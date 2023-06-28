«Милану», «Ноттингему» и «Фулхэму» интересен Хадсон-Одои. «Челси» может продать вингера за 15 млн фунтов

Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси».

Как сообщает The Guardian, лондонский клуб готов продать вингера в рамках сокращения раздутого состава. 22-летнего игрока могут отпустить за 15 миллионов фунтов.

Интерес к англичанину проявляют клубы из Саудовской Аравии, но для него это не приоритетный вариант. Хадсон-Одои уделит основное внимание поиску нового клуба в или других европейских лигах.

В подписании Каллума заинтересованы « », « » и «Ноттингем Форест». « » тоже следит за ситуацией, но главной целью «молотобойцев» является Харви Барнс из «Лестера».

Прошлый сезон Хадсон-Одои провел в «Байере» на правах аренды. В рамках Бундеслиги он провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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