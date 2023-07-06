ЦСКА о Фернандесе и «Зените»: «Теперь все встало на свои места. Непонятные моменты получили объяснение»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА прокомментировали сообщения о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Стало известно, что защитник подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год. 

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», – написал директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо, прикрепив ссылку на свой недавний пост, посвященный переговорам о возвращении защитника.

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82 комментария

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Криштиану Роналду
Фернандес оказался Иудой, кинул клуб который дал ему всё.
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Алексей Байбатров
Я сейчас чувствую себя так, будто близкий человек украл у меня всё самое ценное, а с ним прихватил ещё и мечту. Марио.... Зачем?....
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Михаил Марков
Единственный человек преданный команде ЦСКА это легенда но 35!!!!! Вот в ком можно быть уверенным!!!!! А остальные как сами знаете кто их покупают за бабло!!!
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Александр Шайкин
Ответ Криштиану Роналду
Фернандес оказался Иудой, кинул клуб который дал ему всё.
Уже пора создавать орден "ерёменко".
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fussballer
Бразилец в бразильском клубе. Всё логично.
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Dvin
Понятно, что никто никому ничего не должен. Но от Марио не ожидал. Особенно в свете его набожности и громких слов любви по отношению к ЦСКА. Разочаровал
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Сашуля П
Даже и сказать нечего...разочарование
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Aleksey Yashin
От кого, но от Фернандеса такого вообще не ожидал. Приостанавливать контракт с ЦСКА по "семейным причинам"( и ЦСКА с пониманием идёт навстречу), чтобы через какое-то время перейти в Зенит? Звучит настолько низко, что трудно поверить
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Кирилл
Ответ Криштиану Роналду
Фернандес оказался Иудой, кинул клуб который дал ему всё.
Вся суть в том, что в июле 2021 года Марио в интервью говорил, что "В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба.".

А тут, оказывается, не так уж и сложно было остановиться )
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Дмитрий9779
Как болельщик Зенита считаю это полной хренью,Во-первых, поступок Фернандеса,сам по себе,а во-вторых,на кой он нам?
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Rudenzik
Такой поступок будет похлеще, чем у Еременко и эджуке
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AlexZhano__
Пока я не верю. Максимально нелогичный и ненужный Зениту трансфер. Страннее был только приход Бакаева.
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schwein
Да ну нафиг, ну какой Фернандес в Зените.
Для чего, а главное - зачем?
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Mark Safa
Ответ Рома
его Зенит купил
Спасибо Шерлок
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Саня Беляков
Наконец то Зенит купил россиянина )
хотя погодите ка..
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kk.abb
Как же он в Зените играть будет? Недавно только новость была, что в Бразилии не смог адаптироваться…
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Мосгорсуд
Такой поступок, хуже чем поступили Энжуке, и Сигурдссон......если это правда, то Марио просто поднок
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Кирилл.С-Пб
Звонок Малкома и всё, пиэц... У нас ещё один...
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Verhovn
Свой среди чужих, чужой среди своих. Классика) Даже непонятно как реагировать...
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Ебздрогыч
Болельщики ЦСКА отказались от идеи не оскорблять Зенит в ближайшем матче
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Tomas Nepotrebko
Ответ Криштиану Роналду
Фернандес оказался Иудой, кинул клуб который дал ему всё.
можно подумать он клубу ничего не дал в ответ)
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ARIGAMI ARIGAMI
Значит, это не утка
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Trash Talking
Все уже давно видели, что Фернандес тихушник, и только болельщики ЦСКА загадочным образом умудрялись обелять его и всегда защищать. Наконец-то и у них розовые очки сползли.
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stpn1503
Предатель. Променял клуб, который сделал из него человека, на газпромовские деньги. Гайич>Набабкин>Марио
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Петр Дьяконов
вот смысл рассказывать, как ты обожаешь клуб и что он для тебя сделал, чтоб потом взять и наплевать на свои ранее сказанные слова. марио теперь не супер, а просто балабол (матом писать не хочетмя)
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