«Милану», «Ноттингему» и «Фулхэму» интересен Хадсон-Одои. «Челси» может продать вингера за 15 млн фунтов
Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси».
Как сообщает The Guardian, лондонский клуб готов продать вингера в рамках сокращения раздутого состава. 22-летнего игрока могут отпустить за 15 миллионов фунтов.
Интерес к англичанину проявляют клубы из Саудовской Аравии, но для него это не приоритетный вариант. Хадсон-Одои уделит основное внимание поиску нового клуба в АПЛ или других европейских лигах.
В подписании Каллума заинтересованы «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». «Вест Хэм» тоже следит за ситуацией, но главной целью «молотобойцев» является Харви Барнс из «Лестера».
Прошлый сезон Хадсон-Одои провел в «Байере» на правах аренды. В рамках Бундеслиги он провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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