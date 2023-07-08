Дуглас Сантос исключил переход в «Спартак»: «Это невозможно. «Зенит» – единственный клуб, за который буду играть в России»

Дуглас Сантос исключил свой переход в «Спартак».

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 миллионов евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших.

Переход в « »? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — сказал защитник « ».