Депутат Роман Терюшков высказался о безопасности и культуре боления на стадионах в РФ.

Во время финала Лиги конференций « » – « » (1:2) в Праге в первом тайме фанаты англичан забросали защитника итальянцев пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.

Депутат Госдумы считает, что в России подобное было был невозможно.

«Не первый и, думаю, не последний случай проявления культуры боления, которую зародили англосаксы в футболе.

Нам эту культуру стали прививать с начала 90-х годов прошлого века. На смену активного отдыха и семейного досуга по их задумке на стадионы должна была прийти агрессия, ненависть и бескультурье – вседозволенность, которую мы наблюдаем в футболе коллективного Запада.

Советским болельщикам эти чуждые проявления навязать было затруднительно, поэтому потребовалось время для прихода на стадион молодого поколения, в юные головы которых, в разгар хаоса и беспредела девяностых, западные сценаристы заложили ту самую культуру боления.

Сегодня в футболе, как и во всех направлениях, мы очищаемся от чуждых, навязанных нам поведенческих моделей. Это очищение для западных кураторов российского футбола проходит болезненно, они заставляют наработанную десятилетиями футбольную торсиду бойкотировать матчи, отказываться от цивилизованных подходов поведения на стадионе, делают все, чтобы деградация продолжалась.

Сегодня с уверенностью можно сказать – то, что произошло в прошлом году на «Стад де Франс» на финале Лиги чемпионов (старт матча «Реала» и «Ливерпуля» был отложен из-за беспорядков на стадионе – Sports.ru) и позавчера на «Фортуна Арене» на финале Лиги конференций, в России произойти не может.

Безопасность на наших стадионах обеспечивается на высоком уровне, футбольным хулиганам доступ закрыт. Культура боления, переболев заморскими вирусами, восстановится и приобретет достойное выражение», – сказал Терюшков.

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