«Реал» купил Гюлера у «Фенербахче». Контракт с хавбеком – до 2029-го

Арда Гюлер перешел в «Реал».

Мадридский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника. Контракт с футболистом рассчитан на 6 сезонов – до 2029 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит « » 20 миллионов евро за игрока, а еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллиона евро, а турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Статистику турецкого футболиста можно изучить здесь.