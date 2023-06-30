Дембеле не стал активировать опцию выкупа контракта за 50 млн евро и обсуждает с «Барсой» продление до 2027-го

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле решил не уходить из «Барселоны».

Агент вингера Мусса Сиссоко встретился с директорами «блауграны» Матеу Алемани и Йорди Кройффом и сообщил, что его клиент не намерен использовать пункт о выкупе контракта за 50 млн евро.

Теперь стороны ведут переговоры о продлении соглашения француза, которое истекает в 2024 году. «Барселона» намерена предложить 26-летнему футболисту новый контракт до 2027 года, сообщает Marca.

По информации Diario Sport, Дембеле убежден, что клуб развивается в нужном направлении, и хочет выиграть с ним Лигу чемпионов.

В 25 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Усман забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sultan Adilbayev
Ну не тупой же, откуда у него 50 лямов, чтобы свой же контракт выкупить
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Усману бы,как и Логану адамантиум вживить ! Вот он ска дал бы прикурить всем в Европе. А так травмы его весь кайф портят.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ & Co1366
Йорди Круифф вроде ушёл, Деку вместо него взяли. С кем Сиссоко ведёт переговоры?
с Алемани, Деку вроде в Турции на переговорах с Гюлером
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reims Start 2023
Правильно все делает Усман,
и уверен ещё не всё сказал
на поле в составе Каталонцев )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
ещё бы подлечился за межсезонье и было бы вообще хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Йорди Круифф вроде ушёл, Деку вместо него взяли. С кем Сиссоко ведёт переговоры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Наконец-то за ум взялся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny111
Его поведение не в каждом топ клубе терпеть будут а в Барсе можно вечно обещать что за ум возьмется...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ Sultan Adilbayev
Ну не тупой же, откуда у него 50 лямов, чтобы свой же контракт выкупить
Оттуда, откуда у Неймара взялось 222 миллиона, чтобы выкупить свой контракт..
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sultan Adilbayev
Ответ dr. cage
Оттуда, откуда у Неймара взялось 222 миллиона, чтобы выкупить свой контракт..
Ему парижане и дали 222 миллиона
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
la_masia
Ответ & Co1366
Йорди Круифф вроде ушёл, Деку вместо него взяли. С кем Сиссоко ведёт переговоры?
с Пике
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ariuntrius
Ответ Hella black
Усману бы,как и Логану адамантиум вживить ! Вот он ска дал бы прикурить всем в Европе. А так травмы его весь кайф портят.
Подушним: адамантий не причем, Логан и до его вживления был бессмертный и заживало все на глазах в прямом смысле слова
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ ariuntrius
Подушним: адамантий не причем, Логан и до его вживления был бессмертный и заживало все на глазах в прямом смысле слова
Верно. Адамантий лишь приумножил в разы его природные прочность и регенерацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pink Man
Ответ Hella black
Усману бы,как и Логану адамантиум вживить ! Вот он ска дал бы прикурить всем в Европе. А так травмы его весь кайф портят.
согласен. классный игрок ,но травматичный (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Ответ Hella black
Усману бы,как и Логану адамантиум вживить ! Вот он ска дал бы прикурить всем в Европе. А так травмы его весь кайф портят.
Скорее взрывчатку…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий