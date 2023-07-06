«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» интересен Дибала за 12 млн евро. Приоритет форварда – остаться в «Роме»
«Челси» заинтересован в приобретении Пауло Дибалы.
Как сообщает Corriere dello Sport, лондонцы рассматривают возможность приобретения форварда с отступными в размере 12 млн евро (для иностранных клубов). Также аргентинец интересен «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».
При этом сам футболист предпочел бы остаться в «Роме». Его решение будет зависеть в том числе от предстоящей встречи с главным тренером Жозе Моуринью. Также римлянам, вероятно, придется пересмотреть контракт с Дибалой с целью повышения зарплаты.
Учитывая, что он пару дней как перешёл. Он уже много что выиграл, кроме ЛЧ, думаю, что сразу переходить куда-то будет не очень круто. Зарплата у него в Роме хорошая.
при условии что Жозе остается, может получиться красивая история, а если трофей еще возьмут то вообще экстаз