«Вест Хэм» отклонил предложение «Милана» об обмене Скамакки на Ориги. Лондонцы хотят сохранить Джанлуку
«Вест Хэм» отказался от обмена игроками с «Миланом».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет подписать нападающего Джанлуку Скамакку и предложил англичанам сделку с участием Дивока Ориги.
Однако «молотобойцы» не стали обсуждать вариант с обменом – они не заинтересованы в бельгийском форварде и хотят оставить Скамакку в составе на следующий сезон, пишет Calciomercato.
«Россонери» осознают, что оформить трансфер итальянца будет очень сложно. Вариант с арендой «Вест Хэм» даже не будет рассматривать.
Скамакка в АПЛ за 16 игр забил 3 гола, Ориги в Серии А за 27 матчей отметился 2 забитыми мячами. Статистику итальянца можно найти здесь, бельгийца – здесь.
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