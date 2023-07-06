«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» интересен Дибала за 12 млн евро. Приоритет форварда – остаться в «Роме»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Пауло Дибала Футбол

«Челси» заинтересован в приобретении Пауло Дибалы.

Как сообщает Corriere dello Sport, лондонцы рассматривают возможность приобретения форварда с отступными в размере 12 млн евро (для иностранных клубов). Также аргентинец интересен «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».

При этом сам футболист предпочел бы остаться в «Роме». Его решение будет зависеть в том числе от предстоящей встречи с главным тренером Жозе Моуринью. Также римлянам, вероятно, придется пересмотреть контракт с Дибалой с целью повышения зарплаты.

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19 комментариев

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Фарид Харисов
Дибалу в Роме встречали как второе явление Христа.

Учитывая, что он пару дней как перешёл. Он уже много что выиграл, кроме ЛЧ, думаю, что сразу переходить куда-то будет не очень круто. Зарплата у него в Роме хорошая.
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Фарид Харисов
Ответ kaka10
он игрок уровня Ромы хотел своей единственной топ игрой против Барсы развести Юве на 10 млн, в итоге от безнадёги пошёл в Рому за 6 млн а 12 млн прописали, чтобы хоть кого-то привлечь из иностранных клубов
Фанат Милана, ты бы от перехода Дибалы в свой клуб умер от счастья.
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Elik1989
Ответ Velirpa
почему 12, а не 120 или 220, что с ним случилось?
Потому что пришёл бесплатно, пункт прописали на его условиях, что бы в случае чего мог перейти куда-то ещё.
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Фарид Харисов
Ответ Velirpa
почему 12, а не 120 или 220, что с ним случилось?
Всё с ним хорошо, просто ему путём маленьких отступных для иностранных клубов дали возможность без лишних проблем уйти. Ведь он игрок уровня выше Ромы.
+3
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Любезный Коссутий
хрусталь.
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Bianconeri2002
АПЛ слишком интенсивный для Дибалы, ему больше Ла лига подходит
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vzi
Ответ Velirpa
почему 12, а не 120 или 220, что с ним случилось?
Такие были условия перехода. Он же бесплатно к ним переходил. Подстраховка на случай - а вдруг не пойдет в Роме.
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окечуква
При травматичности Дибалы, а так же при тех условиях, которые у него есть в Роме, куда-то рыпаться, тем более в АПЛ, просто бессмысленно.
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Achilles 21
Ответ temra
мне кажется, Дибала нашел свой клуб. при условии что Жозе остается, может получиться красивая история, а если трофей еще возьмут то вообще экстаз
какой трофей,лигу конференций:)?
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Achilles 21
Ответ Bianconeri2002
АПЛ слишком интенсивный для Дибалы, ему больше Ла лига подходит
в севилью, там в том году в лч поиграет хоть
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Анри Карлайл
Надеюсь останется, и так играть некому.
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Дмитрий Глазков
В случае с Челси это может быть только капризом Почеттино, который хотел его еще в бытность менеджером Тотнэма. В остальном очень сомнительная история, похожая на нагревание текущего контракта с Ромой
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Андрей Брыкин
Если бес шуток, то интересно последить за ним за пределами Италии 😉🔥
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Чёрный тюльпан
Бред. У МЮ есть Фернандеш, при этом взяли на позицию второго ЦАПа Маунта. Вот прошлым летом он мог по слухам в Манчестере оказаться, но теперь без шансов.
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Spaten
Жозе не отпустит его, я думаю
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Kubinec_
т.е бесплатно был не нужен, а тут решили заплатить? ))
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temra
мне кажется, Дибала нашел свой клуб.
при условии что Жозе остается, может получиться красивая история, а если трофей еще возьмут то вообще экстаз
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