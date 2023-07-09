Тренер «Фенербахче» о том, почему Джеко не играл с «Зенитом»: «Прошлый сезон был длинным – землетрясение, выборы. Важно избежать травм»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Эдин Джеко Исмаил Картал Чемпионат.com Кубок PARI Премьер Футбол

Главный тренер «Фенербахче» объяснил, почему Эдин Джеко не сыграл против «Зенита».

В матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Фенербахче» в послематчевой серии пенальти (0:0, пен. 4:3). Эдин Джеко, перешедший в турецкий клуб свободным агентом из «Интера» этим летом, провел всю игру на скамейке запасных.

«Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.

Считаю, что сейчас мы идем шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко. Но мне понравилась игра. Моя команда играла с энтузиазмом», – сказал Исмаил Картал.

Ранее сообщалось, что Джеко и другие легионеры «Фенербахче» не хотели участвовать в турнире в России. Осенью 37-летний форвард также выступил против товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины.

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22 комментария

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Не уверен!!
Джеко не играл за турецкий клуб, так как ему сказали что Турция оккупирует часть Кипра
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Иван Новиков
Это был другой Жека, который отказался играть со сборной на этом же стадионе.
+8
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FilinMD
Ответ Артём Амирджанян
Ну он игнорировал русских журналистов, не вышел на поле, его просто руководство заставило
Бедный. Заставили исполнять условия контракта, изверги
+7
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окечуква
Ответ Direct free kick
и всю западную Армению
А так же часть Ассирии, Курдистана, Леванта, Греции и Болгарии. Джеко весь изведется муками совести теперь.
+4
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Spaten
А Джеко выйдет? Самый популярный сегодня был вопрос
+2
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Sanan1908
А причем тут землятресение, выборы в Турции и Джеко??) сказал бы у него был длинный сезон в Интере и всё 😀 глупая отмазка
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Ответ Spaten
А Джеко выйдет? Самый популярный сегодня был вопрос
Мячик хоть скинул
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Ответ Не уверен!!
Джеко не играл за турецкий клуб, так как ему сказали что Турция оккупирует часть Кипра
Вот теперь за его здоровье опасаюсь. Такой удар!
+2
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Direct free kick
Ответ Не уверен!!
Джеко не играл за турецкий клуб, так как ему сказали что Турция оккупирует часть Кипра
и всю западную Армению
+6
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igls54
Не надо баек - в падлу ему было
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Тюменец
Игра была равна…
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Slavnov
Я одного не понял,медведев там про лигу чемпионов рассказывал,как фотоаппарат мог бы там удачно выступить,а тут один участник лиги чемпионов,другой лиги конференций, какой-то,возят фотоаппарат,объективом по газону,оба матча,в чем прикол...
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Marcus-light
Ответ Vićtor Diaź
Думается, что бюджетники были там, где раньше был «вираж». Говорят, их хот-догами подкармливают и водой. Мы с друзьями на стадионе были за свои кровные
Ну тогда же должны понимать, насколько глупо осуждать человека за его мнение
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Зелёный гопник
Ответ Spaten
А Джеко выйдет? Самый популярный сегодня был вопрос
После матча бегал по полю с другими игроками Фенера и не реагировал на крики болельщиков, даже не повернулся похлопать и поздороваться…
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Direct free kick
Ответ Great ManUtd
Джеко доказал, что он русофоб.
Джеко - кусокфикалии
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