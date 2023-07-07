Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА заинтересован в нас. Единственный шанс попасть на ЧМ – остаться»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Чемпионат.com Футбол

Максим Митрофанов высказался об отношениях РФС с УЕФА.

– Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА до 31 декабря 2022 года. Не подав документы до 31 декабря 2022 года, мы с 1 июля 2023 года выйти не можем.

Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдет. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА. Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймет, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно.

– Есть ли контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения?

– Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует. Если говорить о жеребьевке, то жеребьевка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года. Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.

Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию – это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА.

В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира – оставаться в УЕФА, – сказал генеральный секретарь РФС.

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12 комментариев

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Криштиану Роналду
Единственный шанс попасть на ЧМ это уйти, а откуда уйти это вы уже сами догадайтесь.
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Ебздрогыч
Самая лучшая работа - это быть членом рабочей группы РФС по переходу в азиатскую федерацию, при условии того, что этого не хочет ни РФС, ни УЕФА, ни сами азиаты.
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Ovi174
Безумный дедушка заканчивай уже СВО! Это все бессмысленно и бессперспективно! Никто никогда не признает эти территории нашими, какой смысл в их завоевании? Чтобы потом их за свой счет отстраивать и платить десятилетиями репарации??
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Chop X
Нынешняя сборная даже при допуске не отберется на Чм
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Никита Самарин
Слабо верится, что до конца 2024 года всё образуется.
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Bartez1986
надо бы создать ещё парочку рабочих групп по этому поводу
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Dinamik1
Шанс ему лично попасть на ЧМ а не сборной.
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Дядя ТУРА
🤡
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Павел Мельников
Так оно и есть. Мифические пути на ЧМ через Азию - отработка деятельности за бюджетные деньги, наконец-то признали.
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