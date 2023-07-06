ЦСКА о Фернандесе: «Сторона игрока вышла из переговоров, объявив о подписании с другим клубом. Мы от него не отказывались, очередная выдумка «СЭ»

В ЦСКА опровергли информацию о выходе клуба из переговоров по Марио Фернандесу.

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения . Это вранье. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом.

У « » очередная выдумка за день», – написал директор армейцев по коммуникациям , прикрепив ссылку на публикацию газеты.

Ранее стало известно, что Фернандес подпишет контракт с «Зенитом».

ЦСКА о Фернандесе и «Зените»: «Теперь все встало на свои места. Непонятные моменты получили объяснение»