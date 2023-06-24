«Милан» интересуется Моратой и хавбеком «Удинезе» Самарджичем

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«Милан» продолжает поиски нового нападающего.

После того, как Маркус Тюрам принял решение присоединиться к «Интеру», «россонери» рассматривают возможность трансфера Альваро Мораты из «Атлетико» или Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма». Последним также интересуется «Рома». 

Кроме того, «Милан» намерен укрепить линию полузащиты. Клуб интересуется игроком «Сассуоло» Давиде Фраттези, а также связался с «Удинезе» по поводу возможного перехода Лазара Самарджича.

6 комментариев

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Kazbek Ilyassovskiy
ы
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Va_BanK
В обращении Ростова комментарии отключены. Я все правильно понимаю…?
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Вадим Белозёров
Продадут Тонали и возьмут Фраттези с Сассуоло, на позицию ЦФ либо Лукаку либо Мората, еще Пулишич вместо Браима скриньте...
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Блуждающий странник
Как там сторонники Кардинале? Уже все вымерли? Мората, Лукаку и Самарджич. Упустят и Камаду сто процентов. 20 дней вели Тюрама, а Маррота за 5 часов показал этим нулям как нужно вести дела
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Bunyod Turgunov
Я бы верил в новость если Морату было 35 лет
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Dan Kennedy
Ответ Вадим Белозёров
Продадут Тонали и возьмут Фраттези с Сассуоло, на позицию ЦФ либо Лукаку либо Мората, еще Пулишич вместо Браима скриньте...
Ну с Пулишичем вместо Браима бред же. Кристиан явно не позиции Браима, который играет цапа. Вот Арда Гюлер интереснее вариант, вероятно и дешевле обойдется.
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