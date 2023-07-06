Масалитин о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Это даже не по‑свински, а еще хуже. Плевок в сторону ЦСКА, Гинера и фанатов»
Валерий Масалитин разочарован решением Марио Фернандеса перейти в «Зенит».
Сообщалось, что бывший защитник ЦСКА подпишет контракт с петербуржским клубом на два года.
«Честно говоря, казалось, что это вбросы от агента, чтобы набить цену. У Марио был действующий контракт с ЦСКА, ему пошли навстречу, дали разрешение играть в Бразилии, а потом выяснилось, что за его возвращение надо платить деньги. Теперь он вообще уходит в «Зенит», это даже не по‑свински, а еще хуже.
Понятно, что у ЦСКА есть проблемы с финансовой сметой и Фернандес мог в нее не укладываться, но так поступать нельзя. Это плевок в сторону клуба, Евгения Гинера и фанатов.
Если есть юридические зацепки, то надо сделать так, чтобы он вообще не мог нигде играть», – сказал бывший игрок ЦСКА.
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
гы гы гы
А вообще, между зиной и ЦСКА, была вроде какая-то договоренность, не уводить игроков друг у друга. Но зина, по ходу, положила болт на это, впрочем как и на все остальное.