Аршавин о поведении в молодости: «Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло»
Андрей Аршавин сравнил свое поведение в молодости с попадавшим в тюрьму Кокориным.
Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году.
– У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее.
– «Бандитский Петербург»?
– Нет, там криминал, а мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге.
– Ка считаешь, повезло вам, что вы родились тогда? Сегодня вы бы, наверное, уже сто раз подумали.
– Думаю, мы бы не подумали, делали бы все то же самое. Но это просто могло бы грустно закончиться, как с Кокорой. Мы по черте ходили, думаю. Сейчас бы нам было намного сложнее.
Конечно, нам повезло. У нас была полная свобода перемещения, и нам еще помогали в городе. Полный кайф был, – сказал Аршавин в беседе с Татьяной Навкой в шоу «Команда».
Подход того же Дугласа Сантоса к своей работе мне нравится больше. Сколько лет уже в России - 100% самоотдача и никаких околофутбольных историй.
Сейчас бы его закрыли надолго за сопротивление представителю власти. А тогда все с рук сошло.
Уже за это был бы достоин уважения !