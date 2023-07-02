«Зенит» может продать Клаудиньо за 30 млн евро. Официальных предложений не поступало («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Зенит» не станет пытаться продать Клаудиньо в другой клуб.

По информации «Спорт-Экспресса», российский клуб не заинтересован в том, чтобы отправить игрока в другую команду, но готов рассмотреть крупное предложение – в районе 30 млн евро.

На данный момент официальных попыток заключить сделку с «Зенитом» никто не предпринимал.

Сообщалось, что петербуржцы отказались обсуждать трансфер с «Фламенго».

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40 комментариев

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Айхалец
А может и не продать...
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Злодей Спб
Мы уже прочитали примерно 20 новостей за 2 недели, как никто не интересуется Клаудиньо :) Ну кроме авторов новостей.
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ZarvuR2020
Аршавин остался, Коваленко не подал заявления в полицию, Локомотив всё опроверг, агент Клаудиньо опроверг интерес Фламенго.
Быстро СЭ выдохся, ждём Ваньку Карпова
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Tiestorzn17
Так если предложений не поступало, откуда вы новость то создали?! Просто из воздуха?!
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alexsem69
А может и за 100)
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Сергей Васильев
В зоопарке на клетке льва написано: "Съедает за один раз 30 кг мяса". Посетитель:
— Неужели тридцать килограмм съест?
Сторож:
— Съесть-то он съест. Да кто ж ему даст
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Мукунку хороший
Ответ alexsem69
А может и за 100)
.. А может, это дворник был…
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой…
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AminO2
Рабинович продаёт на Привозе арбузы под табличкой "Один арбуз - 3 рубля. Три арбуза - 10 рублей".Подходит мужик и покупает арбуз за три рубля, потом ещё один арбуз по три рубля, потом ещё один арбуз по три рубля - и на прощанье радостно говорит Рабиновичу:
—Смотри, я купил три арбуза, а заплатил только 9 рублей! Не умеешь торговать!
Рабинович смотрит ему вслед:
—И вот так всегда - берут по три арбуза вместо одного, а потом учат меня коммерции...
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Asteriskk
Я могу продать свой ноутбук за 50 млрд $. Официальных предложений не поступало
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Он играет на 12 как его и купили,какие 30?)))
трансфермаркет его оценивает в 20 млн. Плюс молодой и у него долгосрочный контракт.
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BURNA21
всё правильно такой актив и самим нужен, кто бы что не говорил. а за 30 можно и уступить
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Dmitry Family
30 вряд-ли дадут, было бы не плохо хотя бы по рыночной цене продать за 20
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Сергей Лебедев
Ответ Мукунку хороший
.. А может, это дворник был… Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику За новою метлой…
за той метлой, что несёт о хотелках Зенита😉🤭
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Он играет на 12 как его и купили,какие 30?)))
Но вы же покупаете Бонгонда за 10,который играет на 3.
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xoms
Ответ вовочка6762
Зенит может получить НОЛЬ , если уйдут все эти игроки, если воспользуются правилом ФИФА. Но Газпром будет рад.
Вовочка садись два!
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Спартак Гордость России
За него и 5 никто не даст. Символический 50 тысяч евро могут дать
Тот случай, когда не знаешь, что смешнее: ник или комментарий под ним.
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Forte Live
— У меня воз сена стоит десять рублей.
— Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает...
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Winnie28
Спорт-Экспресс - это та газета, на лого которой петух?
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Матрос Кот
Блондинка и динозавр. Вероятность 50 процентов.
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Dinarxxx
Зенит купит наверно
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ezheloko
В целом может и за 80 продать, только предложений нет
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PhilZem
Автор заголовка — гений кликбейта.
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инок
Надоели уже эти постоянные вбросы...
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Balt
В Сочи.
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Verhovn
Мне бы хотелось чтобы он остался. Очень позитивный чувак, Мне кажется все с него угарают в команде..🤣
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