTs
Что сказал Массалитин/ Рейнгольд / Пономарев / Деменко / Петржела и т п. - - это информационный мусор от нежурналистов…
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Maximilian39
Напомнило историю обратного трансфера Быстрова в Зенит из Спартака
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Valery Fan
Лол футбол это работа.особенно для легионеров.что не понятного тут.денежки зарешали и не говорите что это не так
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Agent Smith
У папуасов плевок - знак большого уважения⚽️
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akar
… сказал бывший игрок ЦСКА, в своё время забивший 5 голов за «Спартак».
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Кайван белоглазый
Ну неее, по свински это если б в Спартак 😁, здесь уже по .......
А вообще, между зиной и ЦСКА, была вроде какая-то договоренность, не уводить игроков друг у друга. Но зина, по ходу, положила болт на это, впрочем как и на все остальное.
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Михаил Стерхов
Хватит пургу гнать, футбол такая же работа как любая другая , пошел туда где больше зарплата и лучше условия ... Оставьте в покое футболистов .
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kaimussen
Ответ Ебздрогыч
По-свински - это если бы он в Спартак перешел?
Разве Валера от нас в Спартак не ушёл?
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alexsem69
Ответ igls54
Марио поступил по-конски
По-сконски)
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Owen_the_Simple
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Предлагаю питерским чтобы сохранить лицо создать петицию против подписания)))
А в чём потеря лица-то? Зенит клялся не приглашать Фернандеса?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Owen_the_Simple
А в чём потеря лица-то? Зенит клялся не приглашать Фернандеса?
как я понял были джентльменские договоренности или там о таких вещах не слышали?
+2
-2
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