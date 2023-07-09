Андрей Аршавин: «Девушкам всегда говорю, что у меня два конька – секс и юмор»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Татьяна Навка Футбол

Андрей Аршавин назвал секс своим коньком.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивной работе рассказал Татьяне Навке о своих личных качествах, став гостем интервью-шоу «Команда».

«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это все в одном целом, которое может противоречить друг другу. То, что я сложный человек, – это да. То, что упрямый спорщик, – да.

Я девушкам всегда говорю – кстати, с тобой это, видишь, еще более актуально: «У меня два конька – секс и юмор». Сначала они думают, что это не так, но потом…» – поделился мыслями бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кубани», «Кайрата» и сборной России.

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26 комментариев

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Михо
Но в этот вечер был не активен сборной России маленький член©️ Слепаков😃
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charly_54
И третий конёк это Володя быстров
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Ден Ден
"Могу четыре раза за вечер", - добавил Андрей, вспоминая Энфилд))
+5
-1
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cektor
Может коньяк ?)
+4
0
+4
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yurivit15@gmail.com
Ответ Не уверен!!
Футбол - это что? Секс или юмор?
Если футбол российских клубов в ЛЧ и ЛЕ -- секс. Если футбол РПЛ -- юмор
+3
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Не уверен!!
Футбол - это что? Секс или юмор?
+2
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ApXuMaHqPuT
*неповторимый аршавинский смех*😄
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TeRex
Ответ Ден Ден
"Могу четыре раза за вечер", - добавил Андрей, вспоминая Энфилд))
"Но чаще всё же ловлю вялого", - пробубнил Аршавин, вспоминая остальные матчи за Арсенал
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cektor
Ответ TravenS
Каким образом месяц рождения может многое объяснить?)
Переадресуй вопрос Зареме
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Джон Мщузавсех
Маленький рост и горбатый нос.
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TheSportNik
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если бы не деньги от Газпрома, то на этого лилипута не одна девушка не посмотрела, так что про секс вопрос закрываем, а уж юмор Аршавина такой, что рожу ему били бы регулярно, причем не только мужчины, но и женщины.
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amur.
... я бы к этому добавлял:
"... и коньки на гвоздь вешать не собираюсь"
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Marcus-light
Не понял, почему Аршавину это с Навкой актуально? На одной волне юмора, что ли
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chernika from S-Pb
Как пел классик: "Я мало что умею хорошо в этой жизни, малышка. Разве что делать рэп и ****ься"
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ПравдоРуб
Ну если футбол не его конёк, то боюсь представить как он хорош в двух названных компонентах
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Ковид 07.10.52
Все на коньки Аршавина! Хватит слушать про коньки Ротенберга! Спасибо столице всего, подарившей таких коньков!
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Do Cent
И Володька тоже на коньках.
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AIBOLIT66
Два Конька-Горбунка...
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Quiet Dad
последние три поста прям "доставили". особенно это где Володьку тут же приплели)
это уже прям народное признание!
да ни одному артисту такое и не снилось!
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TravenS
Каким образом месяц рождения может многое объяснить?)
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Nyurka-City
И скромность)
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blaugrano
Чей близнец?
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