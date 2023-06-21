Мостовой об РПЛ: «Игроков уровня Малкома, Вендела можно было бы найти, если бы в селекционных отделах люди понимали в футболе»

Александр Мостовой считает, что клубы Мир РПЛ в состоянии подписать игроков уровня Малкома.

«Сейчас часто спрашивают про усиление для «Спартака». Почему все хотят ему помочь? Никто не спрашивает про проблемные позиции « » или « ». А им требуются усиления, чтобы улучшать показатели. А в « » все нормально.

Но от хорошего футболиста никто не откажется. В команде есть специалисты, которые должны искать новых игроков.

Если « » останется в том же составе, то всем командам, которые создают интригу в чемпионате, необходимо искать усиление.

Другое дело, что футболистов уровня Дугласа, и Вендела трудно найти. Но это возможно и можно сделать, несмотря на трудности с покупкой футболистов из Европы, если бы в клубных селекционных отделах РПЛ люди хорошо разбирались и понимали в футболе», – сказал бывший полузащитник «Спартака».