Андрей Аршавин: «Девушкам всегда говорю, что у меня два конька – секс и юмор»
Андрей Аршавин назвал секс своим коньком.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивной работе рассказал Татьяне Навке о своих личных качествах, став гостем интервью-шоу «Команда».
«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это все в одном целом, которое может противоречить друг другу. То, что я сложный человек, – это да. То, что упрямый спорщик, – да.
Я девушкам всегда говорю – кстати, с тобой это, видишь, еще более актуально: «У меня два конька – секс и юмор». Сначала они думают, что это не так, но потом…» – поделился мыслями бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кубани», «Кайрата» и сборной России.
"... и коньки на гвоздь вешать не собираюсь"
это уже прям народное признание!
да ни одному артисту такое и не снилось!