«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» интересен Дибала за 12 млн евро. Приоритет форварда – остаться в «Роме»

«Челси» заинтересован в приобретении Пауло Дибалы.

Как сообщает Corriere dello Sport, лондонцы рассматривают возможность приобретения форварда с отступными в размере 12 млн евро (для иностранных клубов). Также аргентинец интересен « » и « ».

При этом сам футболист предпочел бы остаться в «Роме». Его решение будет зависеть в том числе от предстоящей встречи с главным тренером . Также римлянам, вероятно, придется пересмотреть контракт с с целью повышения зарплаты.