«Бешикташ» подтвердил интерес к Кузяеву и Зайнутдинову: «Пытаемся оформить трансферы»
В «Бешикташе» сообщили о намерении подписать двух футболистов из Мир РПЛ.
Спортивный директор Джейхун Казанджи заявил, что предпринимаются попытки заключить сделки со свободными агентами Далером Кузяевым (экс-«Зенит») и Даниэлом Амарти (экс-«Лестер»): «Ситуация по этим двум игрокам станет понятна в течение этой недели. Мы стараемся оформить трансферы».
«Мы хотим казахского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, играющего за ЦСКА», – добавил менеджер.
Ну и там скорее всего Динамо Батуми вполне проходимое)