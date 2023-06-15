«Аль-Таавун» предложил Морате 50 млн евро в год. Форвард предпочитает остаться в Европе

Альваро Мората получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Как утверждает Marca, несколько недель назад « » предложил форварду « » 50 млн евро в год. До этого дня такой вариант сохраняет актуальность.

Испанец хотел бы остаться в Европе и продолжить играть в топ-лигах. Не очень привлекает его и то, что клуб представляет не Эр-Рияд или Джидду, а Бурайду. К тому же команда не входит в число сильнейших в чемпионате: она стала пятой в последнем сезоне.

Отмечается, что может позвать «Аль-Хилаль», но при условии, что главным тренером станет из « ».

Со статистикой выступлений 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.