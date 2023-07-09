Тренер «Фенербахче» о том, почему Джеко не играл с «Зенитом»: «Прошлый сезон был длинным – землетрясение, выборы. Важно избежать травм»

Главный тренер «Фенербахче» объяснил, почему Эдин Джеко не сыграл против «Зенита».

В матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге « » обыграл «Фенербахче» в послематчевой серии пенальти (0:0, пен. 4:3). , перешедший в турецкий клуб свободным агентом из «Интера» этим летом, провел всю игру на скамейке запасных.

«Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.

Считаю, что сейчас мы идем шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко. Но мне понравилась игра. Моя команда играла с энтузиазмом», – сказал .

Ранее сообщалось, что Джеко и другие легионеры «Фенербахче» не хотели участвовать в турнире в России. Осенью 37-летний форвард также выступил против товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины.

Аршавин о Джеко: «Здорово, что он приехал в Россию – пусть увидит, что ничего страшного нет, играть с российскими командами можно»