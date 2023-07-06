«Реал» купил Гюлера у «Фенербахче». Контракт с хавбеком – до 2029-го
Арда Гюлер перешел в «Реал».
Мадридский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника. Контракт с футболистом рассчитан на 6 сезонов – до 2029 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит «Фенербахче» 20 миллионов евро за игрока, а еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллиона евро, а турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.
Статистику турецкого футболиста можно изучить здесь.
зарплата Феррана Торреса в Барселоне 10 млн. евро
контракт на 5 лет
купили у Сити за 55 млн
я даже бонусы её учитываю и прочее
Итого: Ферран Торрес обошёлся Барсе в 105 млн евро.
И это уже не скинешь на Бартомеу, это гений Лапорты.