Арда Гюлер выбрал игровой номер в «Реале».

В эти минуты проходит презентация 18-летнего новичка « ». Гюлер взял 24-й номер в «Реале».

Фото: realmadrid.com

Отметим, что во второй раз за это трансферное окно придется сменить игровой номер. Ранее он отдал 5-й номер.