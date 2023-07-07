ЦСКА о Марио: «Компенсация за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, некорректна сама по себе. Но мы договорились с «Интернасьоналом» о выплате»
В ЦСКА рассказали о договоренности с «Интернасьоналом» о выплате денег за Марио Фернандеса.
«1. Марио.
Не хочется вступать в дискуссии с Telegram-каналами, но давайте все же отделять ложную информацию от того, что было на самом деле.
Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.
Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор.
2. Любые другие трансферные слухи (Медина/Паулинью и т.д.).
Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть не соответствующие. Все достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нем могут совершаться сделки – в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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Клуб ценил Фернандеса и доверял ему, и в силу российского менталитета отпустил в Бразилию на условиях доверия и договорённости.
Но Марио обманул, для него джельтменский договор - это пустые слова, и клятвы верности клубу - тоже. Определяющим фактором стали деньги (можно понять).
А вот то, что Марио сейчас молчит как рыба об лёд, говорит о том, что он понимает неловкость ситуации.
ИМХО.
Зенит всегда мог сделать щедрое предложение любому игроку.
Как болельщик ЦСКА это пишу.
Все остальное уже на совести Марио и агента.
если совершенно не задумываться о моральной стороне такого решения (не настаиваю, это выбор каждого человека).