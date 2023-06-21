Мостовой об РПЛ: «Игроков уровня Малкома, Вендела можно было бы найти, если бы в селекционных отделах люди понимали в футболе»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Ахмат Урал Дуглас Сантос Малком Вендел Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что клубы Мир РПЛ в состоянии подписать игроков уровня Малкома.

«Сейчас часто спрашивают про усиление для «Спартака». Почему все хотят ему помочь? Никто не спрашивает про проблемные позиции «Урала» или «Ахмата». А им требуются усиления, чтобы улучшать показатели. А в «Спартаке» все нормально.

Но от хорошего футболиста никто не откажется. В команде есть специалисты, которые должны искать новых игроков.

Если «Зенит» останется в том же составе, то всем командам, которые создают интригу в чемпионате, необходимо искать усиление.

Другое дело, что футболистов уровня Дугласа, Малкома и Вендела трудно найти. Но это возможно и можно сделать, несмотря на трудности с покупкой футболистов из Европы, если бы в клубных селекционных отделах РПЛ люди хорошо разбирались и понимали в футболе», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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12 комментариев

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Stereostrike
И вот если бы взяли Царя, то он вмиг бы суперталантов нашел...все как обычно...себя не похвалишь-никто не похвалит
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Faust Doc
Правильно! Надо Мостового вместо Дюкова ставить! Он сделает РПЛ сильнейшей лигой!
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LIBerly
Мостовой как персонаж из антиутопии, который мечтает о счастливом мире
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Spaten
Саня, мы ещё от твоего тренерства не отошли, не добивай
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charly_54
Так привёз бы пару талантов
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Theodor Herzl
Я так понял, в селекционных отделах никто нормально мяч почеканить не может. Ну и зачем их на зарплатах держать?
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Не уверен!!
Он прикалывается? Каким образом селекция влияет на покупку игрока, которая Барса покупала за 41 лям?
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Фан КриРо7
Есть кстати такой феномен, у русских так точно, смотришь парень, финтит всех обводит во дворе, ну точно будущий как минимум игрок РПЛ, а потом, все куда-то уходит, сдувается как мыльный пузырь.. Нет у нормальной системы по поиску и доведению до ума талантов, да и зарплата у детских тренеров по меркам футбола…
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Игорь Новиков
Так чего ж Саша не проявит свои таланты и не найдет для какого-то клуба таких игроков? Глядишь, карьера в гору пошла бы)
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Владимир Типеев
Ответ Zed_flame
Так Дугласа из второй бундеслиги привезли, пока Спартак отсыпал миллионы за Тиля Крала и Педрошу чтобы потом скулить из-под лавки)))
Твоя правда.
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