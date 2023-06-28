Мората отклонил предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Атлетико». «Милан» следит за ситуацией
Альваро Мората не планирует играть в чемпионате Саудовской Аравии.
30-летний нападающий отклонил предложение из Ближнего Востока и хочет остаться в «Атлетико».
Контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года. В договоре прописана возможность выкупа за 20 или 30 миллионов евро.
«Милан» следит за ситуацией – итальянцам интересен форвард.
В минувшем сезоне Мората, который ранее выступал за «Ювентус», забил 15 голов в 45 матчах за «Атлетико». Статистику форварда можно найти здесь.
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