Фернандес не дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА за Суперкубок, даже если подпишет контракт на этой неделе
Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
При этом, как сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо, Фернандес не дебютирует за «Зенит» в матче за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА, даже если подпишет контракт на этой неделе.
Ранее появилась информация о том, что Марио подпишет 2-летний контракт с «Зенитом» с зарплатой 2,5 млн евро в год. К сине-бело-голубым игрок присоединится на правах свободного агента.
Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 июля в Казани.
Жду дальнейшего лобызания болел ЦСКА с Питерскими!
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Только Марио !
Ведь фанаты ЦСКА и Зенита только что договорились дружить и не обзывать друг друга !
- Судари и сударыни, токма о цээске мои мысли всегда, но волею судеб был супротив воли перенесен за поребрек. Инфлюэнции знаете ли и коллизии. Всегда мысленно ваш, Марио!
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