«Милан» предложил «Вест Хэму» обмен Ориги на Скамакку. Бельгиец предпочел бы остаться

«Милан» хочет отправить Дивока Ориги в «Вест Хэм».

По сведениям журналиста Sky Sport Italia Мануэле Байоккини, «россонери» считают приоритетной целью на позицию форварда и предложили «молотобойцам» сделку с участием в том числе .

На данный момент переговорный процесс идет без особого успеха. Бельгийский нападающий предпочел бы остаться в « ».

Скамакка в за 16 игр забил 3 гола, Ориги в Серии А за 27 матчей отметился 2 забитыми мячами.