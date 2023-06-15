«Адвокат сказал: «Если не выиграете, вы не команда». Я ответил: «Если не выиграем, вы не тренер». Не дали ему переложить ответственность на себя». Аршавин о «Зените» и финале Кубка УЕФА

Андрей Аршавин вспомнил о подготовке к игре с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА в 2008 году.

– Перед финалом все было обыденно, все были сконцентрированы.

Много раз говорилось, что на тренировке за день до игры игроки встали в круг. Адвокат сказал: «Если не выиграете, вы не команда». Я ответил: «Если мы не выиграем, то вы не тренер».

– Вы друг друга разозлили?

– По составу мы были сильнее. Ответственность он хотел на нас переложить, а мы ему не дали, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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