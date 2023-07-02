«Интер» вновь свяжется с «Челси» насчет Лукаку. Итальянцы рассчитывают на аренду с правом выкупа

«Интер» не оставляет попыток подписать Ромелу Лукаку у «Челси».

По данным Фабрицио Романо, на следующей неделе клуб из Милана вновь свяжется с «Челси», чтобы обсудить трансфер бельгийца.

«Интер» попытается договориться об аренде с правом выкупа и возможной оплатой в рассрочку.

В Серии А в сезоне-2022/23 за 25 игр Лукаку, игравший в аренде в «Интере», забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.