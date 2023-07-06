Контракт Фернандеса с «Зенитом» – по схеме «2+1». Марио прибудет в Петербург 10 июля («РБ Спорт»)

Марио Фернандес скоро прибудет в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

По информации «РБ Спорт», защитник прибудет в Санкт-Петербург 10 июля, чтобы подписать контракт с « » по схеме «2+1».

Участие Фернандеса в матче против ЦСКА за будет зависеть от физического состояния футболиста.

Ранее стало известно, что перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.

Фернандес выступал за с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.