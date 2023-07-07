Мутко о переходе в Азию: «Зачем? Нет гарантий, что пустят на ЧМ, а с этими странами вы и так сыграете. Можно Аргентину сюда пригласить, если заняться»

Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Коммент.Шоу Футбол

Виталий Мутко не видит смысла в переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Реальность какая сейчас? РФС не играет матчи, матчей сборных нет. Есть полемика, что делать: уходить в Азию, оставаться, ждать.

– Надо определиться, что вы хотите. Какая цель ваша? Вот зачем вы хотите пойти в Азию?

– Играть в футбол.

– Играть в футбол для чего? Играйте в футбол так.

– Для чемпионата мира.

– Послушайте, вот решите вопрос! Если это у вас поход на чемпионат мира... Ну вы туда пойдете – нет гарантий, что вас пустят на чемпионат мира. Ну никаких гарантий! Скажите мне, кто это гарантирует? В чем смысл туда [идти]?

С этими странами вы и так сыграете. Если заняться, можно Аргентину сюда пригласить, я вам точно говорю. Но этим надо заниматься, – сказал бывший президент РФС в эфире «Коммент.Шоу».

Мутко о Fan ID: «Футбол без фанатов – как свадьба без музыки. Тот, кто вводил, должен объяснить зачем»

Мутко предлагал Златану стать гражданином РФ: «На чистом английском говорю ему: «Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я сказал, что он может тренировать в России»

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16 комментариев

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ReL
Пригожин также начинал…
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Макар Макаров
Многие федерации хотели бы сыграть против нас, но вот игроки.... те же аргентинские звёзды откажутся ехать сто процентов.
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noti22
С нами даже Камерун отказался играть, лучше рассмотреть вариант игры с Талибами
+5
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Spaten
Ноу азиялити!
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haymaker
Ответ Spartakus1984
Все дело в деньгах
Всё дело в деньгах только у тех, у кого их острый дефицит
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Marcus-light
Логично поет
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utsh44psmr
Мутко против.
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Этот Райола хочет денег
Аргентина уже разбег набирает, спешит встретиться с евроазиатским гегемоном
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Nate
Аргентина, если и примет приглашение, то отправит третий-четвертый состав из студентов и любителей )) А что? Формально сборная. Не отказались... и все остались довольны ))
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Дмитрий Дубровин
Rel, он начинал потому что знал почему и зачем он начинает. А ты знаешь зачем и почему ты что то пытаешься начать сейчас? Если нет то лучше сразу заглохни.
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Balt
Сто раз говорено: ФИФА без разницы откуда Россию не пускать на ЧМ. А раз на ЧМ не выйти, то и смысла в такой затее нет. Тем более что разница в уровне футбола в УЕФА и АФК просто драматически существенная и разрешений никаких никто не гарантирует.
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Jeksan
Ответ ReL
Пригожин также начинал…
Заинтриговал, почему?
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haymaker
Ответ noti22
С нами даже Камерун отказался играть, лучше рассмотреть вариант игры с Талибами
Но лучше как-то онлайн, что ли. Мало ли.
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