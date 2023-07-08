Аршавин о поведении в молодости: «Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло»

Теги Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков Татьяна Навка Александр Кокорин Футбол

Андрей Аршавин сравнил свое поведение в молодости с попадавшим в тюрьму Кокориным.

Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году.

– У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее.

– «Бандитский Петербург»?

– Нет, там криминал, а мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге.

– Ка считаешь, повезло вам, что вы родились тогда? Сегодня вы бы, наверное, уже сто раз подумали.

– Думаю, мы бы не подумали, делали бы все то же самое. Но это просто могло бы грустно закончиться, как с Кокорой. Мы по черте ходили, думаю. Сейчас бы нам было намного сложнее.

Конечно, нам повезло. У нас была полная свобода перемещения, и нам еще помогали в городе. Полный кайф был, – сказал Аршавин в беседе с Татьяной Навкой в шоу «Команда».

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25 комментариев

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ZZRM
Кто бы как к Аршавину не относился, но когда человек говорит о себе объективно и не пытается выглядеть лучше, чем был/есть, то это нельзя не уважать.
+86
-3
+83
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Зизуха
Ответ Pb-SE
"Жалкие нищеброды"- подумала Навка.
"Ваши мысли- ваши проблемы "- подумал Аршавин
+33
-3
+30
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Сергей Орлов
Ответ ZZRM
Кто бы как к Аршавину не относился, но когда человек говорит о себе объективно и не пытается выглядеть лучше, чем был/есть, то это нельзя не уважать.
Просто Аршавин умненький, что для футболистов редкость.
+28
-5
+23
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Pb-SE
"Жалкие нищеброды"- подумала Навка.
+23
-6
+17
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igls54
Да уж, помним тусу у "Лукоморья" дубов зеленых на улице Рентгена
+11
-2
+9
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Dimario
Да, если бы в то время было такое количество камер и мобильных телефонов у каждого, то шалости Кокорина выглядели бы по-детски, на фоне того, о чем Шава говорит)
+9
0
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Рус Киссенжер
Ответ ZZRM
Кто бы как к Аршавину не относился, но когда человек говорит о себе объективно и не пытается выглядеть лучше, чем был/есть, то это нельзя не уважать.
и с юмором у него все в порядке.
+5
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Злодей Спб
При всём уважении к Андрею Сергеевичу, футбол для футболиста - это работа. Чтобы показывать 100% отдачу - надо соблюдать режим. И всё что происходит за полем, отражается на том, что происходит на поле.

Подход того же Дугласа Сантоса к своей работе мне нравится больше. Сколько лет уже в России - 100% самоотдача и никаких околофутбольных историй.
+8
-4
+4
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Pavelaznaurov
Да любой мужчина может вспомнить эпизоды в молодости когда ему повезло,а могло пойти и по другому…для этого не надо пинать мячик…
+6
-2
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Spartakus999
Никогда об Аршавине не сказал плохого слова и про "ваши ожидания" вообще не понимал за что хейт... искренне, на чистоту всё говорит (ну намного больше, чем остальные по крайней мере)и это импонирует
+3
0
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mutu_fs
Ответ Легато
о, я там живу)
А я там ем)) поэтому вдвойне интереснее история
+3
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Patriarkh Kirill
Пару лет назад был на встрече с Аршавиным. Проводил ФК Кайрат, в Алматы. Народу было человек 50-100, фуд-корт, мини программы для детей, было атмосферно. Подошёл, поздоровался, попросил фото. Самое теплое было что он спросил: как сам?). Аура такая теплая. Видно человек хороший.
+2
0
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Доктор Броманталь
Это Денисов же дрался с милиционером который приехал на вызов ?

Сейчас бы его закрыли надолго за сопротивление представителю власти. А тогда все с рук сошло.
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mutu_fs
Ответ igls54
Да уж, помним тусу у "Лукоморья" дубов зеленых на улице Рентгена
А что там за история?)
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Легато
Ответ igls54
Да уж, помним тусу у "Лукоморья" дубов зеленых на улице Рентгена
о, я там живу)
+2
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Сергей Гуляев
Ответ Фантом
Если бы Аршавин при всем прочем был бы еще "режимщиком", не совершал бы глупостей по молодости и вообще был физически покрепче - сейчас бы фанаты КР и Месси выбирали бы между тремя футболистами, а не двумя. Но что получилось, то получилось.
Тоже самое можно сказать про половину проф футболистов
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Ничего Смешного
Тот же Шава и Керж играли и стремились быть сильнее, про Кокорина даже говорить не хочется. Спорт у него далеко не на первом месте.
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Зелёный гопник
Сначала прочитал: “ Мы черти “ 😃
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OldRedWhite
Ответ ZZRM
Кто бы как к Аршавину не относился, но когда человек говорит о себе объективно и не пытается выглядеть лучше, чем был/есть, то это нельзя не уважать.
100 % !
Уже за это был бы достоин уважения !
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mold-cel
В отличии от этих товарищей Дзюба всегда был профессионалом. До гулянок руки не доходили.
+5
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zip13
Ответ igls54
Да уж, помним тусу у "Лукоморья" дубов зеленых на улице Рентгена
Я там жил, и у нас были тоже весёлые времена на Петроградке)
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Фантом
Ответ Злодей Спб
При всём уважении к Андрею Сергеевичу, футбол для футболиста - это работа. Чтобы показывать 100% отдачу - надо соблюдать режим. И всё что происходит за полем, отражается на том, что происходит на поле. Подход того же Дугласа Сантоса к своей работе мне нравится больше. Сколько лет уже в России - 100% самоотдача и никаких околофутбольных историй.
Если бы Аршавин при всем прочем был бы еще "режимщиком", не совершал бы глупостей по молодости и вообще был физически покрепче - сейчас бы фанаты КР и Месси выбирали бы между тремя футболистами, а не двумя. Но что получилось, то получилось.
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nugoboss
Прозрение наступает с возрастом, в принципе можно и извинения попросить некоторым на всякий случай.
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