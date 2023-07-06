«Бешикташ» дает Кузяеву 1,5 млн евро за сезон по контракту на 4 года, 2 млн подписного бонуса и 1 млн бонусов за достижения

«Бешикташ» сделал улучшенное предложение Далеру Кузяеву.

Турецкий клуб предложил полузащитнику 4-летний контракт на 1,5 миллиона евро в год, а также подписной бонус в размере 2 миллионов евро, который будет выплачиваться в течение четырех лет (по 500 тысяч евро за сезон).

Кроме того, « » готов дать миллион евро бонусов. 300 тысяч из них являются легкодостижимыми, еще до 700 тысяч евро игрок сможет получить за достижения.

Со ссылкой на Football 24 отмечается, что Кузяев был самым высокооплачиваемым россиянином в « ». Он получал 1,8 млн евро в год. За счет бонусов его зарплата могла увеличиться на миллион евро.

Срок контракта Далера с «Зенитом» истек 30 июня. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.