Дуглас Сантос исключил переход в «Спартак»: «Это невозможно. «Зенит» – единственный клуб, за который буду играть в России»
Дуглас Сантос исключил свой переход в «Спартак».
«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 миллионов евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших.
Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — сказал защитник «Зенита».
Да и Марио не думаю, что окажется в РПЛ где-либо, кроме ЦСКА. Подпишут, скажет что-нибудь типа "Благодарен за интерес Зенита, но это мой дом и т.д." И всё забудут.
Если молчание — золото, то для русских бразилов похоже, золото как раз обещать преданность клубу в котором выступаешь.