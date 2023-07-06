Контракт Фернандеса с «Зенитом» – по схеме «2+1». Марио прибудет в Петербург 10 июля («РБ Спорт»)
Марио Фернандес скоро прибудет в Россию для подписания контракта с «Зенитом».
По информации «РБ Спорт», защитник прибудет в Санкт-Петербург 10 июля, чтобы подписать контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».
Участие Фернандеса в матче против ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России будет зависеть от физического состояния футболиста.
Ранее стало известно, что Марио перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.
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Но зачем было бросать речи о преданности только одному клубу?
Одним словом - мерзость
Да и усиление то сомнительное, 32 года и неизвестно чем он последний год занимался.
Узнаю стиль КБ.