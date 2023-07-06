«Милан» предложил «Вест Хэму» обмен Ориги на Скамакку. Бельгиец предпочел бы остаться
«Милан» хочет отправить Дивока Ориги в «Вест Хэм».
По сведениям журналиста Sky Sport Italia Мануэле Байоккини, «россонери» считают Джанлуку Скамакку приоритетной целью на позицию форварда и предложили «молотобойцам» сделку с участием в том числе Ориги.
На данный момент переговорный процесс идет без особого успеха. Бельгийский нападающий предпочел бы остаться в «Милане».
Скамакка в АПЛ за 16 игр забил 3 гола, Ориги в Серии А за 27 матчей отметился 2 забитыми мячами.
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