Марио Фернандес перейдет в «Зенит». Контракт – на 2 года, зарплата – 2,5 млн евро (Иван Карпов)
Марио Фернандес станет игроком «Зенита».
Первым о договоренности между защитником, которому в сентябре исполнится 33 года, и «Зенитом» сообщил бразильский журналист Алешандре Претцель.
Инсайдер Иван Карпов подтверждает эти сведения. По его данным, в момент, когда директор ЦСКА Кирилл Брейдо сообщал, что теперь все зависит от желания игрока, Фернандес активно вел переговоры с «Зенитом». Поэтому переговоры о возможном возвращении Марио в ЦСКА и шли так тяжело.
ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату 1,5 млн евро за сезон, а «Зенит» дал 2,5 млн евро. Также сине-бело-голубые выплатят 366 тысяч евро, которые «Интернасьонал» требовал у ЦСКА, и комиссию агенту игрока, размер которой неизвестен.
Марио подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2 года.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.
Но, если это все правда, поступить так по отношению к клубу, который вытащил тебя из молодой запойной жизни, поверил в тебя и дал тебе такую футбольную карьеру, а потом еще приостановил контракт по твоей просьбе и разрешил играть в Бразилии ради твоей семьи - это свинство со стороны самого Марио и агента.
Что ж, Бог судья для верующего Марио.
👌
Тут по ходу белочка в гости зашла.
Игорь случайно не хочет пару лет за стрелку попылить?!