«Зенит» может продать Клаудиньо за 30 млн евро. Официальных предложений не поступало («СЭ»)

«Зенит» не станет пытаться продать Клаудиньо в другой клуб.

По информации « », российский клуб не заинтересован в том, чтобы отправить игрока в другую команду, но готов рассмотреть крупное предложение – в районе 30 млн евро.

На данный момент официальных попыток заключить сделку с « » никто не предпринимал.

Сообщалось, что петербуржцы отказались обсуждать трансфер с «Фламенго».