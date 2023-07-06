ЦСКА о Фернандесе: «Сторона игрока вышла из переговоров, объявив о подписании с другим клубом. Мы от него не отказывались, очередная выдумка «СЭ»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА опровергли информацию о выходе клуба из переговоров по Марио Фернандесу.

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это вранье. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом.

У «Спорт-Экспресса» очередная выдумка за день», – написал директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо, прикрепив ссылку на публикацию газеты.

Ранее стало известно, что Фернандес подпишет контракт с «Зенитом».

ЦСКА о Фернандесе и «Зените»: «Теперь все встало на свои места. Непонятные моменты получили объяснение»

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122 комментария

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Контрольный выстрел
Ну это очевидно. Репутация Сэкса давно уже на уровне туалетной прЭссы.
+108
-8
+100
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BORGOMI
Ответ CoMoBo3
ЦСКА: Да не бомбит у меня, не бомбит! 😎
Любимые клубы: Зенит
Ясно)
+105
-11
+94
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Stefen
Записываем Марио в список главных Иуд ЦСКА. Со свистом в этом рейтинге он обгоняет Еременко и Хонду
+102
-15
+87
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Serge Vendino
Ответ Stefen
Записываем Марио в список главных Иуд ЦСКА. Со свистом в этом рейтинге он обгоняет Еременко и Хонду
Хонда - образец верности по сравнению с этими двумя
+70
-5
+65
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persx
Ответ Stefen
Записываем Марио в список главных Иуд ЦСКА. Со свистом в этом рейтинге он обгоняет Еременко и Хонду
Хонда тут каким боком? Ну да, может, он там кого-то кинул с обещаниями контракта, но он тут в вечной любви никому не клялся, глобально претензия может быть только в том, что последние полгода на отшибись играл, а так японец был основным творцом чемпионства-12/13, и спустя годы очень тепло о клубе отзывался.
+58
-1
+57
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Кирилл
Вот и все слова от СЭ, что это ЦСКА вышел из переговоров, были разбиты в пух и прах )
+49
-11
+38
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Издательство “Trust Me, Bro”
Надеюсь, на ВЭБ-Арене уже ходят ребята с валиком и закрашивают граффити
+30
-4
+26
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Леша Списак
СЭ проплаченная желтуха
+33
-9
+24
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Тиджани Бабангида
Ожидается регулярное освистывание и другие виды фанатских порицаний в адрес Фернандеса. Заслужил по полной программе
+24
-4
+20
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Michael Scott
Здесь самое показательное, что в российском госфутболе забыли о существовании каких-то иных ценностей, помимо денег.

Поэтому подписание Фернандеса в Зените согласовали, а вот поработать над общественным мнением - забыли. Вернее, даже не забыли, а просто не подумали, что в футболе существуют чувства и эмоции людей, которые надо учитывать, а не только тренерские схемы и пункты контракта.

И теперь в спешке пытаются потушить пожар общественного негодования неуклюжими вбросами, пытаясь тем самым выгородить и Зенит, и Фернандеса - и разжигают его только сильнее.

Нынешний Зенит - пластмассовый клуб, неискренний и ненастоящий.
+27
-9
+18
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Любитель побеждать
Ответ Леша Списак
Когда тебе дают 2.5 ,а 1.5 выбор очевиден для иуд
Самое смешное, что Дивееву давали точно так же
+19
-4
+15
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MagicWithoutBorders
Уважаемый читатели СЭ!
Сообщаем, что по вашим многочисленным просьбам, с 7 июля наша газета выходит без текста и в рулонах!
+14
-3
+11
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persx
Красава, Марио. Одним решением 11 лет всеобщего уважения перевернул. Не, может, там срочно нужна уйма денег на откуп бразильской мафии, которую Зенит платит, тут осуждать сложно, но тем не менее. Похоже, балаболом Марио оказался, а жаль.

Зенит, если что, вообще не удивляет, реально как цыган в анекдоте с золотом, "а потому что могу". Нахрена Питеру 33-летний крайний защитник, который давно и заметно сдал после ковида - ну самые отъявленные СБГ объяснят, наверное, но прикладного смысла тут мало, это мув чисто назло мнимому конкуренту
+15
-6
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FNT
Ответ Кирилл
Вот и все слова от СЭ, что это ЦСКА вышел из переговоров, были разбиты в пух и прах )
Каким образом, простите? ЦСКА в этой истории такая же заинтересованная сторона, которая тоже может говорить неправду. Заявление заинтересованной стороны никого не может разбить в пух и прах.
+20
-11
+9
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tommy_hell_trigger
Ответ Stefen
Записываем Марио в список главных Иуд ЦСКА. Со свистом в этом рейтинге он обгоняет Еременко и Хонду
Уход Хонды не был неожиданным ни для кого, он ясно дал понять, что хочет в более серьезный клуб, да и обещаний в верности одному клубу не давал
+9
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Новый тренер ФК Спартак
Вообще это мерзкий стиль газпрома. Видят, что там какието затупки с деньгами(обычные переговорные кейсы), такие Эгейгей у нас то бабок бесконечно! Если бы все играли только за деньги то газпром мог бы собрать хороший такой состав)) То что Дивеев продли контракт с конями говорит о том , что он их послал, т.к была инфа что они к нему тоже подкатывали))) О каких там договоренностях между газпромом и конями была речь?? Да Миллер всех вертел))
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MosFzz
Ответ BORGOMI
Любимые клубы: Зенит Ясно)
Это уже маркер человека с низкой социальной ответственностью.
+10
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REDDEVIL
Топ 10 аниме предательств
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Николай Иванов
Это и так было понятно,что не отказывались.Мешок рублём переманил
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Дмитрий Агалаков
Зенит будет всячески пытаться обелить себя, вбросов на тему "порядочного" и "честного" клуба имени Миллера будет ещё предостаточно.
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Owen_the_Simple
Ответ Michael Scott
Здесь самое показательное, что в российском госфутболе забыли о существовании каких-то иных ценностей, помимо денег. Поэтому подписание Фернандеса в Зените согласовали, а вот поработать над общественным мнением - забыли. Вернее, даже не забыли, а просто не подумали, что в футболе существуют чувства и эмоции людей, которые надо учитывать, а не только тренерские схемы и пункты контракта. И теперь в спешке пытаются потушить пожар общественного негодования неуклюжими вбросами, пытаясь тем самым выгородить и Зенит, и Фернандеса - и разжигают его только сильнее. Нынешний Зенит - пластмассовый клуб, неискренний и ненастоящий.
Столько патетики. В чём претензия к Зениту в случае с Фернандесом?
+8
-2
+6
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ws357
Ответ Olga.t
Марио, ты где? Обьясни, что произошло.
Не объяснит- он стесняется говорить по-русски
+6
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Serge Vendino
Не удивлюсь, если Марио, как и Ерёменко, новому клубу вообще пользы не принесет, а просидит на скамейке и укатит обратно в Бразилию.
+7
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Islam Gasanov
Будем знать теперь что СЭ продажная прозенитовская газетенка
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Roman
Ответ Michael Scott
Здесь самое показательное, что в российском госфутболе забыли о существовании каких-то иных ценностей, помимо денег. Поэтому подписание Фернандеса в Зените согласовали, а вот поработать над общественным мнением - забыли. Вернее, даже не забыли, а просто не подумали, что в футболе существуют чувства и эмоции людей, которые надо учитывать, а не только тренерские схемы и пункты контракта. И теперь в спешке пытаются потушить пожар общественного негодования неуклюжими вбросами, пытаясь тем самым выгородить и Зенит, и Фернандеса - и разжигают его только сильнее. Нынешний Зенит - пластмассовый клуб, неискренний и ненастоящий.
❗️ Агенты Марио Фернандеса в конце июня во время переговоров с ЦСКА предлагали подписать защитника «Локомотиву».

Железнодорожники отказали из-за завышенных требований по зарплате, возрасту защитника и нежелании «красть» игрока у ЦСКА, сообщает Первый спорт

Вот как нормальный клуб поступает в такой ситуации
+7
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