«Бешикташ» подтвердил интерес к Кузяеву и Зайнутдинову: «Пытаемся оформить трансферы»

В «Бешикташе» сообщили о намерении подписать двух футболистов из Мир РПЛ.

Спортивный директор Джейхун Казанджи заявил, что предпринимаются попытки заключить сделки со свободными агентами (экс-« ») и Даниэлом Амарти (экс-« »): «Ситуация по этим двум игрокам станет понятна в течение этой недели. Мы стараемся оформить трансферы».

«Мы хотим казахского футболиста , играющего за », – добавил менеджер.