ЦСКА о Марио: «Компенсация за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, некорректна сама по себе. Но мы договорились с «Интернасьоналом» о выплате»

Теги ЦСКА Спортинг Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Марио Фернандес Паулинью Диаш Хесус Медина Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА рассказали о договоренности с «Интернасьоналом» о выплате денег за Марио Фернандеса.

«1. Марио.

Не хочется вступать в дискуссии с Telegram-каналами, но давайте все же отделять ложную информацию от того, что было на самом деле.

Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.

Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор.

2. Любые другие трансферные слухи (Медина/Паулинью и т.д.).

Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть не соответствующие. Все достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нем могут совершаться сделки – в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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30 комментариев

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ouks exo
По 1 пункту теперь все ясно, ЦСКА уже договорился о компенсации , при этом снизив суммы агенту и зп МАРИО, значит Марио решил с агентом , что маловато им, и с удовольствием приняли Зенит. Ну что ж, посмотрим, бумеранг еще никто не отменял.
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tolobas
Так я не понял куда Фернандес перейдет в итоге.
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+12
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Olga.t
Ответ Злодей Спб
Если Фернандеса позиционируют как бесплатного инвалида-пенсионера переходящего в Зенит, то почему столько разговоров об этом "неудачном" для СБГ трансфере? Похоже там еще есть какая-то остаточная стоимость у этого актива и он вполне может принести пользу. Поглядим-поглядим :)
Нет, ЦСКА не считает Марио инвалидом-пенсионером, суть конфликта в другом.
Клуб ценил Фернандеса и доверял ему, и в силу российского менталитета отпустил в Бразилию на условиях доверия и договорённости.
Но Марио обманул, для него джельтменский договор - это пустые слова, и клятвы верности клубу - тоже. Определяющим фактором стали деньги (можно понять).
А вот то, что Марио сейчас молчит как рыба об лёд, говорит о том, что он понимает неловкость ситуации.
ИМХО.
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Кирилл
Ответ analogia
Комментарий удален пользователем
По моему, как раз это выставляет в некрасивом свете как раз Марио с агентом, а не Зенит, потому что Марио погнался за «длинным рублем», а не выбрал родной клуб.
Зенит всегда мог сделать щедрое предложение любому игроку.

Как болельщик ЦСКА это пишу.
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Доржи Бордоев
Прошляпили по полной, теперь надо бы хоть как то отмазаться
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tolstiy
подождите, но ведь цска сам с самого начала говорил, а потом агент подтвердил, что цска не захотел платить даже самые маленькие отступные- не большие, не маленькие, никакие. и что с агентом марио вообще не было никаких разговоров, цска общался только с марио напрямую, про меньшие агентские и снижения зп.... кого цска решил надурить? ведь сами же сначала сказали противоположно всё....
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MstAndreev
Начали путаться в показаниях. Теперь точно имеет смысл дождаться версии Марио)
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ouks exo
Ответ Celsius
"значит Марио решил с агентом" ЦСКА договаривался напрямую с Марио и Интером, минуя агента игрока, понятно, что агента это возмутило, он вмешался и разрушил сделку. Надо было действовать как положено, через агента, тогда бы этого не случилось.
Тут вообще я считаю не причем кто чего как, тут есть Марио и он ставит подпись в контракте , я не помню, пруфы сейчас не скину, но в свое время Марио поддержал очень Гинер, то ли с его выходок, то ли он на травме был и его продлили , и после этого Марио заявлял я таких вещей якобы не забываю, но теперь получается забыл.
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Константин Эсперов
Ответ tolobas
Так я не понял куда Фернандес перейдет в итоге.
ЦСКА заплатил компенсацию, теперь игрок сам должен решить куда он хочет перейти .
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Кирилл
Ответ analogia
Игрок фактически принадлежит ЦСКА, зенит не обращался к ЦСКА, зенит обратился на прямую к агенту Марио, которому и насыпали существенную для него сумму, тот в свою очередь и решил куда тому переходить, тем более он сам это в интервью и подтвердил, цитирую: я закрыл сделку с ЦСКА, Марио не виноват. А Марио виноват, что пошел на поводу у этой скотины, как работает именно агентская сторона, я не знаю, но учитывая тот факт, что они есть практические у каждого футболиста, явно занимают весомую долю в выборе клуба для футболиста. В итоге из князя в грязи, из легенды в позорище
Марио на данный момент никому не принадлежит, о чем вчера сказал Брейдо - Марио в данный момент свободный агент, зимой был расторгнут контракт и заключено джентельменское соглашение о возвращение в Россию только в ЦСКА.

Все остальное уже на совести Марио и агента.
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Сергей К
Ответ Злодей Спб
Если Фернандеса позиционируют как бесплатного инвалида-пенсионера переходящего в Зенит, то почему столько разговоров об этом "неудачном" для СБГ трансфере? Похоже там еще есть какая-то остаточная стоимость у этого актива и он вполне может принести пользу. Поглядим-поглядим :)
Не дороговатая личка для, "Поглядим -поглядим" :)
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Maluma Amulam
Ответ Olga.t
Нет, ЦСКА не считает Марио инвалидом-пенсионером, суть конфликта в другом. Клуб ценил Фернандеса и доверял ему, и в силу российского менталитета отпустил в Бразилию на условиях доверия и договорённости. Но Марио обманул, для него джельтменский договор - это пустые слова, и клятвы верности клубу - тоже. Определяющим фактором стали деньги (можно понять). А вот то, что Марио сейчас молчит как рыба об лёд, говорит о том, что он понимает неловкость ситуации. ИМХО.
Моё почтение женщине или человеку с ником женщины, который говорит такие прекрасные слова!
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Olga.t
Ответ ЗЕНИТ65
Мадам, положа руку на сердце, если Вам предложат юольшУю зарплату, Вы конечно окажетесь?
Я же написала "можно понять"...
если совершенно не задумываться о моральной стороне такого решения (не настаиваю, это выбор каждого человека).
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Olga.t
Нет, ЦСКА не считает Марио инвалидом-пенсионером, суть конфликта в другом. Клуб ценил Фернандеса и доверял ему, и в силу российского менталитета отпустил в Бразилию на условиях доверия и договорённости. Но Марио обманул, для него джельтменский договор - это пустые слова, и клятвы верности клубу - тоже. Определяющим фактором стали деньги (можно понять). А вот то, что Марио сейчас молчит как рыба об лёд, говорит о том, что он понимает неловкость ситуации. ИМХО.
Марио никого не обманывал. Его бразильский клуб бесплатно не отпустил. Марио разорвал контакт, который подписал с бразильским клубом. Клуб требует 365 тыс возмести. ЦСКА не хочет платить и Марио то же не хочет платить.
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Сергей К
Ответ Злодей Спб
Та, не обеднеем. Зато мы на шаг ближе к цели собрать 11 бразильцев в старте. Говорят, в Football Manager за это дают ачивку "joga bonito", а Алексей Борисович любит их коллекционировать :)
И русский бы выучил только за то...)
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ЗЕНИТ65
Ответ Olga.t
Нет, ЦСКА не считает Марио инвалидом-пенсионером, суть конфликта в другом. Клуб ценил Фернандеса и доверял ему, и в силу российского менталитета отпустил в Бразилию на условиях доверия и договорённости. Но Марио обманул, для него джельтменский договор - это пустые слова, и клятвы верности клубу - тоже. Определяющим фактором стали деньги (можно понять). А вот то, что Марио сейчас молчит как рыба об лёд, говорит о том, что он понимает неловкость ситуации. ИМХО.
Мадам, положа руку на сердце, если Вам предложат юольшУю зарплату, Вы конечно окажетесь?
0
0
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Иосиф Сталин
Ответ Злодей Спб
Та, не обеднеем. Зато мы на шаг ближе к цели собрать 11 бразильцев в старте. Говорят, в Football Manager за это дают ачивку "joga bonito", а Алексей Борисович любит их коллекционировать :)
зачем?
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analogia
Ответ tolobas
Так я не понял куда Фернандес перейдет в итоге.
Комментарий удален пользователем
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therealfan
Ответ ouks exo
По 1 пункту теперь все ясно, ЦСКА уже договорился о компенсации , при этом снизив суммы агенту и зп МАРИО, значит Марио решил с агентом , что маловато им, и с удовольствием приняли Зенит. Ну что ж, посмотрим, бумеранг еще никто не отменял.
А что смотреть ? Возраст, там на лавке сидел. Да и если вспомнить последние матчи за нас, то можно увидеть множество его косяков. А самые простые прострелы в штрафную(которые блокировали 9 из 10)
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мутятя
Пускай просиживает штаны в Зените за такую зарплату. ЦСКА не убудет, да и в Зените что бы кресло на скамейке запасных не пустовало.
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Альберт Сафиуллин
Да сколько можно оправдываться 🤣🤣
+3
-3
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