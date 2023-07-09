Сергей Семак: «Зенит» был конкурентоспособен с «Црвеной Звездой» и ни в чем не уступил «Фенербахче»

Теги Зенит Сергей Семак Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда Матч ТВ Кубок PARI Премьер Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Сергей Семак оценил выступление «Зенита» в Кубке PARI Премьер.

Сегодня команда сыграла вничью с «Фенербахче» в основное время и победила по пенальти. Всего у нее 5 очков за 3 тура.

– Серия пенальти нам точно не помешает. Победа есть победа.

Получился сложный матч с точки зрения функционального состояния. В первом тайме остроты было больше, а во втором более тягучая игра пошла.

Сыграть на таком турнире перед болельщиками – это прекрасно, нам очень нравится. Этот матч нам дал больше информации по спорным позициям. Скоро примем решение, кто будет играть в старте в следующем матче.

– Как оцените игру Дмитрия Васильева?

– Он боевая единица на сегодняшний день, может быть, сегодня сыграл не так ярко, но сложно было всем функционально.

– Понятно, что это предсезонный турнир, но, наверное, грустно для нашего футбола, что мы две европейские команды не обыграли. «Црвена Звезда» и «Фенербахче» – они сильнее всех конкурентов «Зенита» в чемпионате России?

– Оригинальный вы вывод сделали. Я с ним полностью не согласен. Сегодня мы выиграли, а с «Црвеной Звездой» были не хуже, тоже моменты создавали.

А то, что мы не забили и не выиграли, то на этом этапе результат не имеет самого важного значения.

Мы были конкурентоспособны в матче с «Црвеной Звездой», а сегодня была равная игра, мы ни в чем не уступили. Сыграли неплохо, – сказал главный тренер «Зенита».

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15 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Журавель такой бублик, ну вот честно.
Видно, как Аршавину стыдно было стоять рядом, когда он задавал вопросы
+14
-3
+11
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Ivan Petrov
И вообще мы бы всех в лиге чемпионов порвали если бы играли
+10
-4
+6
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igls54
В глазах красно-белого соообщества, Семак - редкостный физрук
+4
-2
+2
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9wkbc9rjcb
Ну проиграли, ну достойно, это почти как выиграли, доминировали и выглядели не хуже, сыграли не плохо, но вылетели достойно.
+3
-1
+2
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Док163
уныйлый и совсем безидейный футбол, с единственной надеждой, что бразильцы что-то там изобразят неожиданно.
+2
-2
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Качели Слуцкого
Так вроде же по силам ЛЧ было взять?
+3
-3
0
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Burel
Ответ Зелёный гопник
Спартак проигрывает Акрону вообще 😂
а от Алании кто вылетел ?
0
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Burel
Ответ igls54
В глазах красно-белого соообщества, Семак - редкостный физрук
то есть мирового сообщества
0
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