«Рома» хочет арендовать форварда «Вест Хэма» Скамакку. В зависимости от числа голов опция выкупа может стать обязательной
«Рома» заинтересована в подписании Джанлуки Скамакки.
По информации Corriere dello Sport, «Рома» рассматривает возможность аренды 24-летнего форварда с правом выкупа. При этом выкуп может стать обязательным в случае, если Скамакка забьет определенное количество голов за сезон.
Сообщается, что «Рома» и «Вест Хэм» начнут переговоры о трансфере Скамакки в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что в подписании Скамакки также заинтересован «Милан».
В последний раз итальянский форвард выходил на поле 26 марта в матче сборной Италии. В минувшем сезоне Скамакка провел в АПЛ 16 матчей, забив 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
А, между тем, ПСЖ избавляется от Икарди, который в построении игры Ромы может и тридцадку накидать за сезон...
Ну и Милан - интересуется всеми, но пока только подписали Чика, те ещё торгаши))