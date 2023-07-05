ЦСКА за 7 млн евро готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ» (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы лимит на легионеров Бахтиер Зайнутдинов деньги Футбол

Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Бешикташ».

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА готов отпустить полузащитника. Между клубом и игроком существует договоренность, по которой ЦСКА не будет препятствовать уходу Зайнутдинова, если ему поступит предложение из-за границы.

Сообщается, что «Бешикташ» направлял запрос ЦСКА по стоимости Зайнутдинова. Московский клуб готов отпустить казахского полузащитника за 7 миллионов евро.

Стоит отметить, что, согласно новому лимиту, игроки из Казахстана не считаются легионерами в чемпионате Турции.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 21 матч в Мир РПЛ, отметившись голом и двумя результативными передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
Ответ Kostya152
а россияне считаются легионерами там? что за правило такое расскажите пожалуйста кто в теме
Футболисты с паспортом из тюркоязычных стран (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан) больше не считаются легионерами в турецком чемпионате.
Тут больше политикой попахивает, великий Туран.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olympo
Ответ Kostya152
а россияне считаются легионерами там? что за правило такое расскажите пожалуйста кто в теме
Баха казах
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
хороший вариант для ЦСКА и Бахи тоже👍
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Для Турции (если учесть, что Зайнутдинов не будет считаться легионером) трансфер 🔝. ЦСКА как обычно, лучшие в России по продажам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BARCA_10
Ответ Kostya152
а россияне считаются легионерами там? что за правило такое расскажите пожалуйста кто в теме
тюркские народы в Турции не считаются легионерами со следующего сезона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
да за такую сумму можно и чартер в Аэрофлоте для Бахтиера организовать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kostya152
Ответ MURA
Футболисты с паспортом из тюркоязычных стран (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан) больше не считаются легионерами в турецком чемпионате. Тут больше политикой попахивает, великий Туран.
благодарю, щас можно будет туда за норм прайс продавать. ещё бы чуваш признали там))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kostya152
Ответ Olympo
Баха казах
спасибо кэп, Я про россиян спрашивал, а не бахтиёра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ Faust Doc
Тоже в шоке, он конечно не плохой игрок, но 7 млн? Похоже больше на болтовню.
5 млн евро цена на ТМ + 2 млн переплата за новый статус в Турции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий