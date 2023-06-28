«Милану», «Ноттингему» и «Фулхэму» интересен Хадсон-Одои. «Челси» может продать вингера за 15 млн фунтов

Теги Милан Челси Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ноттингем Форест высшая лига Саудовская Аравия Каллум Хадсон-Одои Футбол

Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси».

Как сообщает The Guardian, лондонский клуб готов продать вингера в рамках сокращения раздутого состава. 22-летнего игрока могут отпустить за 15 миллионов фунтов.

Интерес к англичанину проявляют клубы из Саудовской Аравии, но для него это не приоритетный вариант. Хадсон-Одои уделит основное внимание поиску нового клуба в АПЛ или других европейских лигах.

В подписании Каллума заинтересованы «Милан», «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». «Вест Хэм» тоже следит за ситуацией, но главной целью «молотобойцев» является Харви Барнс из «Лестера». 

Прошлый сезон Хадсон-Одои провел в «Байере» на правах аренды. В рамках Бундеслиги он провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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9 комментариев

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Милан137
Зачем он Милану нужен, собирают всякий шлак 🤦‍♂️ ...
+6
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+6
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Сахарный ватник
Милан борется за чела с аутсайдерами АПЛ и не факт что зарешает. Печально на такое смотреть.
+3
0
+3
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Born is the King
В Милан конечно, куда ещё воспитаннику Челси идти.
Боули играет в футбол менеджер с реальнами персонажами. Такая распродажа половины состава повторит результат прошлого сезона
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Potomok Budulaya
Челси всех продаёт по ценам 2008 года .
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corazón blanco
В свое время не отпустили в Баварию за отличные деньги, а теперь продают за смехотворные по нынешним меркам. Но кто же мог предположить, что Одои так деградирует.
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ТТД Бубнова
Это уже какой то фарм клуб Челси получается, без разницы кого, главное из Челси и подешевле.
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DaBebraZ
Его вроде бы однажды в Баварию за более достойную сумму не отпустили
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Акира_1
Мне кажется, Челси слишком вошёл во вкус продаж. Кто будет с замены выходить в атаку и ротацию кем делать? Может стоит хоть несколько вингеров оставить.
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