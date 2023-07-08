Дуглас Сантос исключил переход в «Спартак»: «Это невозможно. «Зенит» – единственный клуб, за который буду играть в России»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Футбол

Дуглас Сантос исключил свой переход в «Спартак».

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 миллионов евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших.

Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — сказал защитник «Зенита».

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18 комментариев

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Лига Мастеров
2025 Дуглас попросил руководство отпустить его в Спартак
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AlexM37
Пару миллионов к зп накинут - побежит, теряя на ходу бутсы. Другое дело, что, кроме Зенита, ему столько никто в принципе дать не сможет.
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Rundatgame
Словам Дуги верится. Он скорее вернется в Бразилию или в немецкий пердив на условно втрое меньшую зарплату.
Да и Марио не думаю, что окажется в РПЛ где-либо, кроме ЦСКА. Подпишут, скажет что-нибудь типа "Благодарен за интерес Зенита, но это мой дом и т.д." И всё забудут.
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Саня Беляков
Это был бы номер)
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Тимур Алихманов
кое кто тоже так говорил
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Большой Сэми
Как выяснилось по новостям за последние дни, лучше молчать, чем такие заявления)
Если молчание — золото, то для русских бразилов похоже, золото как раз обещать преданность клубу в котором выступаешь.
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Алексей Синяков
значит скоро ждëм новость о переходе
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Nick Crosier
Вот тут почему то кажется,что это 100% правда. И вопрос тут даже не в моральном выборе игрока,а финансовом. Ведь в Зените ты #1. Трофеи, полная стабильность.
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KOTOV71
Тема пока " горячая", надо по быстрому,всех легионеров опросить!
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Мексиканская песня
И тут же перешёл в Спартак.
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Мексиканская песня
Игроки, игравшие в ЦСКА, где они сейчас?
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Мексиканская песня
Игроки, игравшие в РПЛ, где они сейчас?
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Олег Москаленко
где то мы уже слышали подобное! =)
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Мексиканская песня
Винисиус: "Я никогда не буду играть за Барселону".
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sudoku
Ответ Алексей Синяков
значит скоро ждëм новость о переходе
Судя по тенденции - через полгода-год.
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ws357
Ответ Rundatgame
Словам Дуги верится. Он скорее вернется в Бразилию или в немецкий пердив на условно втрое меньшую зарплату. Да и Марио не думаю, что окажется в РПЛ где-либо, кроме ЦСКА. Подпишут, скажет что-нибудь типа "Благодарен за интерес Зенита, но это мой дом и т.д." И всё забудут.
По поводу немецкого пердива это же шутка, да?)
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