«Бешикташ» дает Кузяеву 1,5 млн евро за сезон по контракту на 4 года, 2 млн подписного бонуса и 1 млн бонусов за достижения

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Далер Кузяев деньги Футбол

«Бешикташ» сделал улучшенное предложение Далеру Кузяеву.

Турецкий клуб предложил полузащитнику 4-летний контракт на 1,5 миллиона евро в год, а также подписной бонус в размере 2 миллионов евро, который будет выплачиваться в течение четырех лет (по 500 тысяч евро за сезон).

Кроме того, «Бешикташ» готов дать Кузяеву миллион евро бонусов. 300 тысяч из них являются легкодостижимыми, еще до 700 тысяч евро игрок сможет получить за достижения.

Со ссылкой на Football 24 отмечается, что Кузяев был самым высокооплачиваемым россиянином в «Зените». Он получал 1,8 млн евро в год. За счет бонусов его зарплата могла увеличиться на миллион евро.

Срок контракта Далера с «Зенитом» истек 30 июня. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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21 комментарий

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tankist231
Вполне нормальный контракт
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Романъ Мельникъ
Ну если на такие условия не соглашаться, то как тогда можно вообще уехать в Европу играть 🙃 надеюсь договорятся))
+18
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Роман Олегов
Главное, Далеру сейчас не перетянуть с ответом в ожидании предложений от клубов из полноценной Европы. Хотелось бы, конечно посмотреть на него в Испании или Италии, но, судя по всему, уже не суждено, к сожалению..
+6
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Miron_8383
Ответ Spartakus1984
Ага.Зенит своим платит копейки.Так и поверили))
1.8 оклад, плюс 1 миллион потенциальных бонусов, более чем адекватно, если выполняешь всё требования тренеров получаешь 2.8 миллиона в год, в условиях лимита это нормальная зарплата для такого футболиста как Кузяев. Или он должен 3.5 миллиона как Зобнин, который только за судьями бегает, получать?
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Турко Ибрагимов
вместо 2.8 сможет получить 2.25 норм
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schwein
Ответ Spartakus1984
Ага.Зенит своим платит копейки.Так и поверили))
Ага, очень удобно не верить в новости которые не нравятся и верить в которые нравятся.
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Dmitry Orlov
Ответ Роман Олегов
Главное, Далеру сейчас не перетянуть с ответом в ожидании предложений от клубов из полноценной Европы. Хотелось бы, конечно посмотреть на него в Испании или Италии, но, судя по всему, уже не суждено, к сожалению..
Из "полноценной Европы" самый реальный вариант - в Ференцварош к Черчесову.
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Дядя ТУРА
бонус за золотой мяч есть?
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ostap&mio&dio
Кузяев ходит прямо по самому краю Европы
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Виктор
Скорее бы уже эта опупея закончилась. Надоело, ей богу.
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Eric_Cartman
Что тут думать? 🤷🏻‍♂️
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schwein
Ответ Miron_8383
1.8 оклад, плюс 1 миллион потенциальных бонусов, более чем адекватно, если выполняешь всё требования тренеров получаешь 2.8 миллиона в год, в условиях лимита это нормальная зарплата для такого футболиста как Кузяев. Или он должен 3.5 миллиона как Зобнин, который только за судьями бегает, получать?
Ага, в недавнем очном матче Далер наглядно показал Зобнину, кто футболист, а кто зажравшийся паспортист.
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Ага.Зенит своим платит копейки.Так и поверили))
У вас байда 20 получает. Попробуй опровергни.
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Василий Леонов
Ответ Дядя ТУРА
бонус за золотой мяч есть?
Нужно быть реалистом. Из российских футболистов такая опция может быть только у Корина.
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