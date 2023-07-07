Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА заинтересован в нас. Единственный шанс попасть на ЧМ – остаться»

Максим Митрофанов высказался об отношениях РФС с УЕФА.

– Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА до 31 декабря 2022 года. Не подав документы до 31 декабря 2022 года, мы с 1 июля 2023 года выйти не можем.

Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдет. Но они заинтересованы в том, чтобы был в составе УЕФА. Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймет, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно.

– Есть ли контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения?

– Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует. Если говорить о жеребьевке, то жеребьевка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года. Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.

Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию – это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА.

В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира – оставаться в , – сказал генеральный секретарь РФС.