Марио Фернандес перейдет в «Зенит». Контракт – на 2 года, зарплата – 2,5 млн евро (Иван Карпов)

Марио Фернандес станет игроком «Зенита».

Первым о договоренности между защитником, которому в сентябре исполнится 33 года, и «Зенитом» сообщил бразильский журналист Алешандре Претцель.

Инсайдер Иван Карпов подтверждает эти сведения. По его данным, в момент, когда директор ЦСКА Кирилл Брейдо сообщал, что теперь все зависит от желания игрока, Фернандес активно вел переговоры с « ». Поэтому переговоры о возможном возвращении в ЦСКА и шли так тяжело.

ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату 1,5 млн евро за сезон, а «Зенит» дал 2,5 млн евро. Также сине-бело-голубые выплатят 366 тысяч евро, которые « » требовал у ЦСКА, и комиссию агенту игрока, размер которой неизвестен.

Марио подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.