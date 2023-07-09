Аршавин о «Фенербахче»: «Зенит» встретился с равной по классу командой. То, что проходит в РПЛ, не проходило с более серьезным соперником»
Андрей Аршавин указал на проблемы «Зенита» в игре с «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер.
«Зенит» сыграл с турецким клубом 0:0 в основное время и победил в серии пенальти – 4:3.
«Зенит» встретился с командой, которая равна ему по классу. Те эпизоды, которые проходят у некоторых футболистов в чемпионате России, сегодня не проходили с более серьезным соперником.
Хороший спарринг. Большинство игроков были не так свежи, «Фенербахче» был здорово готов в эмоциональном плане», – отметил заместитель гендиректора «Зенита».
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Агрессивная, даже может излишне, цепкая команда.
отличный спарринг-партнер.