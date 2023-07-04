«Рома» хочет арендовать форварда «Вест Хэма» Скамакку. В зависимости от числа голов опция выкупа может стать обязательной

Теги Рома Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка Футбол

«Рома» заинтересована в подписании Джанлуки Скамакки.

По информации Corriere dello Sport, «Рома» рассматривает возможность аренды 24-летнего форварда с правом выкупа. При этом выкуп может стать обязательным в случае, если Скамакка забьет определенное количество голов за сезон.

Сообщается, что «Рома» и «Вест Хэм» начнут переговоры о трансфере Скамакки в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что в подписании Скамакки также заинтересован «Милан».

В последний раз итальянский форвард выходил на поле 26 марта в матче сборной Италии. В минувшем сезоне Скамакка провел в АПЛ 16 матчей, забив 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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2 комментария

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Тюменец
В случае с Ромой, это, наверное, более 10 голов за сезон. Там просто катастрофа с реализацией.
А, между тем, ПСЖ избавляется от Икарди, который в построении игры Ромы может и тридцадку накидать за сезон...
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Kruglishok
Учитывая, что Абрахам вылетел на полгода, а на замене сидит Белотти, который в прошлом сезоне отметился всего гп, было бы здорово.
Ну и Милан - интересуется всеми, но пока только подписали Чика, те ещё торгаши))
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