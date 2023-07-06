ЦСКА о Фернандесе: «Сторона игрока вышла из переговоров, объявив о подписании с другим клубом. Мы от него не отказывались, очередная выдумка «СЭ»
В ЦСКА опровергли информацию о выходе клуба из переговоров по Марио Фернандесу.
«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это вранье. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом.
У «Спорт-Экспресса» очередная выдумка за день», – написал директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо, прикрепив ссылку на публикацию газеты.
Ранее стало известно, что Фернандес подпишет контракт с «Зенитом».
ЦСКА о Фернандесе и «Зените»: «Теперь все встало на свои места. Непонятные моменты получили объяснение»
Ясно)
Поэтому подписание Фернандеса в Зените согласовали, а вот поработать над общественным мнением - забыли. Вернее, даже не забыли, а просто не подумали, что в футболе существуют чувства и эмоции людей, которые надо учитывать, а не только тренерские схемы и пункты контракта.
И теперь в спешке пытаются потушить пожар общественного негодования неуклюжими вбросами, пытаясь тем самым выгородить и Зенит, и Фернандеса - и разжигают его только сильнее.
Нынешний Зенит - пластмассовый клуб, неискренний и ненастоящий.
Сообщаем, что по вашим многочисленным просьбам, с 7 июля наша газета выходит без текста и в рулонах!
Зенит, если что, вообще не удивляет, реально как цыган в анекдоте с золотом, "а потому что могу". Нахрена Питеру 33-летний крайний защитник, который давно и заметно сдал после ковида - ну самые отъявленные СБГ объяснят, наверное, но прикладного смысла тут мало, это мув чисто назло мнимому конкуренту
Железнодорожники отказали из-за завышенных требований по зарплате, возрасту защитника и нежелании «красть» игрока у ЦСКА, сообщает Первый спорт
Вот как нормальный клуб поступает в такой ситуации