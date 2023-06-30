Агент Клаудиньо опроверг договоренность с «Фламенго»: «Это ложь»

Агент Клаудиньо опроверг, что хавбек «Зенита» договорился о переходе во «Фламенго».

– Последнее время в бразильских СМИ все чаще обсуждают, что вы якобы ведете переговоры с местными клубами и с « » о возвращении в Бразилию.

– Я в отпуске (смеется)!

– Верна ли информация о договоренности с « » или о том, что «Зенит» требует 20 миллионов евро от «Палмейрос» за Клаудиньо?

– Нет, это ложь, – сказал Луис Фернандо Гарсия.