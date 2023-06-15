«Аль-Таавун» предложил Морате 50 млн евро в год. Форвард предпочитает остаться в Европе
Альваро Мората получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.
Как утверждает Marca, несколько недель назад «Аль-Таавун» предложил форварду «Атлетико» 50 млн евро в год. До этого дня такой вариант сохраняет актуальность.
Испанец хотел бы остаться в Европе и продолжить играть в топ-лигах. Не очень привлекает его и то, что клуб представляет не Эр-Рияд или Джидду, а Бурайду. К тому же команда не входит в число сильнейших в чемпионате: она стала пятой в последнем сезоне.
Отмечается, что Морату может позвать «Аль-Хилаль», но при условии, что главным тренером станет Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».
Со статистикой выступлений 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
А так могло быть и в России, но у неё другие цели ...
(Да и в кафе стульями там не сильно дают махать..)
А там и деньги закончатся или, как в Китае, что-нибудь придумают...
Китай вот инвестировал в футболистов - ничем хорошим не закончилось. Плюс у нас тоже тратят на футбол много, а толку ноль.