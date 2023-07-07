Агент форварда «Спортинга» Паулинью о переходе в ЦСКА: «Готового предложения пока нет, но это было бы хорошо для него»

Форвард Паулинью Диаш был бы не против играть за ЦСКА.

Бывший игрок «Зенита», агент прокомментировал корреспонденту .ru Денису Романцову информацию об интересе к его клиенту – 30-летнему нападающему « » .

– Подтверждаете, что игрок «Спортинга» Паулинью может перейти в ЦСКА?

– У нас пока нет готового предложения, но это было бы хорошо для него, – сказал Мейра.

О том, что армейцы заинтересованы в подписании португальца, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

В прошлом чемпионате Португалии форвард провел 22 игры и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.