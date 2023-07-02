«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о трансфере Клаудиньо (Жулио Мигель Нето)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

«Зенит» отказался вести переговоры о трансфере Клаудиньо с «Фламенго».

По данным бразильского журналиста Жулио Мигеля Нето, «Фламенго» сообщил «Зениту» об интересе к Клаудиньо и желании начать переговоры, но клуб из Петербурга отказался вступать в переговоры.

Несмотря на это, «Фламинго» оформит и пришлет «Зениту» предложение. Ранее сообщалось, что «Фламенго» договорился о переходе с Клаудиньо, а «Зенит» хочет за игрока 17-18 млн евро.

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15 комментариев

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Дмитрий Калибабчук
Ну и отлично.
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Дмитрий9779
Клауд нужен самим,вчера был лучшим.
По нему не скажешь,что хочет уйти,на тренировках выкладывается по полной.
+7
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Катя_СПб
Ответ Гаврила Ардалионович
Ещё бы. Во Фламенго ему столько не заплатят.
Эх, ты, Гаврила! Даже у ильфпетровского Гаврилы фантазии было больше.
+5
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Onion
Ответ damondiamond
розовый фламинго
При чем тут Динамо?
+3
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Никита Самарин
Может Зениту стоит отпустить его как Юри Альберто и доить Фламенго как Коринтианс. 😏
+5
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damondiamond
розовый фламинго
0
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damondiamond
Ответ Катя_СПб
Эх, ты, Гаврила! Даже у ильфпетровского Гаврилы фантазии было больше.
а вот у достоевскогокого не очень
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damondiamond
Ответ Onion
При чем тут Динамо?
не знаю, в новости про фламинго написано, Я подумал, может песню напеть, как раз в тему новости
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damondiamond
Ответ Onion
При чем тут Динамо?
или вы и хотели написать при чем? тогда у меня нет ответа, хотя нет - при всем
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