Мората отклонил предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Атлетико». «Милан» следит за ситуацией

Альваро Мората не планирует играть в чемпионате Саудовской Аравии.

30-летний нападающий отклонил предложение из Ближнего Востока и хочет остаться в «Атлетико».

Контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года. В договоре прописана возможность выкупа за 20 или 30 миллионов евро.

«Милан» следит за ситуацией – итальянцам интересен форвард.

В минувшем сезоне Мората, который ранее выступал за «Ювентус», забил 15 голов в 45 матчах за « ». Статистику форварда можно найти здесь.