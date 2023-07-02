«Интер» вновь свяжется с «Челси» насчет Лукаку. Итальянцы рассчитывают на аренду с правом выкупа
«Интер» не оставляет попыток подписать Ромелу Лукаку у «Челси».
По данным Фабрицио Романо, на следующей неделе клуб из Милана вновь свяжется с «Челси», чтобы обсудить трансфер бельгийца.
«Интер» попытается договориться об аренде с правом выкупа и возможной оплатой в рассрочку.
В Серии А в сезоне-2022/23 за 25 игр Лукаку, игравший в аренде в «Интере», забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Нет, вы понимаете, он перешёл за 115 миллионов в Челси, никто его не заставлял уйти, он подписал контракт. И буквально сразу завыл как всё плохо. Ему не мешают травмы, он адаптирован к АПЛ, но уже четко заявляет (будучи связанным контрактом с Челси) что ему тут не нравится и вынуждает себя опять отдавать в Интер. Причем в Интере он будет играть хорошо, а если его оставить в Лондоне, то он будет до конца контракта реветь и просить себя куда-то отправить в аренду. Даже не постарается принести пользу на поле.
Я не сторонник насилия, но подзатыльник за такое надо дать, чтобы мозги вправить. Азар не играл, потому что получал травмы и потерял доверие тренера. Коутиньо не играл потому что купили его непонятно зачем. А Лукаку нужен Челси, не травмируется, но вынуждает сплавить себя в Интер.
Потом он получил травму и побежал итальянской прессе жаловаться, что его не так используют на поле.
Тут то и начались качели внутри Челси, плюс травмы, и был слит очень перспективный сезон, в котором Челси мог выиграть даже несколько трофеев.
А потом из-за нытья этого полена Челси остался без форварда совсем.
Ну пускай половину суммы отобьют за счет аренд и продажи на нем, но все равно этот клоун нехило так пошатнул Челси.
Просто рабочие повреждения, но отыграть 75% сезона всегда может.