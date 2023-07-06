Фернандес не дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА за Суперкубок, даже если подпишет контракт на этой неделе

Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

При этом, как сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо, Фернандес не дебютирует за « » в матче за против ЦСКА, даже если подпишет контракт на этой неделе.

Ранее появилась информация о том, что подпишет 2-летний контракт с «Зенитом» с зарплатой 2,5 млн евро в год. К сине-бело-голубым игрок присоединится на правах свободного агента.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и состоится 15 июля в Казани.