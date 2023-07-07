ЦСКА о Марио: «Компенсация за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, некорректна сама по себе. Но мы договорились с «Интернасьоналом» о выплате»

В ЦСКА рассказали о договоренности с «Интернасьоналом» о выплате денег за Марио Фернандеса.

«1. Марио.

Не хочется вступать в дискуссии с Telegram-каналами, но давайте все же отделять ложную информацию от того, что было на самом деле.

Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договоренностей с « » о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио.

Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор.

2. Любые другие трансферные слухи ( / и т.д.).

Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть не соответствующие. Все достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нем могут совершаться сделки – в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», – написал директор по коммуникациям .

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