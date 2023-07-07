Мутко о переходе в Азию: «Зачем? Нет гарантий, что пустят на ЧМ, а с этими странами вы и так сыграете. Можно Аргентину сюда пригласить, если заняться»

Виталий Мутко не видит смысла в переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Реальность какая сейчас? не играет матчи, матчей сборных нет. Есть полемика, что делать: уходить в Азию, оставаться, ждать.

– Надо определиться, что вы хотите. Какая цель ваша? Вот зачем вы хотите пойти в Азию?

– Играть в футбол.

– Играть в футбол для чего? Играйте в футбол так.

– Для чемпионата мира.

– Послушайте, вот решите вопрос! Если это у вас поход на чемпионат мира... Ну вы туда пойдете – нет гарантий, что вас пустят на чемпионат мира. Ну никаких гарантий! Скажите мне, кто это гарантирует? В чем смысл туда [идти]?

С этими странами вы и так сыграете. Если заняться, можно сюда пригласить, я вам точно говорю. Но этим надо заниматься, – сказал бывший президент РФС в эфире «Коммент.Шоу».

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