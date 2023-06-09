Депутат Терюшков: «В России не произойдет то, что было на финале ЛЧ в Париже и финале ЛК. Безопасность на наших стадионах на высоком уровне, хулиганам доступ закрыт»

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА болельщики стад де Франс Кристиано Бираги Синобо Стэдиум стадионы Роман Терюшков Лига Конференций УЕФА Футбол

Депутат Роман Терюшков высказался о безопасности и культуре боления на стадионах в РФ.

Во время финала Лиги конференций «Фиорентина» – «Вест Хэм» (1:2) в Праге в первом тайме фанаты англичан забросали защитника итальянцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.

Депутат Госдумы считает, что в России подобное было был невозможно.

«Не первый и, думаю, не последний случай проявления культуры боления, которую зародили англосаксы в футболе.

Нам эту культуру стали прививать с начала 90-х годов прошлого века. На смену активного отдыха и семейного досуга по их задумке на стадионы должна была прийти агрессия, ненависть и бескультурье – вседозволенность, которую мы наблюдаем в футболе коллективного Запада.

Советским болельщикам эти чуждые проявления навязать было затруднительно, поэтому потребовалось время для прихода на стадион молодого поколения, в юные головы которых, в разгар хаоса и беспредела девяностых, западные сценаристы заложили ту самую культуру боления.

Сегодня в футболе, как и во всех направлениях, мы очищаемся от чуждых, навязанных нам поведенческих моделей. Это очищение для западных кураторов российского футбола проходит болезненно, они заставляют наработанную десятилетиями футбольную торсиду бойкотировать матчи, отказываться от цивилизованных подходов поведения на стадионе, делают все, чтобы деградация продолжалась.

Сегодня с уверенностью можно сказать – то, что произошло в прошлом году на «Стад де Франс» на финале Лиги чемпионов (старт матча «Реала» и «Ливерпуля» был отложен из-за беспорядков на стадионе – Sports.ru) и позавчера на «Фортуна Арене» на финале Лиги конференций, в России произойти не может.

Безопасность на наших стадионах обеспечивается на высоком уровне, футбольным хулиганам доступ закрыт. Культура боления, переболев заморскими вирусами, восстановится и приобретет достойное выражение», – сказал Терюшков.

Стакан в голову до крови – главный хайлайт финала ЛК. Перемотанный Бираги стал причиной двух пропущенных «Фиорентины»

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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47 комментариев

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Los Galácticos
Конечно не произойдет, потому что финалов в России больше не будет.
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Екн Лор
Ещё в Париже люди выступают против президента, у нас такое невозможно
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Tiestorzn17
Нормальным людям на стадионы тоже доступ закрыт.
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Arthurino
Ответ Mega• Battman
каким таким этим нормальным людям закрыт доступ?? нормальные люди следуют по правилам и законам приходя на стадион.
Нормальные люди имеют гражданскую позицию и выражают ее, даже живя в государстве, которое в качестве своего фундамента избрало 14 признаков фашизма по Умберто Эко (пока есть совпадение по 13 пунктам, но полный успех близок)
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Aleksey Yashin
Ох, тут бинго выпало:
-Англосаксы
-Коллективный запад
-Западные кураторы.
Забыл только что-нибудь про родитель-1 и родитель-2 вставить
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Anton Abaturov
О чем этот чудик,?
В современной России ценность человеческой жизни равна нулю
Какая тут безопасность?
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Линолеум
У вас на трибунах одни пенсионеры и беременные дети остались
+10
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+9
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Nastia Sergey
Ответ rigobersong
Конечно же будут:) Адидас в ноябре официально возвращается:) Так что для мира Россия всегда открыта!:) Там даже Премьер Министр маленького Люксембурга уже Зе ни во что не ставит, и говорит ему прикрыть рот:)))
а что Премьер Министр маленького Люксембурга говорил про ботоксного любителя испражняться в чемодан? причем, публично говорил. что же не цитируете?
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Уся Ваткин
главное, чтобы дрон с неба на голову не упал
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Екн Лор
Ответ rigobersong
А почему ты промолчал о том, что этих людей избивали дубинками, заливали слезоточивым газом и поливали зимой холодной водой:)) https://youtube.com/shorts/G3fnhA5of1M?feature=share4
Их били дубинками, потому что они устроили погром, разбивали витрины и т.д. Когда-нибудь в России было такое?
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Екн Лор
Ответ rigobersong
В Хабаровске кого-то избивали когда люди выходили за Губернатора?:)
За губернатора или против режима, надо понимать разницу)
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Fullhouse
тебя ждет электрический стул, ромашка
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Влад Путман
Ещё бы вспомнил, как и из-за чего этот финал оказался в Париже.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Илья Сутурин
Комментарий удален модератором
Скрепы, скрепно, савок. Надеюсь тебе полегчало
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Dr. Heisenberg
Поэтому на ваших стадионах нет ни ЛЧ, ни ЛЕ, ни ЛК. Общество функционирует на балансе свобод и ограничений, лагерный порядок хуже анархии.
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ukrainec228
А какой порядок был во времена рабства в США …
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Мирзоанис Якубов
Интересно, кто комментарии у этого наркомана берёт? Настолько "РБ Спорт" и Спорсру опустились?
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
Конечно же будут:) Адидас в ноябре официально возвращается:) Так что для мира Россия всегда открыта!:) Там даже Премьер Министр маленького Люксембурга уже Зе ни во что не ставит, и говорит ему прикрыть рот:)))
По стопам Великого Дзюбы )))
Не стыдно Вам на Спортсе прилюдно этим заниматься ?
+3
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Сергей Ямковой
Ответ rigobersong
Конечно же будут:) Адидас в ноябре официально возвращается:) Так что для мира Россия всегда открыта!:) Там даже Премьер Министр маленького Люксембурга уже Зе ни во что не ставит, и говорит ему прикрыть рот:)))
Как Zетник может болеть за Барселону?
Клуб который поддерживает ЛГБТ, феминизм. Барселона выделяла деньги на поддержку Украины. Не возникает когнитивный диссонанс?

И насмешил абзац про премьера Люксембурга. Господи это что такой индикатор успеха России 😂
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Ovsyankin
«Хулиганы» сейчас все на фронте, твой зад защищают
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Санитар-волк
А если стадионы закрыть и смотреть игру по телевизору, вообще всё будет тихо и спокойно.
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Александр Зубков
Вот ведь англосаксы негодяи. Ещё и футбол придумали!
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Александр Колосов
Лучше пусть расскажет, по какой причине этот финал ЛЧ прошёл на Стад де Франс, а не в другом культурном городе
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T622222
Сразу на Манежную по старой традиции 🤣
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Влад Кокорин
И хулиганам и зрителям…. Наши стадионы не для этого….
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