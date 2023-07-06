Контракт Фернандеса с «Зенитом» – по схеме «2+1». Марио прибудет в Петербург 10 июля («РБ Спорт»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес скоро прибудет в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

По информации «РБ Спорт», защитник прибудет в Санкт-Петербург 10 июля, чтобы подписать контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Участие Фернандеса в матче против ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России будет зависеть от физического состояния футболиста.

Ранее стало известно, что Марио перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

Опрос

Как вы относитесь к переходу Марио Фернандеса в «Зенит»?
18218 голосов
Все супер
14%
Марио Фернандес
Это предательство ЦСКА
60%
ЦСКА
Мне все равно, я с попкорном
26%
Спартак

Материалы по теме

127 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Не знаю, насколько россиянин сможет адаптироваться в бразильском коллективе...
+173
-9
+164
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
St. Jimmy
Я просто блин не понимаю. Зачем нам четвёртый правый защитник, зачем портить отношения с ЦСКА, зачем были все пафосные обещания не переходить в Зенит, зачем все это происходит в принципе, если у нас нет ни еврокубков, ни конкурентов в чемпионате...
+154
-9
+145
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
При обыске особняка Марио в Москве нашли парики, слитки золота и майку Зенита
+134
-3
+131
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GC oK
А не так давно говорил, что кроме ЦСКА ему невозможно играть в другой российской команде :)
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Караваев когда-то от него убежал из ЦСКА, и тут достал )
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tommy_hell_trigger
Понятно, что деньги не пахнут
Но зачем было бросать речи о преданности только одному клубу?
Одним словом - мерзость
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Анюточка Колыханова
А зачем ЦСКА надо было с ним разрывать контракт,можно же было просто приостановить?
Пошли навстречу игроку..
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olympo
Был Марио, стал Зашкварио
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Telephon
Ответ Spartakus1984
Ладно Марио но Питерские в своем стиле подленько поступили,с учетом того,что их болельщики решили дружить друг с другом))
Причем не понятно, зачем он нужен, состав для чемпионата полностью укомплектован. Очередной странный жест от руководства, как у болельщика Зенита, какое-то очень неприятное впечатление от руководства клуба за последние полгода
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abdulakushev@yandex.ru
Ответ St. Jimmy
Я просто блин не понимаю. Зачем нам четвёртый правый защитник, зачем портить отношения с ЦСКА, зачем были все пафосные обещания не переходить в Зенит, зачем все это происходит в принципе, если у нас нет ни еврокубков, ни конкурентов в чемпионате...
Вам четвертый нужен только для того, чтобы ЦСКА не достался основной правый, способный качественно усилить клуб
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
St. Jimmy
Ответ Король Крусибла
У Зенита были какие то отношения с ЦСКА? Второе. Даже если нет еврокубков усиливаться необходимо, иначе стагнация.
Да, у руководителей Зенита и ЦСКА были хорошие отношения и договорённости не уводить игроков друг у друга, много раз публично заявляли. Возможно, конечно, эти договорённости потеряли силу.
Да и усиление то сомнительное, 32 года и неизвестно чем он последний год занимался.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Каждый имеет право искать где лучше платят, но когда к тебе относятся по человечески, надо вести себя так же...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Ответ encaro_one
Караваев когда-то от него убежал из ЦСКА, и тут достал )
Пускай теперь обратно бежит в ЦСКА как раз местечко освободилось)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Щас его наконец научат говорить по русски Малком с Клаудиньо коренные питерцы)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stefen
Ответ GC oK
А не так давно говорил, что кроме ЦСКА ему невозможно играть в другой российской команде :)
за деньги да
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Aleksandr Danilov
При обыске особняка Марио в Москве нашли парики, слитки золота и майку Зенита
и паспорта на имена Рома Ферзь, Ромарио Фикульдо и Евгений Пригожин)))
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makeav
Ответ Анюточка Колыханова
А зачем ЦСКА надо было с ним разрывать контракт,можно же было просто приостановить?
Он вроде сам просил и кони пошли ему навстречу. Видимо, не ожидали, что он такое выкинет.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Тот случай, когда О. Бендер мог сказать: "Киса, я потерял веру в гуманистические идеалы человечества!"
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
analogia
Из Легенды клуба, в позорище.. кто бы мог подумать? Хоть бы додумался включить в договор пункт о том, что бы не выходить на поле против ЦСКА, понятно конечно что это сильно вряд ли, и ситуацию в целом не изменило бы, но явно сгладил бы. Вот так, клуб помог человеку, пошел на уступки, изменил ему жизнь, принял в семью, а он потом на закате карьеры выбирает олицетворение денежного отстойника..
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ GC oK
А не так давно говорил, что кроме ЦСКА ему невозможно играть в другой российской команде :)
Деньги, ничего личного.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GC oK
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Изящнее всего поимели вас 7:1
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Трансфер из разряда «смотрите что мы можем», заберём вашу любую легенду и тд. Адамов, Сутормин и Круговой плотно сидят на скамейке, будет сидеть ещё один фланговый просто чтоб был. Другой вопрос что платить за такое 2,5 млн в год не готовы наверное даже топ клубы Европы, но Зенит есть Зенит
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Назмутдинов
Ответ Анюточка Колыханова
А зачем ЦСКА надо было с ним разрывать контракт,можно же было просто приостановить?
вроде, потому что он Россиянин
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Крусибла
Ответ 2vdhrvmmzf
Трансфер из разряда «смотрите что мы можем», заберём вашу любую легенду и тд. Адамов, Сутормин и Круговой плотно сидят на скамейке, будет сидеть ещё один фланговый просто чтоб был. Другой вопрос что платить за такое 2,5 млн в год не готовы наверное даже топ клубы Европы, но Зенит есть Зенит
Адамов сырой, Сутормин в принципе универсал, Круг левый краёк.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Spartakus1984
Ладно Марио но Питерские в своем стиле подленько поступили,с учетом того,что их болельщики решили дружить друг с другом))
Как всегда, с больной головы на здоровую.
Узнаю стиль КБ.
+16
-12
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий