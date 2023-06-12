«Милан» может подписать лучшего бомбардира лиги Португалии Тареми или арендовать Скамакку у «Вест Хэма» в случае отказа Тюрама

«Милан» ищет игроков для укрепления линии атаки.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, приоритетным вариантом для руководство «россонери» является подписание . У футболиста, покидающего менхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента, также есть предложение от «ПСЖ».

В « » ждут решения Тюрама: если он откажет « » и присоединится к итальянцам, в новом сезоне команда будет строиться вокруг него и Рафаэла Леау. У миланцев также есть несколько резервных вариантов на случай отказа Маркуса.

Так, «россонери» проявляют интерес к из « ». Представители клуба уже общались с игроком, он может перейти в «Милан» на правах аренды. Побороться с «Миланом» за трансфер форварда могут «Рома» и «Интер».

Также «Милан» интересуется нападающим «Порту» Мехди Тареми. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он забил 22 мяча, став лучшим бомбардиром лиги. Отмечается, что «Порту» не очень хочет продавать 30-летнего футболиста, но он может уйти бесплатно уже в следующем году.