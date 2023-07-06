ЦСКА о Фернандесе и «Зените»: «Теперь все встало на свои места. Непонятные моменты получили объяснение»

В ЦСКА прокомментировали сообщения о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Стало известно, что защитник подпишет с « » 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал директор армейцев по коммуникациям , прикрепив ссылку на свой недавний пост, посвященный переговорам о возвращении защитника.