«Бешикташ» подтвердил интерес к Кузяеву и Зайнутдинову: «Пытаемся оформить трансферы»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Лестер чемпионшип Далер Кузяев Дэниэл Амарти Бахтиер Зайнутдинов Футбол

В «Бешикташе» сообщили о намерении подписать двух футболистов из Мир РПЛ.

Спортивный директор Джейхун Казанджи заявил, что предпринимаются попытки заключить сделки со свободными агентами Далером Кузяевым (экс-«Зенит») и Даниэлом Амарти (экс-«Лестер»): «Ситуация по этим двум игрокам станет понятна в течение этой недели. Мы стараемся оформить трансферы».

«Мы хотим казахского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, играющего за ЦСКА», – добавил менеджер.

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5 комментариев

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инок
Кузяеву не стоит отказываться если Бешикташ предложит трансфер. Это его последний шанс уехать за границу.
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лицемерный гнус
Периодически просматривал игры высшей лиги Турции и могу с уверенностью сказать, что по уровню они обгоняют РПЛ. Подобные трансферы будут шагом вперёд для игроков из РПЛ.
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Мистер Громов
Если перейдёт сейчас, то может успеть поиграть в ЛК хотя бы)
Ну и там скорее всего Динамо Батуми вполне проходимое)
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