Гюлер взял 24-й номер в «Реале». Вальехо второй раз за лето отдал номер новичку

Теги Реал Мадрид Ла Лига игровая форма Хесус Вальехо Джуд Беллингем Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер выбрал игровой номер в «Реале».

В эти минуты проходит презентация 18-летнего новичка «Мадрида». Гюлер взял 24-й номер в «Реале».

Фото: realmadrid.com

Отметим, что Хесусу Вальехо во второй раз за это трансферное окно придется сменить игровой номер. Ранее он отдал Джуду Беллингему 5-й номер.

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42 комментария

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Temer
Вальехо: Ah, shit here we go again
+82
-3
+79
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PokaNeBatya
Ответ Любезный Коссутий
ну и сразу в аренду, в Милан, можно.
раз номер сразу дали , то вероятно останется
+18
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Born is the King
Вальехо смотрю добрый. А у него есть жена?
+20
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PokaNeBatya
Вальехо добрый
+17
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+16
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RealJon
удачи парню, все таки нужен был игрок на правый фланг атаки, с его талантом, он будет востребован в атаке
+13
-2
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Билли Херрингтон
Ответ Мохнатый55
Помнится, несколько лет назад тут писали, какие таланты в Реале Мариано Диас и Вальехо...
Это не ты ли пару лет назад писал, что Фати станет вторым Месси, а Винисиус тупой бегунок?
+8
-1
+7
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dr. cage
Ответ Мохнатый55
Помнится, несколько лет назад тут писали, какие таланты в Реале Мариано Диас и Вальехо...
Чел, Вальехо дебютировал за Сарагосу в 15 лет. В 19 лет уже стал капитаном..
В Айнтрахте сходу стал основным защем и его команда была в топ-3 среди меньше всех пропускающих..
При этом с юношескими сборными Испании взял два Евро..

Расскажи, как называть такого игрока? Бесталантным?

Или вы своих Бартр так не пиарили лет 10 назад?
+7
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+7
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Raul14
То чувство, когда ты выбрал правильную сторону, а не проекта Нэгрейры и футбольное зло))
+26
-19
+7
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Raul14
Ответ Born is the King
Вальехо смотрю добрый. А у него есть жена?
пока подруга)
+6
-1
+5
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JENNINGS
Ответ Мохнатый55
Помнится, несколько лет назад тут писали, какие таланты в Реале Мариано Диас и Вальехо...
Справедливости ради, Диас был очень хорош в сезоне 2016/17, в «Лионе» так и вообще божил, да и сезон 2018/19 начал бодро. Ну а после ухода Лопетеги - вечная скамья, жирный контракт и отсутствие желания и мотивации
+7
-2
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vzi
Ответ Любезный Коссутий
ну и сразу в аренду, в Милан, можно.
Он не хочет в аренду. Это было одним из условий перехода. Хочет как минимум предсезонку пройти с Мадридом, доказать, что готов к основе.
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Sergy Grand
Ответ Born is the King
Вальехо смотрю добрый. А у него есть жена?
недавно женился вроде
+5
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БЕКБЕРГАН
Ответ Луизао фром мексика
24-это номер означает, что мадридский админресурс вылетит в сегунду в 24 году за многочисленные финансовые махинации
Ты Реал с барсой то не путай.
+4
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Sergy Grand
Ответ Temer
Вальехо: Ah, shit here we go again
*here
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Артём Поддубный
Парень конечно перспективный, ну ему бы годик, другой в Боруссии погонять, потому что конкуренция в полузащите сумасшедшая.
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songbilong
Вальехо как футбольный куколд
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corazón blanco
Кстати, был удивлен, что Арда взял 24-й номер, думал, что возьмет 25-й, именно под этим номером начинал делать свои первые шаги в мире большого футбола.
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f0rmoceft
Бедный Вальехо)
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PokaNeBatya
Ответ Билли Херрингтон
Это не ты ли пару лет назад писал, что Фати станет вторым Месси, а Винисиус тупой бегунок?
не упускай моментов Билл . следи за его обратными прогнозами и он станет твоим альманахом , не хило обогатишься как Бифф
+1
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Spaten
Вальехо: Што опять??
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DoBryy X
Добрый Вальехо
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Богдан Агафонов
Мог же 25 взять, как в Фенере изначально было
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Murad Balta
Мадина: Вальехо ты очень хороший человек
Вальехо: но хороших никто не любит Ма ди на
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Mr. Galacticos
Вальехо мужик,за лояльность надо его оставить
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Михо
Ответ PokaNeBatya
раз номер сразу дали , то вероятно останется
Вроде писали что условием перехода было участие и тренировки с первой командой, даже возможно участие в матчах, и никаких аренд
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