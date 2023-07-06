Марио Фернандес перейдет в «Зенит». Контракт – на 2 года, зарплата – 2,5 млн евро (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес станет игроком «Зенита».

Первым о договоренности между защитником, которому в сентябре исполнится 33 года, и «Зенитом» сообщил бразильский журналист Алешандре Претцель.

Инсайдер Иван Карпов подтверждает эти сведения. По его данным, в момент, когда директор ЦСКА Кирилл Брейдо сообщал, что теперь все зависит от желания игрока, Фернандес активно вел переговоры с «Зенитом». Поэтому переговоры о возможном возвращении Марио в ЦСКА и шли так тяжело.

ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату 1,5 млн евро за сезон, а «Зенит» дал 2,5 млн евро. Также сине-бело-голубые выплатят 366 тысяч евро, которые «Интернасьонал» требовал у ЦСКА, и комиссию агенту игрока, размер которой неизвестен.

Марио подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

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175 комментариев

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Кирилл
Нет, Марио огромное спасибо за то, что он сделал в ЦСКА годами ранее - это было круто.

Но, если это все правда, поступить так по отношению к клубу, который вытащил тебя из молодой запойной жизни, поверил в тебя и дал тебе такую футбольную карьеру, а потом еще приостановил контракт по твоей просьбе и разрешил играть в Бразилии ради твоей семьи - это свинство со стороны самого Марио и агента.

Что ж, Бог судья для верующего Марио.
+219
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+212
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kk.abb
Иуда, такую клоунаду устроил с приостановкой контракта и Интером, а еще и за бабки кинул ЦСКА. Фанаты его будут поливать знатно. Зенит в своем репертуаре 2.5 зп за 33 летнего игрока, который полгода не играл.
+126
-19
+107
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kk.abb
Ответ Garikus89
Сегодня пятница, так что рабочий день у Карпа начался с самого утра)
Сегодня четверг…
+69
-1
+68
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Artemij Matroskin
❗️Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно – перейти в другой российский клуб. «Зенит», без сомнения, хороший клуб. Но мой дом – ЦСКА — Марио Фернандес в июле 2021 года .
👌
+54
0
+54
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theDoctor
Это тот самый, который никогда и ни за что? Который часть семьи, с красно-синей кровью?
+45
-3
+42
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Бола Батыров
Не ожидал от Марио,но чтож так даже интереснее
+40
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+38
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Vitezslav
Абсурд, конечно. УЕФА заявляет, что в РФ опасно и поэтому все игроки могут приостановить контракт и уехать. Фернандес контракт приостанавливает и транзитом через Бразилию уезжает из РФ в РФ.
+28
-3
+25
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Сергей Логинов
Не спешил бы поливать Фернандеса, Карпов как инсайдер сомнительный персонаж
+27
-6
+21
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cektor
ахаххахаахха чтооооо_)))
+14
-1
+13
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schwein
Ответ Garikus89
Сегодня пятница, так что рабочий день у Карпа начался с самого утра)
сегодня четверг. Но Карп по ходу этого не знает.
+14
-2
+12
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Mark Safa
Ответ Кирилл
Нет, Марио огромное спасибо за то, что он сделал в ЦСКА годами ранее - это было круто. Но, если это все правда, поступить так по отношению к клубу, который вытащил тебя из молодой запойной жизни, поверил в тебя и дал тебе такую футбольную карьеру, а потом еще приостановил контракт по твоей просьбе и разрешил играть в Бразилии ради твоей семьи - это свинство со стороны самого Марио и агента. Что ж, Бог судья для верующего Марио.
Был супер Марио а стал пупер Марио
+14
-5
+9
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Miron_8383
От создателей "Родителей Коваленко взяли в заложники, чтобы заставить игрока перейти в Зенит" и "Зенит предлал Дивееву 200 миллионов евро в год, но игрок выбрал играть за бутерброды в любимом ЦСКА"...
+19
-14
+5
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kk.abb
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Он в цска как дома, у нас клюп симья! ПУК! Бгг.
Поступать по-свински за гос. бабки и гордиться этим - вот они сектанты газовые.
+13
-8
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Serge Vendino
Ответ Кирилл
Нет, Марио огромное спасибо за то, что он сделал в ЦСКА годами ранее - это было круто. Но, если это все правда, поступить так по отношению к клубу, который вытащил тебя из молодой запойной жизни, поверил в тебя и дал тебе такую футбольную карьеру, а потом еще приостановил контракт по твоей просьбе и разрешил играть в Бразилии ради твоей семьи - это свинство со стороны самого Марио и агента. Что ж, Бог судья для верующего Марио.
Для начала надо убедиться, что это правда, чтобы кого-то обвинять. У Карпа на каждый инсайд не меньше откровенной дезы
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Автомобилист Зажопинск
АХАХХАХАХАХАХ. Представьте лицо Шулера
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Mark Safa
Ответ Direct free kick
Имеет право. Поняшки много на себя берут
Хрюкаешь ты сегодня многовато
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Daas Holding
Фернандес - козел!!! Я живу в Краснодаре и болельщик ФК Краснодар, но за ЦСКА обидно! Клуб к нему со всей душой, вытащил, можно сказать, его карьеру. В Бразилии он уходил в загулы и у него были проблемы уже с режимом. Приостановить контракт по видом "семейный проблем", после отдыха подписать контракт с Интером, не читая как я понял!
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Caniball
Принципы, семья, команда, красно-синий навсегда это конечно все хорошо, но плюс миллион евро в год он как-то лучше душу греет.
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Инженер Управляющий
Ответ Garikus89
Сегодня пятница, так что рабочий день у Карпа начался с самого утра)
Ты уже со среды видимо начал к пятнице готовиться
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schwein
Может пора скинуться Капру на кодировку?
Тут по ходу белочка в гости зашла.
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Dmitry Orlov
Ответ Vitezslav
Абсурд, конечно. УЕФА заявляет, что в РФ опасно и поэтому все игроки могут приостановить контракт и уехать. Фернандес контракт приостанавливает и транзитом через Бразилию уезжает из РФ в РФ.
Вроде как отъезд Фернандеса и "приостановка карьеры" прошли не в связи с правилом уефы. Иначе бразильцы не могли бы требовать компенсацию за него.
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Зверёк
Ахахахпха
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Caniball
У Зенита там еще с вратарями проблема.
Игорь случайно не хочет пару лет за стрелку попылить?!
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Mark Safa
Там вроде Акинфеев переходит в Спартак ребята! Тоже сочините новость
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redbalance
В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно – перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России. «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом – ЦСКА(Марио Фернандес июль 2021)
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