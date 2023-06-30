Дембеле не стал активировать опцию выкупа контракта за 50 млн евро и обсуждает с «Барсой» продление до 2027-го

Усман Дембеле решил не уходить из «Барселоны».

Агент вингера Мусса Сиссоко встретился с директорами «блауграны» Матеу Алемани и Йорди Кройффом и сообщил, что его клиент не намерен использовать пункт о выкупе контракта за 50 млн евро.

Теперь стороны ведут переговоры о продлении соглашения француза, которое истекает в 2024 году. « » намерена предложить 26-летнему футболисту новый контракт до 2027 года, сообщает Marca.

По информации Diario Sport, убежден, что клуб развивается в нужном направлении, и хочет выиграть с ним Лигу чемпионов.

В 25 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Усман забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.