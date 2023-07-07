Гюлер взял 24-й номер в «Реале». Вальехо второй раз за лето отдал номер новичку
Арда Гюлер выбрал игровой номер в «Реале».
В эти минуты проходит презентация 18-летнего новичка «Мадрида». Гюлер взял 24-й номер в «Реале».
Фото: realmadrid.com
Отметим, что Хесусу Вальехо во второй раз за это трансферное окно придется сменить игровой номер. Ранее он отдал Джуду Беллингему 5-й номер.
В Айнтрахте сходу стал основным защем и его команда была в топ-3 среди меньше всех пропускающих..
При этом с юношескими сборными Испании взял два Евро..
Расскажи, как называть такого игрока? Бесталантным?
Или вы своих Бартр так не пиарили лет 10 назад?
Вальехо: но хороших никто не любит Ма ди на