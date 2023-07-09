Андрей Аршавин: «Девушкам всегда говорю, что у меня два конька – секс и юмор»

Андрей Аршавин назвал секс своим коньком.

Заместитель генерального директора « » по спортивной работе рассказал Татьяне Навке о своих личных качествах, став гостем интервью-шоу «Команда».

«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это все в одном целом, которое может противоречить друг другу. То, что я сложный человек, – это да. То, что упрямый спорщик, – да.

Я девушкам всегда говорю – кстати, с тобой это, видишь, еще более актуально: «У меня два конька – секс и юмор». Сначала они думают, что это не так, но потом…» – поделился мыслями бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кубани», «Кайрата» и сборной России.