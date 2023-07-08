«Вест Хэм» отклонил предложение «Милана» об обмене Скамакки на Ориги. Лондонцы хотят сохранить Джанлуку

Теги Милан Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дивок Ориги Джанлука Скамакка Футбол

«Вест Хэм» отказался от обмена игроками с «Миланом».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет подписать нападающего Джанлуку Скамакку и предложил англичанам сделку с участием Дивока Ориги.

Однако «молотобойцы» не стали обсуждать вариант с обменом – они не заинтересованы в бельгийском форварде и хотят оставить Скамакку в составе на следующий сезон, пишет Calciomercato. 

«Россонери» осознают, что оформить трансфер итальянца будет очень сложно. Вариант с арендой «Вест Хэм» даже не будет рассматривать. 

Скамакка в АПЛ за 16 игр забил 3 гола, Ориги в Серии А за 27 матчей отметился 2 забитыми мячами. Статистику итальянца можно найти здесь, бельгийца – здесь.

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4 комментария

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Born is the King
Слишком привыкли к халяве от Боули
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Pucheslav
Ответ Махмуд Адылов
Тоже самое, что обменять бмв на Ладу калину))
БМВ по качеству оказалось не сильно лучше Калины тогда, судя по прошлому сезону
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