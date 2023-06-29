Татьяна Навка станет ведущей интервью-шоу «Команда»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка станет ведущей нового шоу «Команда».

«Это интервью-шоу о выдающихся людях, которые добились большого успеха в разных областях – в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте.

Наш проект будет о них – людях и командах, которые вдохновляли и поддерживали наших героев на разных этапах их жизни. Помогали стать лучшими в своем деле!

Григорий Лепс, Андрей Аршавин, режиссер Константин Богомолов, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и многие другие станут героями шоу», – написала Навка в инстаграме.

Премьера шоу состоится 6 июля на платформе KION.