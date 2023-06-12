«Милан» может подписать лучшего бомбардира лиги Португалии Тареми или арендовать Скамакку у «Вест Хэма» в случае отказа Тюрама

Теги ПСЖ Милан высшая лига Португалия Порту Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка Маркус Тюрам Мехди Тареми Футбол

«Милан» ищет игроков для укрепления линии атаки.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приоритетным вариантом для руководство «россонери» является подписание Маркуса Тюрама. У футболиста, покидающего менхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента, также есть предложение от «ПСЖ». 

В «Милане» ждут решения Тюрама: если он откажет «ПСЖ» и присоединится к итальянцам, в новом сезоне команда будет строиться вокруг него и Рафаэла Леау. У миланцев также есть несколько резервных вариантов на случай отказа Маркуса. 

Так, «россонери» проявляют интерес к Джанлуке Скамакке из «Вест Хэма». Представители клуба уже общались с игроком, он может перейти в «Милан» на правах аренды. Побороться с «Миланом» за трансфер форварда могут «Рома» и «Интер». 

Также «Милан» интересуется нападающим «Порту» Мехди Тареми. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он забил 22 мяча, став лучшим бомбардиром лиги. Отмечается, что «Порту» не очень хочет продавать 30-летнего футболиста, но он может уйти бесплатно уже в следующем году. 

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12 комментариев

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lyosha1786
Тареми было бы классно подписать. Очень забивной форвард.
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27nvn
Тюрам из этих троих был бы самым интересным вариантом, но в то же время, есть опасения, что может получить хорошую личку на долгий срок и тупо не заиграть (далеко ходить не надо, Ориги уже сидит на банке с личной 4 млн). Скамакка очень подвержен травмам, Тареми неплохой вариант, но опять же как он адаптируется к Серии А, ну и возраст не под политику клуба, так как хотели молодого форварда на долгую так сказать.
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ya_za_ac_milan
Надеюсь Тюрам сделает правильный выбор. В Милане его карьера может взлететь, а вот в ПСЖ может закончиться вообще в лёгкую. В Милане меньше рисков, доверие тренера и тд. В ПСЖ его особо ценить не будут. Жиру может в лёгкую сидеть на банке если потребуется, а кого то из Мбаппе, Неймара и ещё одного топа Тюрам вряд ли подвинет. Там он будет лавочником. В Милане основным, возможно даже главной звездой.
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Поцелуй Оздоева
Ответ lyosha1786
Тареми было бы классно подписать. Очень забивной форвард.
Забивать в Португалии и Италии — разные вещи.
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waleri
Почти 2-х метровый Скамакка больше полирует скамейку "молотков", чем бегает по поляне.
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vtrfgt
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Алекс Ну
Ответ lyosha1786
Тареми было бы классно подписать. Очень забивной форвард.
Да, на мой взгляд, это идеальный вариант.
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Okaka
Ответ Поцелуй Оздоева
Забивать в Португалии и Италии — разные вещи.
в ЛЧ тоже забивает
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Игорь Новиков
Ответ lyosha1786
Тареми было бы классно подписать. Очень забивной форвард.
Ему 31. Помоложе бы кого.
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