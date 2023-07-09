Сергей Семак: «Зенит» был конкурентоспособен с «Црвеной Звездой» и ни в чем не уступил «Фенербахче»

Сергей Семак оценил выступление «Зенита» в Кубке PARI Премьер.

Сегодня команда сыграла вничью с « » в основное время и победила по пенальти. Всего у нее 5 очков за 3 тура.

– Серия пенальти нам точно не помешает. Победа есть победа.

Получился сложный матч с точки зрения функционального состояния. В первом тайме остроты было больше, а во втором более тягучая игра пошла.

Сыграть на таком турнире перед болельщиками – это прекрасно, нам очень нравится. Этот матч нам дал больше информации по спорным позициям. Скоро примем решение, кто будет играть в старте в следующем матче.

– Как оцените игру ?

– Он боевая единица на сегодняшний день, может быть, сегодня сыграл не так ярко, но сложно было всем функционально.

– Понятно, что это предсезонный турнир, но, наверное, грустно для нашего футбола, что мы две европейские команды не обыграли. « » и «Фенербахче» – они сильнее всех конкурентов «Зенита» в чемпионате России?

– Оригинальный вы вывод сделали. Я с ним полностью не согласен. Сегодня мы выиграли, а с «Црвеной Звездой» были не хуже, тоже моменты создавали.

А то, что мы не забили и не выиграли, то на этом этапе результат не имеет самого важного значения.

Мы были конкурентоспособны в матче с «Црвеной Звездой», а сегодня была равная игра, мы ни в чем не уступили. Сыграли неплохо, – сказал главный тренер «Зенита».