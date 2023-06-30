Агент Клаудиньо опроверг договоренность с «Фламенго»: «Это ложь»
Агент Клаудиньо опроверг, что хавбек «Зенита» договорился о переходе во «Фламенго».
– Последнее время в бразильских СМИ все чаще обсуждают, что вы якобы ведете переговоры с местными клубами и с «Зенитом» о возвращении Клаудиньо в Бразилию.
– Я в отпуске (смеется)!
– Верна ли информация о договоренности с «Фламенго» или о том, что «Зенит» требует 20 миллионов евро от «Палмейрос» за Клаудиньо?
– Нет, это ложь, – сказал Луис Фернандо Гарсия.
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