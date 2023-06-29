Татьяна Навка станет ведущей интервью-шоу «Команда»
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка станет ведущей нового шоу «Команда».
«Это интервью-шоу о выдающихся людях, которые добились большого успеха в разных областях – в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте.
Наш проект будет о них – людях и командах, которые вдохновляли и поддерживали наших героев на разных этапах их жизни. Помогали стать лучшими в своем деле!
Григорий Лепс, Андрей Аршавин, режиссер Константин Богомолов, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и многие другие станут героями шоу», – написала Навка в инстаграме.
Премьера шоу состоится 6 июля на платформе KION.
Насчет гостей уже заранее можно предположить, что вперемешку с менее раскрученными, табуном выскочат всякие, тьфу на них, басковы бабкины долины... Туда же и дронов прискачет...
Впрочем, заметила, это какая-то платформа. На платформу и как Анна Каренина, что ли?