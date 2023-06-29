Татьяна Навка станет ведущей интервью-шоу «Команда»

Теги Андрей Аршавин Татьяна Навка сборная России танцы на льду Григорий Лепс Артемий Лебедев Фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка станет ведущей нового шоу «Команда».

«Это интервью-шоу о выдающихся людях, которые добились большого успеха в разных областях – в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте.

Наш проект будет о них – людях и командах, которые вдохновляли и поддерживали наших героев на разных этапах их жизни. Помогали стать лучшими в своем деле!

Григорий Лепс, Андрей Аршавин, режиссер Константин Богомолов, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и многие другие станут героями шоу», – написала Навка в инстаграме.

Премьера шоу состоится 6 июля на платформе KION.

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15 комментариев

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Stigmata
Помнится, в 2015 Навка пробовалась в ведущие Все на матч на Матче. Брала вью в кадре с кем-то из фигуристок, минут 5 пыталась вспомнить, как зовут Мао Асаду. Крепкий интервьюер)
+9
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Додик Аксель
Жизнь усыпана проектами и шоу...
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JL JL
Кто бы сомневался! Везде пролезет. Какое счастье, что у меня уже телевизора нет (был между 1963-2017), даже мельком не замечу эту жуткую физио. Бе е е!
Насчет гостей уже заранее можно предположить, что вперемешку с менее раскрученными, табуном выскочат всякие, тьфу на них, басковы бабкины долины... Туда же и дронов прискачет...
Впрочем, заметила, это какая-то платформа. На платформу и как Анна Каренина, что ли?
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avcgloronalduMU
Лебедев то что делает там?
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Лена Диор
Будут смотреть гос чиновники
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Valdai
Буквы Ко надо убрать.
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Olga.t
Ответ Кокич
Лёня Слуцкий будет участвовать?
Только в дуэте с Дзюбой.
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Kironbet
За чей счет весь этот банкет? %)
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Кокич
Лёня Слуцкий будет участвовать?
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Bashibuzuck
А "иноагенты" будут?🤨Друг интересуется😁
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JL JL
Хотя, вот можно пригласить Зеленского балеруна, а, то он, почему-то скрывается. Как тень. Да еще пусть приходит со своим протеже Полуниным, а тот пусть прихватит с собой бывшую фигуристку Ильиных.
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grey9610212
Татьяна Александровна, все которых перечислили....не стоят Вашего внимания....
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Kironbet
Ответ avcgloronalduMU
Лебедев то что делает там?
Букву М перерисовал! ;)
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Пользователь Гугла
ок
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Девушка Безимени
незаменимая
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