Аршавин о «Фенербахче»: «Зенит» встретился с равной по классу командой. То, что проходит в РПЛ, не проходило с более серьезным соперником»

Андрей Аршавин указал на проблемы «Зенита» в игре с «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер.

«Зенит» сыграл с турецким клубом 0:0 в основное время и победил в серии пенальти – 4:3.

«Зенит» встретился с командой, которая равна ему по классу. Те эпизоды, которые проходят у некоторых футболистов в чемпионате России, сегодня не проходили с более серьезным соперником.

Хороший спарринг. Большинство игроков были не так свежи, « » был здорово готов в эмоциональном плане», – отметил заместитель гендиректора «Зенита».

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