«Вест Хэм» отклонил предложение «Милана» об обмене Скамакки на Ориги. Лондонцы хотят сохранить Джанлуку

«Вест Хэм» отказался от обмена игроками с «Миланом».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет подписать нападающего и предложил англичанам сделку с участием .

Однако «молотобойцы» не стали обсуждать вариант с обменом – они не заинтересованы в бельгийском форварде и хотят оставить Скамакку в составе на следующий сезон, пишет Calciomercato.

«Россонери» осознают, что оформить трансфер итальянца будет очень сложно. Вариант с арендой « » даже не будет рассматривать.

Скамакка в за 16 игр забил 3 гола, Ориги в Серии А за 27 матчей отметился 2 забитыми мячами. Статистику итальянца можно найти здесь, бельгийца – здесь.