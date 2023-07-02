«Зенит» может продать Клаудиньо за 30 млн евро. Официальных предложений не поступало («СЭ»)
«Зенит» не станет пытаться продать Клаудиньо в другой клуб.
По информации «Спорт-Экспресса», российский клуб не заинтересован в том, чтобы отправить игрока в другую команду, но готов рассмотреть крупное предложение – в районе 30 млн евро.
На данный момент официальных попыток заключить сделку с «Зенитом» никто не предпринимал.
Сообщалось, что петербуржцы отказались обсуждать трансфер с «Фламенго».
Быстро СЭ выдохся, ждём Ваньку Карпова
— Неужели тридцать килограмм съест?
Сторож:
— Съесть-то он съест. Да кто ж ему даст
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой…
—Смотри, я купил три арбуза, а заплатил только 9 рублей! Не умеешь торговать!
Рабинович смотрит ему вслед:
—И вот так всегда - берут по три арбуза вместо одного, а потом учат меня коммерции...
— Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает...