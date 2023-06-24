«Милан» интересуется Моратой и хавбеком «Удинезе» Самарджичем

«Милан» продолжает поиски нового нападающего.

После того, как Маркус Тюрам принял решение присоединиться к «Интеру», «россонери» рассматривают возможность трансфера из « » или из « ». Последним также интересуется «Рома».

Кроме того, « » намерен укрепить линию полузащиты. Клуб интересуется игроком «Сассуоло» Давиде Фраттези, а также связался с «Удинезе» по поводу возможного перехода Лазара Самарджича.