Агент Клаудиньо опроверг договоренность с «Фламенго»: «Это ложь»

Теги Зенит Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Клаудиньо опроверг, что хавбек «Зенита» договорился о переходе во «Фламенго».

– Последнее время в бразильских СМИ все чаще обсуждают, что вы якобы ведете переговоры с местными клубами и с «Зенитом» о возвращении Клаудиньо в Бразилию.

– Я в отпуске (смеется)!

– Верна ли информация о договоренности с «Фламенго» или о том, что «Зенит» требует 20 миллионов евро от «Палмейрос» за Клаудиньо?

– Нет, это ложь, – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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8 комментариев

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Roman
Агент в отпуске во время трансферного окна? А когда тогда агент вообще работает?
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Любовь Мелехова
Ответ Матвей Суицидин
Какая-то движуха вокруг Клауда явно наметилась. Странно с учетом невысокого ценника, что португальцы молчат. Таже Бенфика вполне может 20 отслюнявить, с такой игрой Клауда уже через год в АПЛ за 60 можно отправить.
Посылкой отправить или курьерской доставкой? 🤔 Клаудиньо надо спросить.
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psixyec
Это любому адекватному человеку понятно. А Борзыкин не человек.
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Дмитрий9779
Второй раз уже опроверг за двое суток.
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Константин Эсперов
Он главное не спросил , ведёт ли агент вообще переговоры с Фламенго .
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