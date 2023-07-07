Агент форварда «Спортинга» Паулинью о переходе в ЦСКА: «Готового предложения пока нет, но это было бы хорошо для него»

Теги ЦСКА Фернанду Мейра высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Sports.ru Паулинью Диаш агенты Футбол

Форвард Паулинью Диаш был бы не против играть за ЦСКА.

Бывший игрок «Зенита», агент Фернанду Мейра прокомментировал корреспонденту Sports.ru Денису Романцову информацию об интересе ЦСКА к его клиенту – 30-летнему нападающему «Спортинга» Паулинью.

– Подтверждаете, что игрок «Спортинга» Паулинью может перейти в ЦСКА?

– У нас пока нет готового предложения, но это было бы хорошо для него, – сказал Мейра.

О том, что армейцы заинтересованы в подписании португальца, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

В прошлом чемпионате Португалии форвард провел 22 игры и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Никита Королёв
Будут тянуть с трансферами до 31 августа а потом кудрявый скажет что рынок перегрет
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Сергей Орлов
Для РПЛ просто топ.
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Виталик Украинский
Армейцы заинтересованы чтобы Паулиньо сам выкупил свой контракт. Агент игрока уже звонит Фернандесу...
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Любитель побеждать
Поулиньо в ЦСКА лет с 25 переходит никак не перейдет
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Дядя ТУРА
это он вроде за Брагу играя Спартаку два гола воткнул
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ЖУЛИК
Заба напрягся
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Q1W2E3A!S!D!
для агента наверное ещё лучше было бы
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Зелёный гопник
Мейере уже 45…
Как быстро идёт время!
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87tbyzp2py
Было бы интереснее если бы за Федю предложили 20 ку и купили бы этого Паулиньо!
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myacsess
Ответ Дядя ТУРА
это он вроде за Брагу играя Спартаку два гола воткнул
только если в легендах. там другой игрок забивал
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дядя ТУРА
это он вроде за Брагу играя Спартаку два гола воткнул
То был Рикарду Орта, Паулиньо ассист на 2 гол сделал
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Andrewxyz
Ответ Василий Васильев
Топовый нападающий ,зачем ему это болото конское
Не конское болото, а Российская Плюшевая Лига вообще.
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