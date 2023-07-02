«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о трансфере Клаудиньо (Жулио Мигель Нето)
«Зенит» отказался вести переговоры о трансфере Клаудиньо с «Фламенго».
По данным бразильского журналиста Жулио Мигеля Нето, «Фламенго» сообщил «Зениту» об интересе к Клаудиньо и желании начать переговоры, но клуб из Петербурга отказался вступать в переговоры.
Несмотря на это, «Фламинго» оформит и пришлет «Зениту» предложение. Ранее сообщалось, что «Фламенго» договорился о переходе с Клаудиньо, а «Зенит» хочет за игрока 17-18 млн евро.
По нему не скажешь,что хочет уйти,на тренировках выкладывается по полной.