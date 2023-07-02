«Интер» вновь свяжется с «Челси» насчет Лукаку. Итальянцы рассчитывают на аренду с правом выкупа

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Интер» не оставляет попыток подписать Ромелу Лукаку у «Челси».

По данным Фабрицио Романо, на следующей неделе клуб из Милана вновь свяжется с «Челси», чтобы обсудить трансфер бельгийца.

«Интер» попытается договориться об аренде с правом выкупа и возможной оплатой в рассрочку.

В Серии А в сезоне-2022/23 за 25 игр Лукаку, игравший в аренде в «Интере», забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Фарид Харисов
Какой же Лукаку мерзкий нытик.

Нет, вы понимаете, он перешёл за 115 миллионов в Челси, никто его не заставлял уйти, он подписал контракт. И буквально сразу завыл как всё плохо. Ему не мешают травмы, он адаптирован к АПЛ, но уже четко заявляет (будучи связанным контрактом с Челси) что ему тут не нравится и вынуждает себя опять отдавать в Интер. Причем в Интере он будет играть хорошо, а если его оставить в Лондоне, то он будет до конца контракта реветь и просить себя куда-то отправить в аренду. Даже не постарается принести пользу на поле.

Я не сторонник насилия, но подзатыльник за такое надо дать, чтобы мозги вправить. Азар не играл, потому что получал травмы и потерял доверие тренера. Коутиньо не играл потому что купили его непонятно зачем. А Лукаку нужен Челси, не травмируется, но вынуждает сплавить себя в Интер.
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QWertY
Продаете Онану в МЮ за 50, на эти деньги покупаете Лякаку и бесплатно подписываете Де Гею. Профит))
+10
-4
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Eziiko
Ответ QWertY
Продаете Онану в МЮ за 50, на эти деньги покупаете Лякаку и бесплатно подписываете Де Гею. Профит))
А у Де Геи зарплата подскажите какая?)
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Клирик
Раньше по факсу связывались, теперь по Лукаку))
+3
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rigobersong
Кверти опять лишь бы кого купить:) Только зачем Онане на понижение идти и 7 вынимать:))
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rigobersong
Интер переходом Тюрама дал ясно понять, что не будет на поводу у челси и лукаку идти, либо условия Интера, либо пусть мешок оставляет у себя немотивированного Лукаку. Тут вообще должен быть бесплатный трансфер, т. к. Лукаку только в Интер и сборной в последнее время нормально играет :))
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London.is.blue
Ответ Фарид Харисов
Какой же Лукаку мерзкий нытик. Нет, вы понимаете, он перешёл за 115 миллионов в Челси, никто его не заставлял уйти, он подписал контракт. И буквально сразу завыл как всё плохо. Ему не мешают травмы, он адаптирован к АПЛ, но уже четко заявляет (будучи связанным контрактом с Челси) что ему тут не нравится и вынуждает себя опять отдавать в Интер. Причем в Интере он будет играть хорошо, а если его оставить в Лондоне, то он будет до конца контракта реветь и просить себя куда-то отправить в аренду. Даже не постарается принести пользу на поле. Я не сторонник насилия, но подзатыльник за такое надо дать, чтобы мозги вправить. Азар не играл, потому что получал травмы и потерял доверие тренера. Коутиньо не играл потому что купили его непонятно зачем. А Лукаку нужен Челси, не травмируется, но вынуждает сплавить себя в Интер.
Когда Лукаку перешел в Челси дела шли просто замечательно, и у него, и у клуба.
Потом он получил травму и побежал итальянской прессе жаловаться, что его не так используют на поле.
Тут то и начались качели внутри Челси, плюс травмы, и был слит очень перспективный сезон, в котором Челси мог выиграть даже несколько трофеев.
А потом из-за нытья этого полена Челси остался без форварда совсем.

Ну пускай половину суммы отобьют за счет аренд и продажи на нем, но все равно этот клоун нехило так пошатнул Челси.
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Фарид Харисов
Ответ London.is.blue
Когда Лукаку перешел в Челси дела шли просто замечательно, и у него, и у клуба. Потом он получил травму и побежал итальянской прессе жаловаться, что его не так используют на поле. Тут то и начались качели внутри Челси, плюс травмы, и был слит очень перспективный сезон, в котором Челси мог выиграть даже несколько трофеев. А потом из-за нытья этого полена Челси остался без форварда совсем. Ну пускай половину суммы отобьют за счет аренд и продажи на нем, но все равно этот клоун нехило так пошатнул Челси.
К тому же у него травмы не такого уровня, что он на пол сезона или сезон выбывает.
Просто рабочие повреждения, но отыграть 75% сезона всегда может.
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Vlados 86
Так рвётся из Челси, как будто в шипе придётся играть. Хорошо же всё - тренер новый, мудриков накупили, от ЕК отдохнут, заплата капает, вернулся "домой".
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