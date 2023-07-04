«Рома» хочет арендовать форварда «Вест Хэма» Скамакку. В зависимости от числа голов опция выкупа может стать обязательной

«Рома» заинтересована в подписании Джанлуки Скамакки.

По информации Corriere dello Sport, « » рассматривает возможность аренды 24-летнего форварда с правом выкупа. При этом выкуп может стать обязательным в случае, если Скамакка забьет определенное количество голов за сезон.

Сообщается, что «Рома» и « » начнут переговоры о трансфере Скамакки в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что в подписании Скамакки также заинтересован «Милан».

В последний раз итальянский форвард выходил на поле 26 марта в матче сборной Италии. В минувшем сезоне провел в 16 матчей, забив 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.