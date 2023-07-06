Фернандес не дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА за Суперкубок, даже если подпишет контракт на этой неделе

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

При этом, как сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо, Фернандес не дебютирует за «Зенит» в матче за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА, даже если подпишет контракт на этой неделе.

Ранее появилась информация о том, что Марио подпишет 2-летний контракт с «Зенитом» с зарплатой 2,5 млн евро в год. К сине-бело-голубым игрок присоединится на правах свободного агента.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 июля в Казани.

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Марио Фернандес
Это предательство ЦСКА
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ЦСКА
Мне все равно, я с попкорном
25%
Спартак

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62 комментария

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Makeav
Конечно, там же фан айди не будет и Марио бы услышал все, что о нем теперь думают фаны ЦСКА)
+53
-3
+50
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Криштиану Роналду
Зенит это позор, им Фернандес не нужен, но понт дороже денег.
+41
-22
+19
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Мосгорсуд
Да по большому счёту он в ЦСКА сейчас и не нужен, он в Бразилии на лавке просидел, и 33 года.....дело в самом предательстве и коварстве, и все его байки про усталость, сказки.....и лучше бы он вообще в матчах с ЦСКА не появлялся на ВЭБ арене
+19
-1
+18
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The Sun
Ответ Roman
Они все делают, лишь бы подгадить другим. Фернандеса, чтобы подгадить ЦСКА, Коваленко увели с помощью админресурса, чтобы Локо не думал перечить, даже того же Бакаева на большое бабло увели, чтобы подлянку мелкую Спартаку подставить. И так во всем
и чемпионами становятся только лишь бы Спартаку наладить
+30
-15
+15
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Miron_8383
Ответ Roman
Они все делают, лишь бы подгадить другим. Фернандеса, чтобы подгадить ЦСКА, Коваленко увели с помощью админресурса, чтобы Локо не думал перечить, даже того же Бакаева на большое бабло увели, чтобы подлянку мелкую Спартаку подставить. И так во всем
И играют хорошо, чтоб болельщикам ЦСКА подгадить, чемпионство кстати тоже выиграли специально, чтобы выйти в Суперкубок и там подгадить ЦСКА, сейчас ещё и Влашича с Языджи подпишут, для добивания)
+12
-2
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Arturitto
Не болельщик Зенита и ЦСКА,но Марио сильно упал в моих глазах.
+10
0
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З А
Зачем ему это понятно, на пенсию 5 лямов поднять. Но вот зачем с запасом сильнейшему клубу чемпионата, без еврокубков кстати, 33 летний человек на позицию где играют 2 паспортиста( которых не бесплатно брали, Караваев точно не последний игрок на своей позиции в чемпионате) платить такие деньги... У Зенита свой чемпионат, своя атмосфера
+7
-1
+6
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Roman
Ответ Криштиану Роналду
Зенит это позор, им Фернандес не нужен, но понт дороже денег.
Они все делают, лишь бы подгадить другим. Фернандеса, чтобы подгадить ЦСКА, Коваленко увели с помощью админресурса, чтобы Локо не думал перечить, даже того же Бакаева на большое бабло увели, чтобы подлянку мелкую Спартаку подставить. И так во всем
+23
-18
+5
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Ветер
Ответ Мосгорсуд
Да по большому счёту он в ЦСКА сейчас и не нужен, он в Бразилии на лавке просидел, и 33 года.....дело в самом предательстве и коварстве, и все его байки про усталость, сказки.....и лучше бы он вообще в матчах с ЦСКА не появлялся на ВЭБ арене
Фернандес - это бразильский Жирков. До пенсии, может быть полезен на поле.
+5
0
+5
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З А
Ответ Назар Игорь
Кто кроме Караваева на позиции правого защитника, подскажи.
Адамов, которого буквально с самолёта сняли когда он летел с Локомотивом подписывался, кстати москвичи больше за него предлагали Уралу
+6
-1
+5
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Faust Doc
Какая благородная новость!
Жду дальнейшего лобызания болел ЦСКА с Питерскими!
гы гы гы
+4
0
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Гамарджоба Генацвале
"В России буду играть только за ЦСКА!"
+4
0
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IceBear27
Ответ Roman
Они все делают, лишь бы подгадить другим. Фернандеса, чтобы подгадить ЦСКА, Коваленко увели с помощью админресурса, чтобы Локо не думал перечить, даже того же Бакаева на большое бабло увели, чтобы подлянку мелкую Спартаку подставить. И так во всем
Ну ты прям выдал повестку Борзыкина и Кузьмича)
+4
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MonkeyMeister
Ответ Makeav
Конечно, там же фан айди не будет и Марио бы услышал все, что о нем теперь думают фаны ЦСКА)
Услышит итак.
+3
-1
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OldRedWhite
Ответ Makeav
Конечно, там же фан айди не будет и Марио бы услышал все, что о нем теперь думают фаны ЦСКА)
А что им остаётся ?
Только Марио !
Ведь фанаты ЦСКА и Зенита только что договорились дружить и не обзывать друг друга !
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ Spartakus1984
Ща Вендел уйдет у вас подорвет.Все вернется))
Бесплатно он точно не уйдет, ибо правило о приостановке на него не распространяется, так что, если и уйдет, то за деньги. А что должно подорвать то?)
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боливийский старообрядец
Там всё таки был ещё и вопрос денег. Чтобы Марио играл за другой клуб Интернационал требовал компенсацию 350 тыс евро. В современных условиях, перевод такой суммы за рубеж довольно сложная операция. Плюс статус Марио это свободный агент. И долго не играл. В общем с игровой точки зрения сомнительный трансфер. ЦСКА логично послал бразилов. Эмоционально да, переход в Зенит это больно.
+1
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Islam Gasanov
Трус
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Olympo
Питер - команда падальщиков и стервятников
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Roman Araslanov
Как интересно теперь будут вести себя на матче фаны Зенита и ЦСКА? Они же договаривались не оскорблять друг друга)
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cektor
было бы эпично)
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Faust Doc
Ответ Spartakus1984
Интересно,он по русски извинится перед болельщиками цска?
Канеш, по культурному скажет:
- Судари и сударыни, токма о цээске мои мысли всегда, но волею судеб был супротив воли перенесен за поребрек. Инфлюэнции знаете ли и коллизии. Всегда мысленно ваш, Марио!
гы гы гы
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Поцелуй Оздоева
Ответ З А
Адамов, которого буквально с самолёта сняли когда он летел с Локомотивом подписывался, кстати москвичи больше за него предлагали Уралу
Может все дело в том, что Адамов хотел в Зенит, не?)
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schwein
Ответ Назар Игорь
Кто кроме Караваева на позиции правого защитника, подскажи.
Адамов.
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banchik1
Ответ The Sun
и чемпионами становятся только лишь бы Спартаку наладить
А ты хорош)
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