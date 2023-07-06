«Реал» купил Гюлера у «Фенербахче». Контракт с хавбеком – до 2029-го

Теги Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция трансферы Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер перешел в «Реал».

Мадридский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника. Контракт с футболистом рассчитан на 6 сезонов – до 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» заплатит «Фенербахче» 20 миллионов евро за игрока, а еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллиона евро, а турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Статистику турецкого футболиста можно изучить здесь.

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81 комментарий

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JENNINGS
Удачи молодому таланту! Пусть всё получится!
+48
-7
+41
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Ena Therapy
Надеюсь повторит путь Озила , а не Шахина . Удачи парню , все в его руках
+35
-2
+33
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Ophiomorph
В Каталонии объявлен массовый дефицит обуви.
+33
-8
+25
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Umar Yunuszoda
Щас обиженный фанаты барса пишут что от них его украли 😂🤣🤣🤣
+23
-5
+18
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Syndycate
Ответ FC.Barcelona
Обошелся в 50 млн. без учета зарплаты, комиссия отцу за переход 15 млн. Такой молодой, а уже знает как доить клубы
Болит?)
+16
-1
+15
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Syndycate
Ответ Umar Yunuszoda
Щас обиженный фанаты барса пишут что от них его украли 😂🤣🤣🤣
Он у них из талантливого превратился в бездаря уже)
+16
-1
+15
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Ophiomorph
Ответ Игровой канал Вулкан
Жалко, мог бы быть "вторым Месси" в Барсе и отжать 10 номер у Фати
Мог бы, а через годик его бы попросили снизить з/п или ещё что-то.
+14
-1
+13
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ FC.Barcelona
Обошелся в 50 млн. без учета зарплаты, комиссия отцу за переход 15 млн. Такой молодой, а уже знает как доить клубы
Источник - Барсамания?
+12
-1
+11
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Артём Клагиш
Озил?
+10
-1
+9
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Билли Херрингтон
Ответ Ophiomorph
В Каталонии объявлен массовый дефицит обуви.
В полку к Невешу, Брозовичу, Амрабату и Ромеу прибыло. Ничего нового для местных кулес. Особенно это видно на примере гурубиду, у которого сегодняшние комментарии на ветках этих игроков полностью противоречат вчерашним
+10
-3
+7
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corazón blanco
Ответ FC.Barcelona
С чего? Эдегор, Кубо такие таланты Реал умеет закапывать.
А каких образом их таланты были зарыты? Ребят приобрели за смешные деньги, отдавали в аренды для получения регулярной игровой практики. Да и продали их за гораздо большие деньги, чем купили, не вставляли палки в колеса и сейчас они лидеры своих клубов. Вы какой-то неудачный пример «закапывания» талантов привели.
+8
-1
+7
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Marina_Greta
Надеюсь , не хуже Озила будет и оставить свой след в Реале!
+7
-1
+6
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Qarasik
Перешёл в самый великий клуб в истории!
+6
-2
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Руслан Узденов
Лапорта ещё не выступил с заявлением, что посредственный игрок, коих в Ла Масти десятки?
+9
-5
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Schiaff1no
Ответ Артем Войтов
Гюлер очень крутой, но зачем он сейчас Реалу понимаю слабо. Только если сразу в аренду отдадут в хороший клуб. И то Эдегор перед глазами маячит.
Реал просто купил лотерейный билет, с такой клауссулой вариант беспроигрышный вовсе
+6
-2
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Kaka_GOAT
Ответ Umar Yunuszoda
Пике уже написал на свой Тwiter что Реал обокрал барса 😂🤣🤣
Правильнее Реал обосрал барсу
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Kaka_GOAT
Для фанатов барселоны - 🧯🧯🧯
+7
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Alisher Yusufov
Ответ FC.Barcelona
Обошелся в 50 млн. без учета зарплаты, комиссия отцу за переход 15 млн. Такой молодой, а уже знает как доить клубы
Нет, нет, у тебя не гориT🧯🧯🧯
+3
0
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FilinMD
Ответ Артём Клагиш
Озил?
Нихат
+5
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Umar Yunuszoda
Ответ Kaka_GOAT
Для фанатов барселоны - 🧯🧯🧯
Пике уже написал на свой Тwiter что Реал обокрал барса 😂🤣🤣
+3
-1
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Гасан Исмаилов
Ответ Denis Kotsuba
Киркоров
Басков
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Усы Годзиллы
Ответ FC.Barcelona
Обошелся в 50 млн. без учета зарплаты, комиссия отцу за переход 15 млн. Такой молодой, а уже знает как доить клубы
смотри...

зарплата Феррана Торреса в Барселоне 10 млн. евро

контракт на 5 лет

купили у Сити за 55 млн

я даже бонусы её учитываю и прочее

Итого: Ферран Торрес обошёлся Барсе в 105 млн евро.

И это уже не скинешь на Бартомеу, это гений Лапорты.
+2
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Shahin18
Арда - мегаталант, надеюсь у него все получится 🙏👏
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Угараю_с_вас
Ответ Артем Войтов
Гюлер очень крутой, но зачем он сейчас Реалу понимаю слабо. Только если сразу в аренду отдадут в хороший клуб. И то Эдегор перед глазами маячит.
Помимо Эдегора есть и другие же примеры ) да и в итоге продали за хорошую сумму его, Реал точно остался в плюсе
+1
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FC.Barcelona
Ответ Артем Войтов
Гюлер очень крутой, но зачем он сейчас Реалу понимаю слабо. Только если сразу в аренду отдадут в хороший клуб. И то Эдегор перед глазами маячит.
Его условие при переходе было играть в основе
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