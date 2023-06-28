Мората отклонил предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Атлетико». «Милан» следит за ситуацией

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Альваро Мората Футбол

Альваро Мората не планирует играть в чемпионате Саудовской Аравии.

30-летний нападающий отклонил предложение из Ближнего Востока и хочет остаться в «Атлетико».

Контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года. В договоре прописана возможность выкупа за 20 или 30 миллионов евро.

«Милан» следит за ситуацией – итальянцам интересен форвард.

В минувшем сезоне Мората, который ранее выступал за «Ювентус», забил 15 голов в 45 матчах за «Атлетико». Статистику форварда можно найти здесь.

3 комментария

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Cosstigan
Мората топчик
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Velirpa
Ответ Владислав Шевченко
Милану интересен этот юный 30ти летний нападающий
в Италии принято подъедать.
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