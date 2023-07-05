ЦСКА за 7 млн евро готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ» (Иван Карпов)

Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Бешикташ».

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА готов отпустить полузащитника. Между клубом и игроком существует договоренность, по которой ЦСКА не будет препятствовать уходу Зайнутдинова, если ему поступит предложение из-за границы.

Сообщается, что «Бешикташ» направлял запрос ЦСКА по стоимости Зайнутдинова. Московский клуб готов отпустить казахского полузащитника за 7 миллионов евро.

Стоит отметить, что, согласно новому лимиту, игроки из Казахстана не считаются легионерами в чемпионате Турции.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 21 матч в Мир РПЛ, отметившись голом и двумя результативными передачами. Его подробная статистика доступна здесь.