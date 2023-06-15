«Аль-Таавун» предложил Морате 50 млн евро в год. Форвард предпочитает остаться в Европе

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Массимилиано Аллегри Аль-Таавун Альваро Мората деньги Футбол

Альваро Мората получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Как утверждает Marca, несколько недель назад «Аль-Таавун» предложил форварду «Атлетико» 50 млн евро в год. До этого дня такой вариант сохраняет актуальность.

Испанец хотел бы остаться в Европе и продолжить играть в топ-лигах. Не очень привлекает его и то, что клуб представляет не Эр-Рияд или Джидду, а Бурайду. К тому же команда не входит в число сильнейших в чемпионате: она стала пятой в последнем сезоне.

Отмечается, что Морату может позвать «Аль-Хилаль», но при условии, что главным тренером станет Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».

Со статистикой выступлений 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Каждый Аль предлагает дохуаль. Блин, у них там похоже у местных шейхов денег больше чем песка!
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
боюсь, так и до Сашки Кокорина доберутся
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
мне кажется Роналду сильно лоханулся подписав контракт на 200млн если арабы готовы давать 100 млн Канте и 60илн Морате.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theuser
Ответ Этот Райола хочет денег
Каждый Аль предлагает дохуаль. Блин, у них там похоже у местных шейхов денег больше чем песка!
Так и есть.
А так могло быть и в России, но у неё другие цели ...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theuser
Ответ psycho
боюсь, так и до Сашки Кокорина доберутся
До кокорина список ещё большой.
(Да и в кафе стульями там не сильно дают махать..)
А там и деньги закончатся или, как в Китае, что-нибудь придумают...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Этот Райола хочет денег
Каждый Аль предлагает дохуаль. Блин, у них там похоже у местных шейхов денег больше чем песка!
представляю, как людям скучно, когда уже ВСЁ есть и попробовано
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Carver
Не понимаю, как можно отказаться от 50 лямов евро. Поиграл 2-3 года и возвращаешься домой в Европу, обеспечив свою семью на несколько поколений вперед. Всю оставшуюся жизнь живешь на пассивный заработок. Все это время живешь в Саудовской Аравии в шикарных охраняемых апартах, ездишь на шикарных авто с кондиционером, работаешь меньше, чем обычно.
У Мораты и так денег достаточно, когда достигаешь определенной зоны комфорта и она тебя полностью устраивает, тебе не нужно больше, но куда ему самолет свой частный или яхту?:) Человек живет в своей среде, ему комфортно в Испании, зачем куда-то ехать, в непонятный чемпионат с другой культурой, почему вы думаете, что Морате нужны деньги?:) И с чего вдруг он должен обеспечивать кого-то на поколения вперед? О его внуках должны заботиться его дети, которым он даст образование и комфортный уровень жизни:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Владислав Бондарчук
Если они там деньги раздают, то мб и нашим паспортистам что то перепадет
Из наших их только Головин заинтересовать может.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бондарчук
Если они там деньги раздают, то мб и нашим паспортистам что то перепадет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Man
Может уже пора отписать Морату от хештега Ювентус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азатполат Новуров
От куда берут такие деньги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ theuser
Так и есть. А так могло быть и в России, но у неё другие цели ...
Так инвестиции в Морату, Роналду и Бензема тоже как-то не очень.

Китай вот инвестировал в футболистов - ничем хорошим не закончилось. Плюс у нас тоже тратят на футбол много, а толку ноль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гладиатор из Тушино
Ответ theuser
Так и есть. А так могло быть и в России, но у неё другие цели ...
Если бы в России было так же, такие как ты первые бы взвыли о том что все наворовали, а как же старики дети инвалиды и вообще дикари кидаются бабками направо и налево а вот в ЕВРОПЕ все разумно и такого нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Нинуху
Ответ Carver
Не понимаю, как можно отказаться от 50 лямов евро. Поиграл 2-3 года и возвращаешься домой в Европу, обеспечив свою семью на несколько поколений вперед. Всю оставшуюся жизнь живешь на пассивный заработок. Все это время живешь в Саудовской Аравии в шикарных охраняемых апартах, ездишь на шикарных авто с кондиционером, работаешь меньше, чем обычно.
а я не понимаю почему минусуют твой комментарий как будто тут все миллионеры и не нужны им такие зарплаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий